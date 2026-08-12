Barana meteoran a Perseidê îşev e: Li Tirkiyeyê welatî li kîjan bajarî di saet çendî de dikare bibîne?
Barana meteoran a Perseidê her sal di mehên Tîrmeh û Tebaxê de tê dîtin û îşev jî dê bigehêje asta xwe ya herî bilind.
Çavkaniya barana meteoran ji wan hûrikan pêktên ku stêrka bi dûvik a bi navê "109P/Swift-Tuttle" li pey xwe dihêle. Dema Cîhan di wê herêma van hûrikan re derbas dibe, parçeyên wan ên dikevin atmosferê dişewitin û şopên ronahiyê çêdikin.
TUBİTAKê jî diyar kir ku Çalakiya Çavdêriya Ezman ku di navbera 12-15ê Tebaxa 2026an de li Gola Emre ya li Afyonkarahisarê li dar dixe, rastî barana meteoran a Perseidê a herî zêde tê.
Demên herî guncaw piştî nîvê şevê ne
Meteor dê piştî ku hewa tarî bibe werin dîtin. Lê belê tê çaverêkirin ku dema herî guncaw ji bo dîtinê saetên di navbera 02.00 û 05.00an de be.
Ji ber zêdebûne ronahiyê ya li navendên bajaran, cihên tarî, vekirî û yên ku qada wan a dîtinê berfirehtir e tên pêşniyarkirin ku ji bo baştir barana meteoran bê temaşekirin.
Ji bo temaşekirina barana meteoran pêdivî teleskop ango dûrbînê nîne.
Bajar bi bajar saetên destpêkirina çavdêriya Perseidê:
19.45
Colemêrg, Îdir, Wan
19.50
Agirî, Erdexan, Bedlîs, Qars, Sêrt, Şirnex
19.55
Artvîn, Êlih, Çewlîk, Erzirom, Mêrdîn, Mûş
20.00
Bayburt, Amed, Erzincan, Gumuşhane, Rize, Dêrsim
20.05
Semsûr, Xarpêt, Gîresun, Meletî, Riha, Trabzon
20.10
Dîlok, Mereş, Kîlîs, Ordu, Osmaniye, Sêwas
20.15
Edene, Amasya, Hatay, Samsun, Tokat
20.20
Çorum, Qeyserî, Mersîn, Nevşehir, Niğde, Sinop, Yozgat
20.25
Aksaray, Çankiri, Kastamonu, Kirikkale, Kırşehir
20.30
Enqere, Karabuk, Karaman, Konya
20.35
Afyonkarahisar, Antalya, Bartin, Bolu, Burdur, Eskişehir, Isparta, Zonguldak
20.40
Bilecik, Denizli, Duzce, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Uşak
20.45
Aydin, Balıkesir, Bursa, Stenbol, Îzmîr, Manisa, Mugla, Yalova
20.50
Çanakkale, Edirne, Kirklareli, Tekirdag
Çawa dikare were temaşekirin?
Ji bo dîtina ezmên pêdivî bi amûreke taybet nîn e. Divê ji cihê ku ronahî lê zêdeye dûr bikeve, qadekê ku pêşiya wê bi dar an avahiyan nehatibe girtin hilbijêre. Her weha divê bi qasî 20 xulekan meriv di tariyê de raweste da ku çavê wî/wê fêrî tarîtiyê bibin û wê demê baştir dikare baranê bibîne.
Li Stenbolê herêmên ku ji ronahiya bajar hinekî dûr in Şîle, Agva, Riva, Anadolu Feneri, Poyrazkoy, Çatalca û Terkos e; li Enqereyê Kizilcahamam û dora wê û li Îzmîrê jî qadên tarî yên mîna Karaburunê ji bo temaşekirina barana meteoran baş in.
(NÖ/AY)