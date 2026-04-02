‘Bakur’ davasında sinemacı Koray Kesik’in adli kontrolü kaldırıldı

Belgesel sinemacı Koray Kesik’in, 2013 yapımı “Bakur” belgeselinde görev alması nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, bugün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada Kesik ile birlikte Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi’nden avukat Emine Özhasar hazır bulundu.
İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şubesi temsilcilerinin yanı sıra oyuncu Nazmi Kırık, yapımcı Ayşe Çetinbaş, belgesel yönetmeni Sibel Tekin ve kurgucu Erhan Örs’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda sinemacı duruşmayı takip etti.
Belgeselci Koray Kesik yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı
“Gözlemci bir teknik kullandım”
Savunmasında 30 yılı aşkın süredir belgesel sinemacı olduğunu belirten Kesik, yaklaşık 60 belgesel çektiğini ve hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
MLSA’nın aktardığına göre, “Bakur” belgeselinde gözlemci bir teknik kullandığını ifade eden Kesik, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
Avukat Özhasar ise savunmasında belgeselciliğin Türk Dil Kurumu (TDK) tanımına atıf yaparak belgesel çekim tekniklerini anlattı.
“Terör propagandası” suçunun oluşabilmesi için cebir ve şiddet unsurlarının bulunması gerektiğini vurgulayan Özhasar, bu unsurların somut olayda yer almadığını ifade etti.
Mahkeme, duruşma sonunda Kesik hakkındaki adli kontrol tedbirlerini ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.
Davanın bir sonraki duruşması 7 Mayıs’a bırakıldı.
Bakur ve süreç hakkında
Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile yönetmen Çayan Demirel’in yönettiği, yapımcılığını Ayşe Çetinbaş’ın üstlendiği 92 dakikalık “Bir Gerilla Belgeseli: Bakur (Kuzey)” 21 Mart 2013 Diyarbakır Newroz’unda PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ye geri çekilme çağrısıyla başlıyor. 2013 yılında başlayan belgesel hazırlıkları iki yıl sürdü ve 2015 yılında seyirciyle buluştu.
Belgesel 34. İstanbul Film Festivali’nde yarışma dışı kategorisinde gösterilecekti.
Ancak İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) belgeselin gösterimini iptal etti, gerekçe olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 11 Nisan’da gönderdiği “kayıt tescil belgesi” konusundaki uyarı yazısını gösterdi.
İKSV sansürüyle iptal edilen gösterim tarihinde izleyiciler Atlas Sineması önünde toplandı, daha sonra film gösterimi yerine forum yapıldı.
Salondaki forumun ardından Cezayir Toplantı Salonu’nda sinemacılar ortak bir toplantı düzenledi ve “Nefesim Kesilene Kadar” ve “Homo Politicus” ekipleri boykot kararını uyguladı.
Koray Kesik’in yanı sıra, belgeselin gösteriminden iki yıl sonra, filmin iki yönetmeni Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel ile Batman’daki film gösteriminden sorumlu Dicle Anter’e “örgüt propagandası” suçlamasıyla dava açıldı. (TY)