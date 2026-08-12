Perseid meteor yağmuru bu gece: Türkiye'de hangi şehir kaçta izleyecek?
Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, bu gece en yoğun dönemine giriyor.
Meteor yağmurunun kaynağı, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıklar. Dünya bu parçacıkların bulunduğu bölgeden geçerken atmosfere giren küçük gök cisimleri yanarak ışık izleri oluşturuyor.
TÜBİTAK da 12-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Afyonkarahisar’daki Emre Gölü’nde düzenlediği Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin Perseid meteor yağmurunun maksimum etkinlik dönemine denk geldiğini belirtiyor.
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En uygun saatler gece yarısından sonra
Meteorlar hava karardıktan sonra görülmeye başlayabilecek. Ancak gözlem için en elverişli zaman aralığının 02.00-05.00 arasında olması bekleniyor. Kent merkezlerindeki ışık kirliliği nedeniyle karanlık, açık ve görüş alanı geniş noktaların tercih edilmesi öneriliyor. Meteor yağmurunu izlemek için teleskop ya da dürbün gerekmiyor.
Aşağıdaki saatler, kentlerde gökyüzünün gözlem yapılabilecek ölçüde kararmaya başladığı yaklaşık başlangıç saatlerini gösteriyor. En yoğun meteor geçişlerinin ise gece yarısından sonra görülmesi bekleniyor.
Şehir şehir Perseid gözlem başlangıç saatleri
19.45
Hakkâri, Iğdır, Van
19.50
Ağrı, Ardahan, Bitlis, Kars, Siirt, Şırnak
19.55
Artvin, Batman, Bingöl, Erzurum, Mardin, Muş
20.00
Bayburt, Diyarbakır, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Tunceli
20.05
Adıyaman, Elazığ, Giresun, Malatya, Urfa, Trabzon
20.10
Antep, Maraş, Kilis, Ordu, Osmaniye, Sivas
20.15
Adana, Amasya, Hatay, Samsun, Tokat
20.20
Çorum, Kayseri, Mersin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Yozgat
20.25
Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir
20.30
Ankara, Karabük, Karaman, Konya
20.35
Afyonkarahisar, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Eskişehir, Isparta, Zonguldak
20.40
Bilecik, Denizli, Düzce, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Uşak
20.45
Aydın, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Yalova
20.50
Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
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Nasıl izlenebilir?
Gökyüzünü görmek için özel bir ekipmana ihtiyaç yok. Işık kirliliğinden mümkün olduğunca uzaklaşmak, görüşü ağaç ya da yapılarla kapanmayan bir alan seçmek ve gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 20 dakika beklemek gözlem koşullarını iyileştiriyor.
İstanbul’da Şile, Ağva, Riva, Anadolu Feneri, Poyrazköy, Çatalca ve Terkos gibi kent ışıklarından görece uzak bölgeler; Ankara’da Kızılcahamam ve çevresi, İzmir’de ise Karaburun gibi karanlık alanlar gözlem için öne çıkıyor.
(NÖ)