Bakur’un görüntü yönetmeni Koray Kesik’e hapis cezası

Bakur belgeselinin görüntü yönetmeni Koray Kesik hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savunmanlığını Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) üstlendiği Kesik, duruşmada MLSA Hukuk Birimi’nden avukat Emine Özhasar ile birlikte hazır bulundu.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Kesik’in cezalandırılmasını talep etti. Bakur belgeselinin çekimlerini, belgeselde yapılan röportajları, Kesik’in evinde bulunan “Bakur Notları” kitabını ve sosyal medya paylaşımlarını “örgüt propagandası yapmak” suçlamasına delil olarak gösterdi.

Avukat Emine Özhasar, mütalaaya karşı yaptığı savunmada Kesik’in serbest ve bağımsız bir görüntü yönetmeni olduğunu söyledi.

Özhasar, “Müvekkilim bu belgeselde tarihe tanıklık etmek için ekipte yer aldı. Bakur belgeseli çözüm sürecinde çekildi. Tecrübeli bir görüntü yönetmeni olması nedeniyle bu teklif kendisine geldi ve teknik ekipte yer aldı” dedi.

Kesik’in evinde bulunan “Bakur Belgeseli Notları” kitabının müvekkiline ait olmadığını belirten Özhasar, “Bulundurulması dahi kanunlara göre suç değildir” ifadelerini kullandı.

Özhasar, savunmasının sonunda Kesik’in beraatini talep etti.

Mahkeme, karar için verdiği aranın ardından Koray Kesik’e “örgüt propagandası yapmak” suçlamasından 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, indirime giderek cezayı 2 yıl 1 aya düşürdü.

Bakur hakkında Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile yönetmen Çayan Demirel’in yönettiği, yapımcılığını Ayşe Çetinbaş’ın üstlendiği 92 dakikalık Bir Gerilla Belgeseli: Bakur/Kuzey, 21 Mart 2013 Diyarbakır Newroz’unda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ye geri çekilme çağrısıyla başlıyor. Çekimleri çözüm sürecinde yapılan belgesel, PKK kamplarındaki gündelik yaşamı, gerillaların dağlarla kurduğu ilişkiyi ve geri çekilme sürecine dair anlatıları konu alıyor. Belgesel, 2015’te 34. İstanbul Film Festivali’nde yarışma dışı kategoride gösterilecekti. Ancak İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “kayıt tescil belgesi” uyarısını gerekçe göstererek gösterimi dört saat kala iptal etti. Yapımcı şirket Surela Film Yapım, iptali “açık sansür” olarak nitelendirdi. Belgeselin yönetmenleri Mavioğlu ve Demirel hakkında, filmin Batman’daki gösteriminden yaklaşık iki yıl sonra “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açıldı. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019’da iki yönetmene 4 yıl 6’şar ay hapis cezası verdi; istinaf mahkemesi 2022’de kararı bozdu. Yeniden yargılamada mahkeme, 14 Aralık 2023’te Mavioğlu ve Demirel’e ayrı ayrı 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi. Görüntü yönetmeni Koray Kesik de 2024’te İzmir’de gözaltına alındı. Kesik’e emniyet sorgusunda Bakur belgeseli ve “Bakur Notları” kitabıyla ilgili sorular yöneltildi; Kesik, çıkarıldığı hakimlikçe yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

(HA)