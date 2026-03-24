Ayşe Tokyaz davasınsa sanık polis konuşuyor

İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin ihraç polis Cemil K.’nin ba sanık olarak yargılandığı dava bugün Küçükçekmece Adliyesi’nde görülüyor.

Dosyada toplam 9 erkek sanık yargılanıyor. Sanıklardan 8’i tutuklu bulunurken, 1 sanık erkek adli kontrol şartıyla serbest. Bugün (24 Mart 2026 Salı) iki sanık polisin davası da bu dava ile birleştirildi. Bugün itibarı ile davada toplam 11 sanık erkek yargılanıyor. Sonradan eklenen iki polis, "görevi kötüye kullanma, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından yargılanıyor. Davanın 29-30-31 Aralık 2025’teki ilk celsesinde, Cemil K., haricindeki sanıkların savunmaları alındı. Sanıklar iddiaları kabul etmedi tahliye istedi. Mahkeme, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı, CHP Aile ve Sosyal Politikalar Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, CHP Kadın Kolları başkanı Hatice Selli Dursun, Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da takip etti.

Müdahillik talepleri kabul edilmedi

Davaya Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar, Mor Çatı Vakfı'nın avukatları ve Ayşe Tokyaz'ın ailesi geldi.

Duruşmaya baş sanık Cemil K., SEGBİS'le bağlanıyor, tutuklu 3 sanık ve tutuksuz sanık salonda hazır.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu adına Yelda Koçak söz aldı. Müdahillik talebinde bulundu. Ayrıca Mor Çatı Vakfı da müdahillik talebinde bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platrofmu’ndan avukat Esin Yeşilırmak da dernek adına müdahillik talebinde bulundu. Farklı illerde müdahillik talebinin kabul edildiğini söyledi.

Mahkeme, “suçtan doğrudan zarar görmedikleri” iddiası ile müdahillik talepleri kabul etmedi.

"Cemik K.'nin arandığı bilgisini ilettim"

Cemil K.’yi tanımadığını söyleyen SEGBİS’le bağlanan sanık Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde polis Zülküf B.

“Sanık Necdet Ç.’den adını duydum Emniyet’te büro personeli olarak görev yapıyorum. Ben bürodayken şubemizdeki Necdet Ç., iletişime geçti. Şahısla ilgili bilgiye ihtiyaç olduğunu söyledi. Şubemiz narkotik çalışması yapılır. Konuyu söylemedi. TC numarası bana mesaj olarak gönderildi, sistem üzerinden talep edilen bilgiyi ilettim. Şahsın son karışmış olduğu olayla ilgili olay özeti talep edilmişti. Ben de sistemde kayıtlı olan olayı gönderdim dosya kapsamında firari olduğu bilgisini kendisine ilettim."

Mahkeme Başkanı, "Cemil'in aranması olup olmadığı mı soruldu?" dedi. Sanık polis Zülküf B.," Eveet bu bilgi istendi. Ben talep edilen bilginin hangi konuya ilişkin istendiğini bilmiyordum. Telefonda sistemimin kapalı olduğunu söyledim, onun sistemi üzerinden baktım" dedi.

Sanık polise sorular

Tokyaz Ailesi’nin avukatları, “Necdet için yardım yatakalıktan yatar” dediğiniz bilgisi var. Bu mesaja dair ne diyeceksiniz?

Sanık Zülküf B., “Bana olayı anlattı Necdet. Cinayet ortaya çıkınca bu yorumu yazdım. Bu herhangi bir delile dair yazdığım bir mesaj değildir” diye yanıt verdi.

"Suç ortaklarını korumayın"

Duruşma öncesinde Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler basın açıklaması yaptı. Rüya Kurtuluş’un okuduğu açıklama şöyle:

"Bugün Ayşe Tokyaz cinayetinin 2.duruşması için Küçükçekmece Adliyesi’ndeyiz. Birazdan içeri girip katil Cemil Koç’un ifadesine tanıklık edeceğiz.

