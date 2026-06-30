Ayşe Tokyaz davası: Cemil K., Ayşe'nin düştüğünü iddia etti

*Duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan kadın örgütleri, Esra'nın ifadelerinin Cemil K.'ye polis arkadaşları tarafından sızdırıldığını, polislerin görevini yapmadığını ve Ejegül Ovezova cinayetinin soruşturulmaması nedeniyle Ayşe'nin öldürüldüğünü vurguladı. Örgütler, cinayet şebekesinde yer alan tüm faillerin cezalandırılmasını talep etti.

*Duruşmada Ayşe'nin kardeşi Esra Tokyaz, Cemil K.'nin 2020'li yıllardan beri sistematik şiddet uyguladığını ve Diyarbakır'da 2023'te ölen Ejegül Ovezova'ya yönelik darp görüntüleri sunacağını belirtti. Cemil K. savunmasında iddiaları reddederek bazı delillerin eksik değerlendirildiğini öne sürdü.

İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada, ihraç polis Cemil K.’nin baş sanık olduğu davanın üçüncü duruşması bugün Küçükçekmece Adliyesi’nde görülüyor.

Davada Cemil Koç’a Esra Tokyaz’ın ifadelerini gönderen polislerin de dosya kapsamına alınmasıyla 9’u tutuklu 11 erkek bu dosyada yargılanıyor.

Duruşmaya Cemil K.’nin savunmasıyla başlandı. Savunmanın ardından üç tanığın dinlenmesi bekleniyor. Ayrıca Esra Tokyaz, Diyarbakır’da öldürülen Ejegül Ovezova’ya yönelik şiddet iddialarıyla ilgili görsel deliller sunacağını açıkladı.

Esra Tokyaz, duruşmada Cemil K.’nin 2020’li yılların başından bu yana sistematik şiddet uyguladığını anlattı. Bu iddialarla ilgili görsel deliller ve tanıklar bulunduğunu söyledi.

Tokyaz sunduğu belirtilen deliller arasında, Cemil K.’nin Ejegül Ovezova’ya yönelik darp iddialarına ilişkin görüntüler, darp raporu ve tanık beyanlarının olduğunu söyledi.

İddialara göre görüntülerde Ovezova’nın iple bağlandığı, darbedildiği, saçından sürüklendiği ve Cemil K.’nin bu sırada sigara içtiği görülüyor.

Esra Tokyaz ayrıca, Cemil K.’nin daha önce Ejegül Ovezova’ya yönelik baskı ve işkence uyguladığını, bazı kişilere yönelik tehdit ve manipülasyon girişimlerinde bulunduğunu iddia etti.

Duruşmaya Cemil K. cezaevinden SEGBİS'le bağlandı.

Cemil K.’nin savunması

Cemil K. savunmasında, dosyaya sunulan bazı delillerin eksik değerlendirildiğini öne sürdü. Avukatların soruşturma dosyasına ek deliller sunduğunu belirten Cemil K., kendisinin de bazı kayıtların incelenmesini istediğini söyledi.

Cemil K., Esra Tokyaz ile polis Mert arasında geçen konuşmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Avukat soruşturma dosyasına beş ek sundu, bunların bizim delilimiz olduğunu söyledi. Sonrasında iki delil daha gönderdi. Ortaya çıkmasını istemedikleri delilden söz etmiyorlar. Ben o delilden bahsetmek istiyorum. Bu delil, Esra ile polis Mert arasındaki konuşmalar. ‘Esra’nın eşyaları mı?’ diye soruyor. Esra da ‘evet’ diyor. ‘Bu zorlama mı?’ diye soruyor. Aralarında ilişki olduğunu söylüyorlar. Mayosunun ıslak olduğunu söylüyor. Adli tıp incelemesinde ise kan olmadığı ortaya çıkıyor.”

Cemil K., kamuoyunda Esra Tokyaz’ın anlatımlarına inanıldığını ancak kendi iddialarını kanıtlayacağını savundu.

“Esra ne derse herkes inanıyor. Bunu anlıyorum ama ben tüm söylediklerimi ispatlayacağım” diyen Cemil K., Esra Tokyaz’ın kendisiyle ilgili bazı iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Cemil K., WhatsApp üzerinden yapılan bir görüşmeye ilişkin de “Ses kaydının kesildiğini söyledim. Sonrasında yanlış anlaşıldığını söylediler. Esra Tokyaz’ın iddia ettiği bazı cümleler o kayıtta yok” ifadelerini kullandı.

