AYM kararı sonrası açılan Hornet’e yeniden erişim engeli

Dünya genelinde 100, Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kullanıcısı bulunan kuir sosyal ağ ve flört uygulaması Hornet’e yeniden erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, next.hornet.com alan adı, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 5 Haziran 2026 tarihli kararıyla erişime kapatıldı.

Kaos GL’nin aktardığına göre, uygulama daha önce de Türkiye’de benzer bir erişim engeli ile karşılaşmış; ancak bu karar 2023 yılında kaldırılarak yeniden erişime açılmıştı.