KADIN
YT: Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:07 30 Aralık 2025 15:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.12.2025 15:10 30 Aralık 2025 15:10
Okuma Okuma:  2 dakika

Ayşe Gökkan tahliye edilmedi

Mütalaasını sunan iddia makamı, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda Ayşe Gökkan’ın “Örgüt üyeliğinden” cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ayşe Gökkan tahliye edilmedi

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Tevgera Jinên Azad (TJA)eski Dönem Sözcüsü Ayşe Gökkan'a 2 kez "örgüt üyesi olmak” iddiasından biri 12 yıl, diğeri ise 7 yıl 6 ay, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasından verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını bozarken; “Örgüt propagandası yapma” iddiasından verilen 3 yıl hapis cezasını ise onadı.

Jinnews’in haberine göre, Ayşe Gökkan’ın bozma sonrası yargılandığı davanın 3’üncü duruşması, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ayşe Gökkan duruşmaya tutsak bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları Berfin Lütfiye Gökkan ile Muharrem Şahin duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca Ayşe Gökkan’ın ailesi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Saliha Aydeniz ile çok sayıda TJA aktivisti duruşmayı izledi.

Mütalaasını sunan iddia makamı, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda Ayşe Gökkan’ın “Örgüt üyeliğinden” cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti. Ayşe Gökkan, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre ve tahliye talebinde bulundu.

"2 ameliyat geçirdi"

Avukat Muharrem Şahin, müvekkilinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında açıklamalarda bulunduğunu belirtti ve “örgüt üyeliğine” gerekçe yapılacak somut bir delilin dosyada yer almadığını kaydetti. Ayşe Gökkan’ın Kürt sorunuyla ilgili bahsettiği meselelerin şu anda birçok kesim tarafından tartışıldığına dikkat çekti.  Muharrem Şahin, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Avukat Berfin Lütfiye Gökkan da “Müvekkilimiz tam 6 yıldır cezaevinde. Cezaevinde Covid geçirdi. Depremi içeride geçirdi, Amed’deyken Ankara’ya gönderildi, cezaevinde annesini kaybetti. 2 ameliyat geçirdi. Uzun tutukluluk hali göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapılması için süre verdi. Ayrıca Ayşe Gökkan’ın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı 26 Mart 2026 tarihine erteledi.

(EMK)

İstanbul
Kadın açıklaması ayşe gökkan tja
ilgili haberler
Ayşe Gökkan'a “Paul Grüninger İnsanlık ve Cesaret Ödülü”
19 Kasım 2023
/haber/ayse-gokkan-a-paul-gruninger-insanlik-ve-cesaret-odulu-288129
Ayşe Gökkan: İşkenceye maruz kaldım, tedavi hakkım engellendi
9 Mayıs 2023
/haber/ayse-gokkan-iskenceye-maruz-kaldim-tedavi-hakkim-engellendi-278449
Siyasetçi Ayşe Gökkan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası
19 Nisan 2023
/haber/siyasetci-ayse-gokkan-a-3-yil-9-ay-hapis-cezasi-277524
Ayşe Gökkan’a 30 yıl hapis cezası
20 Ekim 2021
/haber/ayse-gokkan-a-30-yil-hapis-cezasi-252116
