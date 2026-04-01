HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 14:55 1 Nisan 2026 14:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.04.2026 09:42 2 Nisan 2026 09:42
Okuma Okuma:  2 dakika

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tahliye edildi

Mahkeme, Övüç hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza” şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

BİA Haber Merkezi

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bugün Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Övüç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, savunma yapan Övüç, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Övüç’ün “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza” şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
6 Şubat 2026

“Dini değerlere yönelik alay”

Övüç hakkında hazırlanan ve iki sayfayı doldurmayan iddianamede soruşturmanın, “Bee Haber” rumuzlu bir hesabın şüphelinin başını örttüğü bir videoyu “Övüç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu” ifadeleriyle paylaşması üzerine başlatıldığı belirtildi.

Övüç hakkında hazırlanan iddianamede “Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği, şüphelinin tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu,” ifadeleri kullanıldı.

Savcılık, Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediğini ileri sürerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Övüç LGBTİ+ sosyal medya fenomenleri halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme
ilgili haberler
Bakan açıkladı: Sosyal medyada gerçek kimlik dönemi başlıyor
3 Nisan 2026
