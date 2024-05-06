Belgeselci Koray Kesik yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı

Dört gündür gözaltında olan belgeselci ve görüntü yönetmeni Koray Kesik, Savcılık ifadesi alınmaksızın tutuklama talebiyle çıkarıldığı İzmir Sulh Ceza Hakimliği’nce yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de kaldığı eve 2 Mayıs gecesi yapılan baskınla gözaltına alınan Kesik’in Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu bugün (6 Mayıs) öğle saatlerinde sona erdi.

“Bakur” belgeseli ve “Bakur Notları” kitabıyla ilgili soruların yöneltildiği Kesik, polisteki ifadesinden sonra savcılık ifadesi alınmadan Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

MLSA'da yer alan habere göre hakimlik ve emniyet sorgularında görüntü yönetmenliğini yaptığı “Bakûr- Kuzey” belgeseli ile ilgili çalışmalarına dair sorular yöneltilen Kesik, serbest bırakılmasının ardından “Bütün belgesel ve sinema camiasına destekleri çin teşekkürlerini, sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Emniyetteki sorgusunda görüntü yönetmenliğini yaptığı “Bakûr- Kuzey” belgeseli ile ilgili çalışmalarına dair sorular yöneltildi.

6 Mayıs’ta Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunda Kesik’e "Bakûr" belgeselini çekerken kimden talimat aldığı, katılanların örgüt bağlantıları olup olmadığına dair sorular ile "Bakur Notları" adlı kitapla ilgili sorular yöneltildi.

Emniyet’te Kesik’e “Belgeselde görevleriniz nelerdi? Belgesel ekibi Türkiye ve Irak kırsalındaki gittiniz mi? Kamp alanlarının yerini nasıl biliyordunuz? Bu yerlere sizi götüren kişiler kimlerdir? Örgüt mensuplarının yerlerini güvenlik güçlerine bildirdiniz mi?” gibi soruların yanı sıra bazı kişilerin fotoğrafları gösterilerek kim oldukları soruldu.

2023 yılı Aralık ayında gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve yönetmen Çayan Demirel ile yönetmenliğini yaptıkları “Bakûr” (Kuzey) belgeselinde “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla 2 yıl 13 ay hapis cezası verildi. Geçen hafta ise bu karar istinaf talebini reddeden Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

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Koray Kesik kimdir?

1971 yılında Giresun’da doğdu ve kariyerine 1993 yılında VTR Araştırma Yapım Yönetim şirketinde asistan olarak başladı. Belgesel, sözlü tarih, tanıtım filmi ve reklam filmleri alanında geniş bir deneyime sahip. 2008 yılından itibaren bağımsız olarak farklı yönetmenlerle belgesel filmlerde görüntü yönetmenliği yapmaya devam ediyor.(AÖ)