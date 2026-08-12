TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.08.2026 16:53 12 Tebax 2026 16:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.08.2026 17:05 12 Tebax 2026 17:05
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Barana meteoran a Perseidê îşev e: Li Tirkiyeyê welatî li kîjan bajarî di saet çendî de dikare bibîne?

Perseid, barana meteoran a herî zêde ya salê ye. Şeva ku 12ê Tebaxê bi 13ê Tebaxê ve girê dide dê bigehêje asta xwe ya herî bilind. Tê çaverêkirin ku li gelek bajarên Tirkiyeyê saetên herî guncaw ji bo temaşekirinê piştî nîvê şevê bin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Barana meteoran a Perseidê îşev e: Li Tirkiyeyê welatî li kîjan bajarî di saet çendî de dikare bibîne?
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Barana meteoran a Perseidê her sal di mehên Tîrmeh û Tebaxê de tê dîtin û îşev jî dê bigehêje asta xwe ya herî bilind.

Çavkaniya barana meteoran ji wan hûrikan pêktên ku stêrka bi dûvik a bi navê "109P/Swift-Tuttle" li pey xwe dihêle. Dema Cîhan di wê herêma van hûrikan re derbas dibe, parçeyên wan ên dikevin atmosferê dişewitin û şopên ronahiyê çêdikin.

TUBİTAKê jî diyar kir ku Çalakiya Çavdêriya Ezman ku di navbera 12-15ê Tebaxa 2026an de li Gola Emre ya li Afyonkarahisarê li dar dixe, rastî barana meteoran a Perseidê a herî zêde tê.

Demên herî guncaw piştî nîvê şevê ne

Meteor dê piştî ku hewa tarî bibe werin dîtin. Lê belê tê çaverêkirin ku dema herî guncaw ji bo dîtinê saetên di navbera 02.00 û 05.00an de be.

Ji ber zêdebûne ronahiyê ya li navendên bajaran, cihên tarî, vekirî û yên ku qada wan a dîtinê berfirehtir e tên pêşniyarkirin ku ji bo baştir barana meteoran bê temaşekirin.

Ji bo temaşekirina barana meteoran pêdivî teleskop ango dûrbînê nîne.

Bajar bi bajar saetên destpêkirina çavdêriya Perseidê:

19.45

Colemêrg, Îdir, Wan

19.50

Agirî, Erdexan, Bedlîs, Qars, Sêrt, Şirnex

19.55

Artvîn, Êlih, Çewlîk, Erzirom, Mêrdîn, Mûş

20.00

Bayburt, Amed, Erzincan, Gumuşhane, Rize, Dêrsim

20.05

Semsûr, Xarpêt, Gîresun, Meletî, Riha, Trabzon

20.10

Dîlok, Mereş, Kîlîs, Ordu, Osmaniye, Sêwas

20.15

Edene, Amasya, Hatay, Samsun, Tokat

20.20

Çorum, Qeyserî, Mersîn, Nevşehir, Niğde, Sinop, Yozgat

20.25

Aksaray, Çankiri, Kastamonu, Kirikkale, Kırşehir

20.30

Enqere, Karabuk, Karaman, Konya

20.35

Afyonkarahisar, Antalya, Bartin, Bolu, Burdur, Eskişehir, Isparta, Zonguldak

20.40

Bilecik, Denizli, Duzce, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Uşak

20.45

Aydin, Balıkesir, Bursa, Stenbol, Îzmîr, Manisa, Mugla, Yalova

20.50

Çanakkale, Edirne, Kirklareli, Tekirdag

Çawa dikare were temaşekirin?

Ji bo dîtina ezmên pêdivî bi amûreke taybet nîn e. Divê ji cihê ku ronahî lê zêdeye dûr bikeve, qadekê ku pêşiya wê bi dar an avahiyan nehatibe girtin hilbijêre. Her weha divê bi qasî 20 xulekan meriv di tariyê de raweste da ku çavê wî/wê fêrî tarîtiyê bibin û wê demê baştir dikare baranê bibîne.

Li Stenbolê herêmên ku ji ronahiya bajar hinekî dûr in Şîle, Agva, Riva, Anadolu Feneri, Poyrazkoy, Çatalca û Terkos e; li Enqereyê Kizilcahamam û dora wê û li Îzmîrê jî qadên tarî yên mîna Karaburunê ji bo temaşekirina barana meteoran baş in.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Barana meteoran a Perseidê Barana meteoran meteor
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê