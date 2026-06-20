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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 20.06.2026 15:21 20 Haziran 2026 15:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.06.2026 15:24 20 Haziran 2026 15:24
Okuma Okuma:  1 dakika

TJA'lı Ayşe Gökkan’a hapis cezası verilmesi Van'da protesto edildi

"Ayşe Gökkan irademizdir yargılanamaz" pankartının açıldığı eylemde basın metnini okuyan TJA aktivisti Eylem Öklü, Ayşe Gökkan şahsında kadın mücadelesinin cezalandırılmaya çalışıldığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TJA'lı Ayşe Gökkan’a hapis cezası verilmesi Van'da protesto edildi
Fotoğraf: MA

Van’da, Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA), Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan TJA eski sözcüsü Ayşe Gökkan’a Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 19 yıl 6 ay hapis cezası protesto edildi. Kent Meydanı’nda yapılan açıklamaya kadın örgütlerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri de destek verdi. 

MA'nın haberine göre, "Ayşe Gökkan irademizdir yargılanamaz" pankartının açıldığı eylemde basın metnini okuyan TJA aktivisti Eylem Öklü, Ayşe Gökkan şahsında kadın mücadelesinin cezalandırılmaya çalışıldığını belirtti. 

Şöyle dedi:  

"Gökkan'ın yargılanmasına gerekçe yapılan faaliyetler;  kadın haklarını savunmak, barışçıl eylemlere öncülük etmek, erkek egemen sisteme karşı ses yükseltmek ve kadın dayanışmasını örmekten ibarettir.  Ayşe Gökkan’ın mahkeme salonunda bir onur nişanı gibi taşıdığı ‘başım diktir’ kararlılığı, bizim de mücadele hattımızdır.  Bizler de aynı inançla kadın özgürlük mücadelemizi her alanda savunmaya, yükseltmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle tüm demokratik kamuoyunu, kadın örgütlerini, hak savunucularını ve vicdan sahibi herkesi, bu yargı tacizine ve hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya, Ayşe Gökkan ile dayanışmayı ve ortak mücadele zeminini güçlendirmeye çağırıyoruz.”

TJA'lı Ayşe Gökkan’a 19 yıl 6 ay hapis cezası
TJA'lı Ayşe Gökkan’a 19 yıl 6 ay hapis cezası
19 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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