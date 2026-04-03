Bakan açıkladı: Sosyal medyada gerçek kimlik dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenleme hazırladıklarını açıkladı. Bu düzenlemeyle birlikte kullanıcılar hesap açarken gerçek kimliklerini kullanacak. Yetkililer sahte ve bot hesapları kapatacak. Yeni sistem üç aylık geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girecek.

Adalet Bakanlığı, sosyal medyada artan hakaret, hedef gösterme ve itibar zedeleyici içeriklere karşı kapsamlı bir adım atmaya hazırlanıyor. Akın Gürlek, özellikle sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların ciddi sorunlara yol açtığını vurguladı ve bu duruma karşı yeni bir sistem kuracaklarını söyledi.

Yeni modele göre kullanıcılar sosyal medya hesaplarını kimlik doğrulaması yaparak açacak. Sistem, her hesabı gerçek bir kişiyle eşleştirecek. Böylece kullanıcılar yaptıkları paylaşımlardan doğrudan sorumlu olacak.

Üç aylık geçiş süreci başlayacak

Gürlek, düzenlemeyi ikinci yargı paketi kapsamında Meclis’e sunacaklarını belirtti. Sosyal medya platformlarıyla da bu konuda uzlaşma sağladıklarını ifade etti. Yeni sistem yürürlüğe girdikten sonra sahte ve anonim hesapların büyük ölçüde ortadan kalkmasını bekliyor.

Planlamaya göre kullanıcılar sosyal medya hesaplarına T.C. kimlik numarasıyla giriş yapacak. Yasa çıktıktan sonra üç ay sürecek bir geçiş dönemi başlayacak. Bu sürenin sonunda herkes hesaplarını gerçek kimliğiyle kullanacak.

Akın Gürlek, düzenlemenin temel amacını açıkça ortaya koydu. Sosyal medyada sorumluluk bilincini güçlendirmek istediklerini söyledi. Sahte ve bot hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Geçiş süreci tamamlandığında kurallara uymayan hesaplar kapatılacak. Gürlek, sosyal medyada yapılan paylaşımların sonuç doğurması gerektiğini vurguladı. Herkesin yaptığı paylaşımlardan sorumlu olması gerektiğini ifade etti.

Gürlek ayrıca sosyal medyada bilgi kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. Özellikle yargı süreçleri hakkında yanlış yorumlar yapıldığını ve insanların eksik bilgilerle hüküm verdiğini dile getirdi. Bu düzenlemeyle birlikte hem yanlış bilginin hem de hakaret içeriklerinin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yeni sistemle birlikte sosyal medyada anonimlik büyük ölçüde sona erecek ve kullanıcılar kimlikleriyle var olacak.

