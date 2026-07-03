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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 03.07.2026 09:08 3 Temmuz 2026 09:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.07.2026 09:14 3 Temmuz 2026 09:14
Okuma Okuma:  1 dakika

"DAYANIŞMA EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

Ayşe Gökkan'dan 19 yıl 6 ay hapis cezası sonrası mesaj

Kararın, kadın hakları ve insan hakları mücadelesine olan inancını zayıflatmadığını vurgulayan Gökkan, "Hakikat, adalet ve özgürlük arayışındaki kararlılığımız daha da güçlendi" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ayşe Gökkan'dan 19 yıl 6 ay hapis cezası sonrası mesaj

*Özgür Kadın Hareketi eski sözcüsü Ayşe Gökkan, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nden gönderdiği mesajda, örgüt üyeliği suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve hükmen tutukluluk halinin sürdüğünü belirtti.

*Gökkan, kararın kadın hakları ve insan hakları mücadelesine olan inancını zayıflatmadığını, kararlılıklarının daha da güçlendiğini vurguladı.

*Kendisine destek veren kadın örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, insan hakları savunucularına, hukukçulara, uluslararası kuruluşlara ve dayanışma gösteren herkese teşekkür eden Gökkan, kadınların özgürlük, eşitlik ve onurlu yaşam mücadelesinin suç olmadığını dile getirdi.

*Mesajını, dayanışmanın en büyük güç olduğunu belirterek ve hak ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyerek tamamladı.

Özgür Kadın Hareketi (TJA), Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan eski dönem sözcüsü Ayşe Gökkan'ın, hakkında verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasının ardından cezaevinden gönderdiği mesajı kamuoyuyla paylaştı.

MA'nın haberine göre, Gökkan, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını, hükmen tutukluluk halinin de sürdüğünü belirtti.

Kararın, kadın hakları ve insan hakları mücadelesine olan inancını zayıflatmadığını vurgulayan Gökkan, "Hakikat, adalet ve özgürlük arayışındaki kararlılığımız daha da güçlendi" dedi.

Karar duruşmasına kadar geçen süreçte kendisine destek veren kadın örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, insan hakları savunucularına, hukukçulara, uluslararası kuruluşlara, siyasi parti temsilcilerine, basın emekçilerine ve dayanışma gösteren herkese teşekkür eden Gökkan, bu desteğin yalnızca kendisine değil, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine sahip çıkmanın da göstergesi olduğunu söyledi.

Gönderilen her mesajın ve yükseltilen her sesin yalnız olmadıklarını hissettirdiğini belirten Gökkan, kadınların özgürlük, eşitlik ve onurlu yaşam mücadelesinin suç olmadığını dile getirdi.

Mesajını, "Dayanışmanın büyüttüğü umutla hak ve özgürlük mücadelesini sürdüren herkesle omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Yanımızda olan, sesimize ses katan ve umudu büyüten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Dayanışma en büyük gücümüzdür" sözleriyle tamamladı.

TJA'lı Ayşe Gökkan’a 19 yıl 6 ay hapis cezası
TJA'lı Ayşe Gökkan’a 19 yıl 6 ay hapis cezası
19 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ayşe gökkan tja kadın mahpuslar
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