Savunmasında Ayşe Tokyaz’ın ölümü öncesine ilişkin iddialara da değinen Cemil K., “Ayşe’nin düştüğü gün hiç tartışmadık” dedi.

Cemil K., “Benim indirim talebim yok” diyerek herhangi bir ceza indirimi istemediğini belirtti.

Esra Tokyaz’ın bazı ifadelerine karşı çıkan Cemil K., “Burada iftira var. Üç farklı algı oluşturuluyor. Bu ses kaydının tamamı bende var” dedi.

Cemil K. ayrıca, Esra Tokyaz’ın “sürprizim var” şeklindeki sözlerine ilişkin de “Ben söylediklerimin arkasındayım” dedi.

Polis Mert ile ilgili iddialara da değinen Cemil K., kayıtları yedeklediğini ve bu nedenle inkâr edilmesini engellemek istediğini söyledi.

Duruşmada ayrıca Esra Tokyaz’ın Ayşe Tokyaz’a ilişkin değerlendirmeleri de gündeme geldi. Esra Tokyaz, Ayşe’nin şiddet gördüğünü gösteren görüntü ve belgelerin bulunduğunu belirterek, “Bu görüntülere bakınca kızın dayak yediği belli. Adam onu eczaneye götürmüş, Ayşe de adamın elini tutmuş” dedi.

Cemil K. savunmasına devam ederken, Ayşe Tokyaz ile yaşadıklarını anlattı. Cemil K., Ayşe’nin kendisine “Sana bir şey söylesem dinler misin? Sana her şeyi anlatsam, bir daha yalan söylemeyeceğim desem beni affeder misin?” dediğini, kendisinin ise “hayır” yanıtını verdiğini öne sürdü.

Cemil K., Ayşe’ye “Benimle konuşurken kaç kişiyle konuşuyordun?” diye sorduğunu, Ayşe’nin de “dört” yanıtını verdiğini iddia etti. Savunması sırasında Ayşe Tokyaz’ın özel hayatına ilişkin iddialarda bulunan Cemil K., Ayşe’nin eskort olduğunu öne sürdü.

Cemil K., daha sonra yaşananları şöyle anlattı:

“Sonrasında hastaneye gitmedik, eczaneye gittik. Göz damlası aldık. Esra’ya ne diyeceğiz dedim, Ayşe ‘ben hallederim’ dedi. Eve gelince kapıya vurduk. Esra ‘gözüne ne oldu?’ dedi. Ayşe ‘lens kaçtı gözüme’ dedi.

Esra’ya öfkeliydim. Ona kinim vardı. ‘Bu evde sana yer yok, seninle görüşmeyeceğiz’ dedim. Ayşe ile gitmeye çalıştı. Ayşe ile odada konuştular. Ayşe gelmiyor, ben de gideceğim dedim. Ben zorla tutmuyorum, gitsin dedi. Esra ‘kalıyorsa kalacağım’ dedi. Ayşe ve Esra’yı kovdum. Onlar gitti.

Aradan on beş dakika geçmedi, kapı çaldı. Esra ve Ayşe kapıdaydı. Ayşe ‘telefonumu unuttum’ dedi. Bahane tabii. Bulamadı Ayşe de. ‘Ben gitmek istemiyorum’ dedi Ayşe.

O esnada Esra yine geldi, odaya gittiler. Bu iş çocuk oyuncağına döndü. Esra gitsin istiyorum. Esra gitti, Ayşe kaldı.”

Cemil K., ertesi gün Ayşe Tokyaz ile birlikte havuza gittiklerini ve iyi bir gün geçirdiklerini söyledi.

Savunmasına devam eden Cemil K., ayın 9’unda Ayşe’nin Esra ile görüştükten sonra “Esra’yı eve davet edelim” dediğini iddia etti. Kendisine “Ben çağıramam, evden kovduğum kişiyi nasıl davet edeyim” dediğini aktaran Cemil K., ayın 10’unda Ayşe’nin bu konuda tekrar ısrar ettiğini söyledi.

Cemil K., “Esra’ya haber verelim, yüzükleri getirsin” dediğini, Bahçelievler’de buluşmak için plan yaptıklarını belirtti.

