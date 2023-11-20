Ankara Onur Yürüyüşü: Katledilen translar isyanımızdır

LGBTİ+ hakları savunucuları ve aktivistler, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü Ankara’da Libya Caddesi’nde "Trans Cinayetleri, İntiharları Politiktir" yazan bir pankartı yaya üst geçidine astı.

Ankara Onur Yürüyüşü Komitesi eyleme dair görüntüleri paylaşırken öldürülen ve intihara sürüklenen tüm translar için mücadelelerinin devam edeceğini söylüyor: "Çünkü biliyoruz ki bizim mücadelemiz, kararlılığımız ve inadımız sizlerin transfobik devlet politikalarından daha büyük"

unikuir.org'un haberine gçre, öte yandan 20 Kasım için Kırmızı Şemsiye Derneği #zulmeboyuneğme etiketiyle nefret suçu mağduru translara dikkat çekerek kayıplarımızı andığı video yayınlarken, Pembe Hayat Derneği de "Nefrete inat barışçıl, adil, hakkaniyetli ve onurlu bir yaşam" mesajıyla bir bildiri yayınladı.

(EMK)