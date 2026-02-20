KVKK'den 6 sosyal medya platformuna inceleme

Sosyal medya platformlarını 15 yaşından küçük çocuklara “legal” yollardan kullanmayı kapatacak olan uygulama önce Avustralya ve Fransa’da hayata geçirildi. Ardından İspanya, Çekya ve Türkiye’de gündeme geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gündeminde olan ve çocukların sosyal medya kullanımını büyük ölçüde kısıtlamayı, yer yer yasaklamayı planlayan düzenlemeyi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "çok yakında” sözleriyle duyurdu.

Çocuklara sosyal medya yasağı “koruma” mı, “hak gaspı” mı?

"Çocukların yüksek yararı"

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) yaptığı açıklamada çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

(NÖ)