Cemil K., devamında şunları söyledi:

“Cemal’i aradım. ‘Cemal, Esra’yı alırsın, Bahçelievler’e doğru gelin’ dedim. Ayşe yavaş hazırlanıyordu. ‘Sana aşağı inip meyve tabağı hazırlayayım’ dedi. Sonra düştü.”

🟣 #AyşeTokyaz | İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin, ihraç polis Cemil K.’nin baş sanık olduğu dava Küçükçekmece Adliyesi’nde görülüyor.



🗣️ Ayşe'nin Kardeşi Esra Tokyaz: "Bu sefer onların (sanıkların) manipülasyonlarına uymayacağım. onların… pic.twitter.com/sWu4cq6Cfc — bianet (@bianet_org) June 30, 2026

Duruşma öncesinde Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklama öncesinde polis kadınlara engel olmak istedi Rüya Kurtuluş, “Ayşe’yi korumayan Küçükçekmece Karakolu bizi engellemeye çalışıyor” diyerek tepki gösterdi. Sonrasında açıklamaya geçildi. Açıklamayı okuyan Evrim Gürenin şöyle dedi:

🟣 #AyşeTokyaz | İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin, ihraç polis Cemil K.’nin baş sanık olduğu dava Küçükçekmece Adliyesi’nde görülüyor.



🗣️ Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler'den Evrim Gürenin "Cemil Koç serbest bırakılmasaydı Ayşe… pic.twitter.com/JEejVi52tL — bianet (@bianet_org) June 30, 2026

“Ayşe Tokyaz’ın Cemil Koç tarafından öldürülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Sicilinde kasten yaralama, rüşvet, gasp, tehdit, uyuşturucu kullanımı gibi birçok suç kaydı bulunan Cemil Koç, 2024 yılında meslekten ihraç edilmiş eski bir polis. Aynı zamanda 2023 yılında Diyarbakır’da bir sitenin 8. katından düşerek hayatını kaybeden ve kayıtlara ‘’şüpheli ölüm’’ olarak geçen Ejegül Ovezova’nın da katili.

Bu bir yılda yapılan iki duruşmada gördük ki Cemil Koç’un ‘’geçmişte bazı sorunlu işlere karışmış biri, yardım eder diye düşündüm, aradım’’ dediği, Ayşe’nin bedeninin bulunduğu bavulu taşıması için yüz binlerce lira verdiği erkeklerin suç ortaklığı var bu cinayette. Katilin getir götür işlerini yapan, cinayet sonrası evi temizleten, Esra kardeşini ararken Küçükçekmece ve Halkalı karakollarında onu oyalayan, instagramdan ekleyip taciz eden, ifade tutanağını katil Cemil Koç’a gönderen erkeklerin suç ortaklığı var. Polis çevirmesine girmemek için cinayetten sonra yanında gezdirdiği bir başka polis erkeğin suç ortaklığı var. Ayşe Tokyaz’ı sadece Cemil Koç değil, görevini yapmayan, eski meslektaşları bir erkeği kollamayı bir kadının hayatından önemli gören polisler ve katilin suç ilişkileri içinde olduğu erkekler el birliği ile öldürdü!

Kardeşi Esra'nın çabası olmasa tüm bunları hiç bilmeyecektik, Ayşe’nin öldürülmesinin üstü örtülecek, kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçecek, dosya kapanacaktı. Tıpkı Ejegül gibi.

Bir önceki duruşmada katil Cemil Koç’a kız kardeşini arayan Esra’nın ifadelerini gönderen polisleri dinledik. Görevi tam da şiddeti önleme ve acil müdahale etme olan polisler, katil Cemil Koç’a olay özetleri ve ifade tutanaklarını sızdırmak için POLNET sistemini nasıl kullandıklarını anlattılar. Neredeyse bütün sanıklar tutuklu olma nedenlerini “medyanın olayları köpürtmesi”ne bağladı. Mahkeme salonundaki gazetecilere sürekli laf atıldı. Feminist örgütlerin, kadın örgütlerinin, baroların davayı takip etmesi mahkeme üstünde baskı olarak tanımlandı. Sanki ortada bir kadın cinayeti yokmuş, sanki o sanık sandalyelerinde oturanlar cinayet öncesinde, sırasında, sonrasında katille hiç suç ortaklığı yapmamış gibi, duruşma boyunca işledikleri suçu üzerlerinden atlamaya çalıştılar.