Katil Cemil Koç. 38 yaşında, 2024 yılında görevinden ihraç edilen bir polis! Sicilinde kasten yaralama, gasp, uyuşturucu kullanımı, rüşvet, tehdit, hakaret gibi birçok suç kaydı var. 2023 yılında bir sitenin 8.katından düşerek ölmesi kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen ve ancak Ayşe öldürüldükten sonra davaya dönüşen Ejegül Özova cinayetinin de faili.

Bu davada katil Cemil Koç’la birlikte biri polis 9 erkek yargılanıyor. Cinayetin örtbas edilmesinde, bir kadının cansız bedeninin bir bavula konularak yok edilmeye çalışılmasında ortaklığı olan 9 erkek. Yolda çevirmeye girmemek için polisle hareket eden, imam nikahını kadınlara şiddet uygulamanın kalkanı haline getirmeye çalışan, cinayet sonrası bir meyhanede buluşup bir kadının cenazesini ortadan kaldırmak için “adam başı 100bin liraya” anlaşan 9 erkek.

Bu davada olmayan ama haklarında ayrıca açılan davada yargılanan Küçükçekmece Emniyeti mensubu erkekler de var. Esra’nın yardım çağrısına saatler sonra gelen, kardeşin reşit diyerek önem vermeyen, Cemil Koç’un mesai arkadaşı oldukları için Esra’yı oyalayan, instagramdan ekleyip Esra’yı taciz eden, karakolda Esra’nın telefonuna el koyup taciz mesajlarını silen, Esra’yı şikayetçi olursa kardeşini bulmalarının uzamasıyla tehdit eden, Cemil Koç’a Esra’nın verdiği ifadeleri gönderen polisler.

Biz bu davada organize bir suç örgütü görüyoruz. Emniyetinden erkeklerine geniş bir suç şebekesi yargılanıyor bu davada. Hem patriyarkal sistemin hem de yaygın cezasızlığın ve adaletsizliğin onlara sağladığı avantajları sonuna kadar kullanan erkekler yargılanıyor!

Cemil Koç’un bugüne kadar işlediği suçların üstü örtülebildi. Ejegül’ün ölümü sonrası etkin soruşturma yürütülmedi. Erkeklere uygulanan cezasızlık politikaları kadınların hayatına mal oluyor.

Esra kızkardeşi Ayşe’ye şiddetten kurtulması için yardım etmeye çalışırken Ayşe bu ülkede erkek şiddetine karşı kadınları koruyan, şiddeti önleyen, cezalandıran politikalar olduğuna güvenemedi, “o çok güçlü” dedi. Önleyici koruyucu politikaların olmaması kadınların hayatına mal oluyor.

Esra Tokyaz kızkardeşi için karakol karakol gezerken polisler katil Cemil Koç’a yardım etti. Ayşe Tokyaz cinayeti’nden sonra Beşiktaş’ta yaptığımız yürüyüşte “Ayşe’nin katili Cemil Koç, suç ortağı katili koruyan polisler” yazan pankartımıza emniyet engel olmaya çalışmıştı. Şimdi polislerin yargılandığı bu davadayız! Polisin görevini yapmaması, erkeklerle işbirliği yapması kadınların hayatına mal oluyor.

Katil Cemil Koç ve onunla hareket eden erkekler para ve suç ilişkileriyle birbirine bağlanmış, erkek egemen sisteminin güç verdiği, cesaretlendirdiği erkekler. Birazdan adliyeye gireceğiz. Erkeklerin bu gücü arkalarında hissetmediği, Ayşe’nin katillerinin bütün ilişkileriyle birlikte açığa çıkarıldığı ve erkek adaletin değil gerçek adaletin tecelli ettiği bir duruşma olmasını istiyoruz. Bunu feminist mücadelemizle kazanacağımıza inanıyoruz. Erkek adalet değil, gerçek adalet."

(EMK)