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YT: Yayın Tarihi: 12.08.2026 13:40 12 Ağustos 2026 13:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.08.2026 14:43 12 Ağustos 2026 14:43
Okuma Okuma:  2 dakika

Perseid meteor yağmuru bu gece: Türkiye'de hangi şehir kaçta izleyecek?

Yılın en yoğun meteor yağmurlarından Perseidler, 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece zirveye ulaşacak. Türkiye’nin birçok kentinde gözlem için en uygun saatlerin gece yarısından sonra olması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Perseid meteor yağmuru bu gece: Türkiye'de hangi şehir kaçta izleyecek?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, bu gece en yoğun dönemine giriyor.

Meteor yağmurunun kaynağı, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıklar. Dünya bu parçacıkların bulunduğu bölgeden geçerken atmosfere giren küçük gök cisimleri yanarak ışık izleri oluşturuyor.

TÜBİTAK da 12-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Afyonkarahisar’daki Emre Gölü’nde düzenlediği Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin Perseid meteor yağmurunun maksimum etkinlik dönemine denk geldiğini belirtiyor.

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En uygun saatler gece yarısından sonra

Meteorlar hava karardıktan sonra görülmeye başlayabilecek. Ancak gözlem için en elverişli zaman aralığının 02.00-05.00 arasında olması bekleniyor. Kent merkezlerindeki ışık kirliliği nedeniyle karanlık, açık ve görüş alanı geniş noktaların tercih edilmesi öneriliyor. Meteor yağmurunu izlemek için teleskop ya da dürbün gerekmiyor.

Aşağıdaki saatler, kentlerde gökyüzünün gözlem yapılabilecek ölçüde kararmaya başladığı yaklaşık başlangıç saatlerini gösteriyor. En yoğun meteor geçişlerinin ise gece yarısından sonra görülmesi bekleniyor.

Şehir şehir Perseid gözlem başlangıç saatleri

19.45
Hakkâri, Iğdır, Van

19.50
Ağrı, Ardahan, Bitlis, Kars, Siirt, Şırnak

19.55
Artvin, Batman, Bingöl, Erzurum, Mardin, Muş

20.00
Bayburt, Diyarbakır, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Tunceli

20.05
Adıyaman, Elazığ, Giresun, Malatya, Urfa, Trabzon

20.10
Antep, Maraş, Kilis, Ordu, Osmaniye, Sivas

20.15
Adana, Amasya, Hatay, Samsun, Tokat

20.20
Çorum, Kayseri, Mersin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Yozgat

20.25
Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir

20.30
Ankara, Karabük, Karaman, Konya

20.35
Afyonkarahisar, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Eskişehir, Isparta, Zonguldak

20.40
Bilecik, Denizli, Düzce, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Uşak

20.45
Aydın, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Yalova

20.50
Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

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Nasıl izlenebilir?

Gökyüzünü görmek için özel bir ekipmana ihtiyaç yok. Işık kirliliğinden mümkün olduğunca uzaklaşmak, görüşü ağaç ya da yapılarla kapanmayan bir alan seçmek ve gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 20 dakika beklemek gözlem koşullarını iyileştiriyor.

İstanbul’da Şile, Ağva, Riva, Anadolu Feneri, Poyrazköy, Çatalca ve Terkos gibi kent ışıklarından görece uzak bölgeler; Ankara’da Kızılcahamam ve çevresi, İzmir’de ise Karaburun gibi karanlık alanlar gözlem için öne çıkıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
perseid meteor yağmuru
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