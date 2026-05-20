DW: Dîroka Weşanê: 20.05.2026 14:23 20 Gulan 2026 14:23
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.05.2026 14:30 20 Gulan 2026 14:30
Xwendin Xwendin:  2 xulek

"Arşîva Dêrsimê" dê li Berlînê vebibe

Arşîva dîroka devkî ya têkildarî Qetlîama Dêrsimê ji derbirînên şahidan, çîrokên sirgûniyê, pratîkên baweriyê, zarokên keç ên winda û şahidiyên operasyonên leşkerî pêk tê. Danasîna arşîvê dê di 21-22ê Gulanê de li Berlînê were kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
"Arşîva Dêrsimê" dê li Berlînê vebibe
Fotograf: Rêveberiya Pirtûkxane û Muzeyan a ÎBBê, Pirtûkxaneya Ataturk / Jin û zarokên ku di sala 1937an de li Dêrsimê hatine girtin.

Navenda Çand û Dîroka Dêrsimê (DKG) e.V., derbarê bernameya vekirina "Arşîva Dêrsimê" ya ku dê di 21-22ê Gulanê de li Berlînê were lidarxistin de daxuyaniyeke çapemeniyê weşand.

Arşîva ku di çarçoveya xebata hevpar a Zanîngeha Ruhrê ya Bochumê (RUB), Zanîngeha Azad a Berlînê û DKGyê de hatiye çêkirin, ji materyalên berfireh ên dîroka devkî yên derbarê Qetlîama Dêrsimê ya 1937-38an de pêk tê.

Şahidî, çîrokên sirgûnê û bîra civakî

Di arşîvê de derbirînên şahidan, çîrokên sirgûniyê, pratîkên baweriyê, vegotinên têkildarî zarokên keç ên winda, şahidiyên operasyonên leşkerî û tomarên li ser bîra civakî cih digirin.

Kulliyata dîroka devkî ya ku nêzîkî ji 9 hezar xulekan  pêk tê; bi zimanên kurdî, tirkî û almanî hat amadekirin. Arşîv dê li ser tora "Oral History Digital" ji bo lêkolîner û raya giştî were vekirin.

Li Berlînê sempozyûm û merasîma vekirinê

Li gorî daxuyaniya DKGyê, di çarçoveya bernameya Berlînê de; sempozyûmeke akademîk a navneteweyî, merasîma vekirina fermî ya arşîvê, beşdariya nûnerên Wezareta Federal a Çandê ya Almanyayê û pêşkêşiyên akademîsyenên navneteweyî û yên Zanîngeha Ruhrê ya Bochumê cih digirin.

Ji bo beşdarbûna çalakiyê hûn dikarin li vê derê formê bi dest bixin.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Qetlîama Dêrsimê almanya
