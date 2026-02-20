ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 20.02.2026 16:15
 SG: Son Güncelleme: 20.02.2026 16:25
Okuma Okuma:  1 dakika

KVKK'den 6 sosyal medya platformuna inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla" TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

KVKK'den 6 sosyal medya platformuna inceleme

Sosyal medya platformlarını 15 yaşından küçük çocuklara “legal” yollardan kullanmayı kapatacak olan uygulama önce Avustralya ve Fransa’da hayata geçirildi. Ardından İspanya, Çekya ve Türkiye’de gündeme geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gündeminde olan ve çocukların sosyal medya kullanımını büyük ölçüde kısıtlamayı, yer yer yasaklamayı planlayan düzenlemeyi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "çok yakında” sözleriyle duyurdu.

"Çocukların yüksek yararı"

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) yaptığı açıklamada çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
sosyal medya kvkk kişisel veriler instagram facebook Tiktok Youtube discord
