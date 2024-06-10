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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 09:45
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 09:46
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4. Eskişehir Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı

Polis, işkenceyle gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistlerine avukatlarının su vermesini engelledi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
4. Eskişehir Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı
Fotoğraf: Nalin Öztekin

Eskişehir’de dün (9 Haziran) Ulus Anıtı önünde yapılması planlanan 4. Eskişehir Onur Yürüyüşü’ne polis saldırdı. 

Gazeteci Nalin Öztekin’in Kaos GL’ye aktardığına göre, basın açıklamasının yapılacağı Ulus Anıtı, polis tarafından saatler öncesinde ablukaya alındı.

Yürüyüşle ilgili herhangi bir yasaklama kararı, LGBTİ+ aktivistlerine ve avukatlarına bildirilmedi.

Gazetecilere de engel

Kitlenin yasaklama kararını görmek istemesi üzerine polis, 10 eylemciyi gözaltına aldı. Polis saldırısını kayıt altına almak isteyen gazetecilerin çekim yapması engellendi. 

Gözaltına alınan 10 kişi sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünde avukatları ile görüştürülmeyen LGBTİ+ aktivistleri, saldırıyı ve kötü muameleyi sloganlar ile protesto etti.

Müvekkillerini görmek istediğini belirten Avukat Hasan Çayır, polisten “Görüştürmüyorum, bu benim inisiyatifim” yanıtını aldı. Gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistlerine, avukatlar tarafından su verilmesi de polis tarafından engellendi.

Eylemciler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için karakola götürüldü. (TY)

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