Oysa bu bir kadın cinayeti dosyası! Bu erkek şiddetinin; nasıl bir şebekeyle, nasıl bir süreçle kadınların hayatını çaldığını, kadınların bu erkekler karşısında nasıl savunmasız bırakıldığını anlatan bir dava. Ve biliyoruz ki davalarımızda erkek adalet değil gerçek adalet, verdiğimiz mücadeleyle mümkün oluyor.

Bir kez daha söylüyoruz. Ejegül Ovezova’nın şüpheli ölümünün üstü kapatılmasaydı ve Cemil Koç serbest bırakılmasaydı Ayşe hayatta olabilirdi. Esra’nın kardeşi için ihbarda bulunduğu polisler görevini yapsaydı Ayşe hayatta olabilirdi. Ayşe Tokyaz cinayetinde sorumluluğu olan bütün faillerin açığa çıkarılmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Ama bu da yetmez! Bizler katil Cemil Koç ve suç ortağı olduğu erkeklere bu gücü; önleyici koruyucu politikaların olmamasının, cezasızlığın ve adaletsizliğin, kadınların başına bir şey geldiğinde onları yalnız bırakan bir bütün olarak erkek egemen sistemin verdiğini biliyoruz. Kadın cinayetlerini önlemekle yükümlü kurumlar etkin bir şekilde işletilene ve erkek şiddeti son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yaşasın Feminist Mücadelemiz”

Sonrasında açıklama yapan Kadın Cinayetleri Platformu üyeler de şöyle seslendi:

“Katil Cemil Koç, Ayşe'yi öldürerek bir bavula koymuştu. Şer dayanışması içinde olduğu 11 sanıktan biri bavulu evden çıkarmasına yardım etti., bir diğeri delilleri karartıp benzinlikte ki kameranın fişini çekti, diğerler ise Ayşe'nin bedenini ortadan kaldırması için ortaklaşa yardımlaştılar.

Öldürdüğü kadınun bedenini kendine adamlar tutup yok etmek isteyen Katl Cemil Koç bütün dava boyunca öldürdüğü Ayşe için cinsiyetçi ithamlarda bulunmaktan da geri durmadı.

Kadın bedeni üzerinden dağıtılan yargılar, üretilen sözde politikalar, bu söylemlerin normalleşmesi Cemil Koç gibilerin değirmenine su taşımaktadır. Şiddet ve nefret söylemlerinin sadece söylemde kalmadığını her gün sonuçlarıyla görüyoruz.

Ayşe'nin ikizi Esra, kardeşimin hayatından şüphelenip ifade vermeye gittiğinde eski polis memuru Cemil Koç'un polislik yaptığı dönemden arkadaşı, Esra'nın verdiği ve gizli kalması gereken ifadesini satırı satırına Cemil Koç'a okumuştur. Esra'yı ciddiye almayıp karakoldan geri gönderdiler.

Gülistan Doku dosyasında da gördüğümüz gibi devletin kendi içinde kendisine yandaşlar bulan bu katiller bana bir şey olmaz diyebilmenin gücünü buradan alıyorlar.

Cemil Koç sadece Ayşe'nin değil, Diyarbakır'da birlikte yaşadığı, önce kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen Ece Gül Övezova'nın da katilidir. 2023 senesinde somut delillere rağmen olayın kamu davasına dönüşmesi ve yargılanma talebi olmasına rağmen cinayetin karara bağlanması Ayşe'yi öldürdükten sonra oldu. Hızlı ve etkin bir soruşturma yürütüm şeydi, 2025'e geldiğimizde Cemil Koç Ayşe'yi öldüremeyecekti, hayatta olacaktı.

Hakkında böyle iddialar varken Cemil Koç tedbiren bir gün bile tutuklanmadı. Bir şüpheli kadın ölümünün soruşturması yürürken başka bir kadını daha öldürdü. Esra'nın bu denli çabası olmasa Ayşe'nin ölümü de şüpheli kalacaktı.

Suçlular dışarıda senelerce bu şekilde serbest gezerken, yeni suçlar işlerken tarikat yapılanmasu tarafından sürekli tehdit aldığını söyleyen kendi öz babası tarafından kızının cinsel istismara uğradığını söyleyen ve şüpheli şekilde hayatını kaybeden Fatmanur Çelik ve Hifa İkra'nın haberini yapan gazeteci İsmail Arı tutuklanmıştı. Alın size adalet.”

(EMK)