Arkadaşları, Belgeselci Koray Kesik’in serbest bırakılmasını istedi

Belgesel Sinemacılar Birliği’nin kurucularından belgesel sinemacı Nalan Sakızlı, “Yine bir gece baskını. Bu kez götürülen Kora Kesik. Sebep? Bilmiyoruz” diye başladı sözlerine ve şöyle seslendi:

“Belgesel alanında, 30 yılı aşkın süredir sayısız önemli belgesele görüntü yönetmeni olarak imzasını atmış, arkadaşımız, dostumuz Koray Kesik, 3 Mayıs’ta bir gece yarısı operasyonuyla gözaltına alındı.” Onu gözaltına alanlar ne arıyordu bilmiyoruz ama ne bulacaklarını biliyoruz. Koray’ın kamerasında, bilgisayarında, hafızasında bulacakları tek şey belgesel sinemadır.”

İzmir’de 2 Mayıs’ta gözaltına alınan belgeselci ve görüntü yönetmeni Koray Kesik’in çalışma arkadaşları, Taksim İstiklal Caddesi Anzavur Pasaşı’nda bulunan Karşı Sanat Çalışma Galerisi’nde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, belgesel sinemacılar Can Candan, İmre Azem, Çayan Demirel, Ümit Kıvanç, Sibel Tekin, Güliz Sağlam, Ayşe Çetintaş, Berke Baş’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

“Derhal serbest bırakılsın” Açıklamada konuşan Belgesel Sinemacılar Birliği’nin kurucularından belgesel sinemacı ve yapımcı Nalan Sakızlı şunları söyledi: Koray Kesik hepimizin kıymetlisi. Belgesel Sinemacı. Kamerasıyla herkesin görmek istemediğini görebilen, ülkesine ve insanına duyarlı, vicdanlı bir yurttaş. Sanatın, doğanın ve insana dair her güzelliğin hem koruyucusu hem de takipçisi… “Özgür sinema için dayanışmaya” Bizler Koray’ın arkadaşları ve meslektaşları olarak, uzun süredir uygulanan baskı, sansür ve yasaklarla, bu ülkenin sanatına ve sanatçısına yapılanları yıkıcı ve kabul edilemez buluyoruz. Koray'ın gözaltına alınmasını, arşivine el konulmasını asla kabul etmiyoruz ve derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Koray, sinemacıdır ve asla yalnız değildir. Bir aradayız ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Özgür sinema için dayanışmaya.

(EMK)