AYM'nin Tayfun Kahraman'ın tahliyesi kararını tanımayan yerel mahkeme kararına itiraz

Gezi Davası mahpusu Tayfun Kahraman hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hükmün adil yargılama ilkesine aykırılığı gerekçesiyle kaldırılarak tahliye edilmesine hükmeden Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine karşı, Kahraman'ın avukatı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz başvurusunda bulundu.

Avukatı Cansu Çiftçi, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı itiraz dilekçesinde 13. Ağır Ceza Mahkemesinin AYM kararına uymama kararına şu gerekçelerle karşı çıktıklarını açıkladı.

"AYM kararı mahkemeyi bağlar" ► İlk hükmü veren hakimlerin CMK 23/3 maddesi gereğince yeniden yargılamaya katılamayacağı yeniden yargılama kararı verilmesine iştirak dahi edemeyeceği (YCGK) gerekçesiyle karar veren hakimlerin yasaklı olmalarına rağmen karara katılmaları hukuka kesin aykırılık halidir ve kararın kaldırılmasını gerektirir. ► Anayasa Mahkemesi kararları kesin olarak verilir(AY m.153) Yasama, Yürütme, Yargı makamları, tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Dolayısıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararın uygulanması yönünden takdir hakkı yoktur. ► İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce benzer gerekçe ile verilmiş ve benzer mahiyetteki Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararlarına uymuş,(AYM BB: 2018/24786) yeniden yargılama yapmış ve sanıkların beraatine hükmetmiştir. Dolayısıyla benzer mahiyette ve aynı hakimlerin iştirak ettiği heyetin müvekkil Tayfun Kahraman hakkında yeniden yargılama ret kararı vermesi hem mahkemenin kendi uygulamasına hem de kanun önünde eşitlik ve hukuki öngörülebilirlik ilkelerine aykırıdır.

Müvekkilim Tayfun Kahraman hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin uymaması nedeniyle, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bugün itibariyle itirazımızı yaptık.



İtirazımızda temel olarak dayandığımız hususları kamuoyunun bilgisine de…

Ne olmuştu?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasından cezaevinde olan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği “adil yargılanma hakkı ihlali” kararına rağmen yeniden yargılama talebini reddetti.

AYM, 16 Ekim’de açıkladığı gerekçeli kararında, Kahraman’ın “hakkaniyete uygun yargılanma” güvencelerinin ihlal edildiğine hükmetmişti; kararın gereği olarak yerel mahkemenin dosyada yeniden yargılama yapması bekleniyordu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında AYM’yi “yetki gaspı” ile suçladı:

“AYM, bireysel başvuruda hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş; Anayasa ve kanunun emredici hükümlerine aykırı biçimde yetki gaspında bulunmuştur.” dedi. Bu gerekçeyle yeniden yargılamayı reddetti.

Prof. Dr. Özgenç: "13. Ağır Ceza Mahkemesi suç işledi"

Bu karar tepki gösteren Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahkemenin suç işlediğini söyledi.

“İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkan ve üyeleri ile azmettiricileri tarafından alınan/alınması sağlanan, 6 Kasım 2025 tarihli karar ile suç işlenmiştir ve işlenmeye devam edilmektedir. Yargı gücü kötüye kullanılarak Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığı çiğnenmiş, bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması sürdürülmüştür. Bu açık bir Anayasa ihlalidir.”

Yargı gücü kötüye kullanılarak Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığının çiğnenmesi ve bu suretle bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmaya devam edilmesi, açıkça bir ANAYASA İHLÂLİdir.

Bu hukuksuzluğa karşı ilk tepkinin Anayasa Mahkemesi tarafından gösterilmesi gerekir. Bu…

(AEK)