TJA'lı Ayşe Gökkan’a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Özgür Kadın Hareketi (TJA) eski Sözcüsü Ayşe Gökkan hakkında görülen yeniden yargılamada mahkeme, toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın 5. duruşması Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gökkan, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Avukatları salonda hazır bulunurken, duruşmayı kadın örgütleri ve yakınları da takip etti.

Savcılık tahliye istedi, mahkeme ağır ceza verdi

MA’nın geçtiği habere göre, Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, Gökkan’ın “örgüt üyesi olmak” suçlamasından cezalandırılmasını istedi ancak aynı zamanda tahliyesine de görüş bildirdi.

Gökkan ise savunmasında Kürtçe konuştu, yargılamayı kimliği üzerinden yürüyen bir süreç olarak değerlendirdi. Kürt ve Kürdistanlı bir kadın olduğu için hedef alındığını söyledi, “Jin, jiyan, azadî” felsefesi üzerinden cezalandırıldığını belirtti. Yaptığı hiçbir eylemin suç olmadığını, dosyanın “uydurma fezlekeler” üzerine kurulduğunu ifade etti.

“Kadın mücadelesi nedeniyle yargılanıyorum”

Savunmasında kadın özgürlük mücadelesini vurgulayan Gökkan, DAİŞ zihniyetine karşı mücadele yürüttüğünü, kadınların ve çocukların özgürlüğü için çalıştığını söyledi. Tutukluluğunun hiçbir hukuki dayanağı olmadığını dile getirerek tahliye talep etti.

Avukatlardan adil yargılama vurgusu

Gökkan’ın avukatları, yargılamanın adil yürütülmediğini, delillerin emniyet raporlarına dayandığını ve savunma taleplerinin dikkate alınmadığını ifade etti. Savunma makamı ayrıca dosyanın daha önce birkaç kez bozulduğunu hatırlattı ve beraat dışında bir kararın yeniden bozulacağını belirtti.

Avukatlar, müvekkillerinin sağlık sorunlarına ve kaçma şüphesinin bulunmadığına dikkat çekerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Karar: 19 yıl 6 ay hapis ve tutukluluğun devamı

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ayşe Gökkan hakkında “örgüt üyesi olmak” suçlamasından iki ayrı dosya üzerinden toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Gökkan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(EMK)