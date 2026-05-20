"Arşîva Dêrsimê" dê li Berlînê vebibe
Navenda Çand û Dîroka Dêrsimê (DKG) e.V., derbarê bernameya vekirina "Arşîva Dêrsimê" ya ku dê di 21-22ê Gulanê de li Berlînê were lidarxistin de daxuyaniyeke çapemeniyê weşand.
Arşîva ku di çarçoveya xebata hevpar a Zanîngeha Ruhrê ya Bochumê (RUB), Zanîngeha Azad a Berlînê û DKGyê de hatiye çêkirin, ji materyalên berfireh ên dîroka devkî yên derbarê Qetlîama Dêrsimê ya 1937-38an de pêk tê.
Şahidî, çîrokên sirgûnê û bîra civakî
Di arşîvê de derbirînên şahidan, çîrokên sirgûniyê, pratîkên baweriyê, vegotinên têkildarî zarokên keç ên winda, şahidiyên operasyonên leşkerî û tomarên li ser bîra civakî cih digirin.
Kulliyata dîroka devkî ya ku nêzîkî ji 9 hezar xulekan pêk tê; bi zimanên kurdî, tirkî û almanî hat amadekirin. Arşîv dê li ser tora "Oral History Digital" ji bo lêkolîner û raya giştî were vekirin.
Li Berlînê sempozyûm û merasîma vekirinê
Li gorî daxuyaniya DKGyê, di çarçoveya bernameya Berlînê de; sempozyûmeke akademîk a navneteweyî, merasîma vekirina fermî ya arşîvê, beşdariya nûnerên Wezareta Federal a Çandê ya Almanyayê û pêşkêşiyên akademîsyenên navneteweyî û yên Zanîngeha Ruhrê ya Bochumê cih digirin.
Ji bo beşdarbûna çalakiyê hûn dikarin li vê derê formê bi dest bixin.
(NÖ/AY)