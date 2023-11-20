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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 13:10
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 14:37
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Ankara Onur Yürüyüşü: Katledilen translar isyanımızdır

Ankara Onur Yürüyüşü Komitesi eyleme dair görüntüleri paylaşırken öldürülen ve intihara sürüklenen tüm translar için mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/ankara-onur-yuruyusu-katledilen-translar-isyanimizdir-1.jpg
Görsel: unikuir.org

LGBTİ+ hakları savunucuları ve aktivistler, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü Ankara’da Libya Caddesi’nde "Trans Cinayetleri, İntiharları Politiktir" yazan bir pankartı yaya üst geçidine astı.  

 Ankara Onur Yürüyüşü Komitesi eyleme dair görüntüleri paylaşırken öldürülen ve intihara sürüklenen tüm translar için mücadelelerinin devam edeceğini söylüyor: "Çünkü biliyoruz ki bizim mücadelemiz, kararlılığımız ve inadımız sizlerin transfobik devlet politikalarından daha büyük"

unikuir.org'un haberine gçre, öte yandan 20 Kasım için Kırmızı Şemsiye Derneği #zulmeboyuneğme etiketiyle nefret suçu mağduru translara dikkat çekerek kayıplarımızı andığı video yayınlarken, Pembe Hayat Derneği de "Nefrete inat barışçıl, adil, hakkaniyetli ve onurlu bir yaşam" mesajıyla bir bildiri yayınladı

(EMK)

20 Kasım Nefret Cinayetlerinde Yaşamını Kaybedenleri Anma Günü 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü Ankara Onur Haftası 25 Kasım'a giderken
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