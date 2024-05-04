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Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2024 15:19
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2024 21:38
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Arkadaşları, Belgeselci Koray Kesik’in serbest bırakılmasını istedi

Gözaltına alınan belgesel sinemacı Kesik’in arkadaşları, “Koray'ın gözaltına alınmasını, arşivine el konulmasını asla kabul etmiyoruz ve derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” diye seslendi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Arkadaşları, Belgeselci Koray Kesik’in serbest bırakılmasını istedi
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

Belgesel Sinemacılar Birliği’nin kurucularından belgesel sinemacı Nalan Sakızlı, “Yine bir gece baskını. Bu kez götürülen Kora Kesik. Sebep? Bilmiyoruz” diye başladı sözlerine ve şöyle seslendi: 

“Belgesel alanında, 30 yılı aşkın süredir sayısız önemli belgesele görüntü yönetmeni olarak imzasını atmış, arkadaşımız, dostumuz Koray Kesik, 3 Mayıs’ta bir gece yarısı operasyonuyla gözaltına alındı.” Onu gözaltına alanlar ne arıyordu bilmiyoruz ama ne bulacaklarını biliyoruz. Koray’ın kamerasında, bilgisayarında, hafızasında bulacakları tek şey belgesel sinemadır.”

İzmir’de 2 Mayıs’ta gözaltına alınan belgeselci ve görüntü yönetmeni Koray Kesik’in çalışma arkadaşları, Taksim İstiklal Caddesi Anzavur Pasaşı’nda bulunan Karşı Sanat Çalışma Galerisi’nde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, belgesel sinemacılar Can Candan, İmre Azem, Çayan Demirel, Ümit Kıvanç, Sibel Tekin, Güliz Sağlam, Ayşe Çetintaş, Berke Baş’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. 

“Derhal serbest bırakılsın”

Açıklamada konuşan Belgesel Sinemacılar Birliği’nin kurucularından belgesel sinemacı ve yapımcı Nalan Sakızlı şunları söyledi:

Koray Kesik hepimizin kıymetlisi. Belgesel Sinemacı. Kamerasıyla herkesin görmek istemediğini görebilen, ülkesine ve insanına duyarlı, vicdanlı bir yurttaş. Sanatın, doğanın ve insana dair her güzelliğin hem koruyucusu hem de takipçisi…

“Özgür sinema için dayanışmaya”

Bizler Koray’ın arkadaşları ve meslektaşları olarak, uzun süredir uygulanan baskı, sansür ve yasaklarla, bu ülkenin sanatına ve sanatçısına yapılanları yıkıcı ve kabul edilemez buluyoruz.

Koray'ın gözaltına alınmasını, arşivine el konulmasını asla kabul etmiyoruz ve derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

Koray, sinemacıdır ve asla yalnız değildir. Bir aradayız ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Özgür sinema için dayanışmaya.

(EMK)

İNSAN HAKLARI belgesel sinemacılar birliği can candan Koray Kesik
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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