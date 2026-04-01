Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tahliye edildi

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bugün Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Övüç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, savunma yapan Övüç, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Övüç’ün “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza” şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

“Dini değerlere yönelik alay”

Övüç hakkında hazırlanan ve iki sayfayı doldurmayan iddianamede soruşturmanın, “Bee Haber” rumuzlu bir hesabın şüphelinin başını örttüğü bir videoyu “Övüç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu” ifadeleriyle paylaşması üzerine başlatıldığı belirtildi.

Övüç hakkında hazırlanan iddianamede “Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği, şüphelinin tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu,” ifadeleri kullanıldı.

Savcılık, Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediğini ileri sürerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. (TY)