4. Eskişehir Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı

Eskişehir’de dün (9 Haziran) Ulus Anıtı önünde yapılması planlanan 4. Eskişehir Onur Yürüyüşü’ne polis saldırdı.

Gazeteci Nalin Öztekin’in Kaos GL’ye aktardığına göre, basın açıklamasının yapılacağı Ulus Anıtı, polis tarafından saatler öncesinde ablukaya alındı.

Yürüyüşle ilgili herhangi bir yasaklama kararı, LGBTİ+ aktivistlerine ve avukatlarına bildirilmedi.

Gazetecilere de engel

Kitlenin yasaklama kararını görmek istemesi üzerine polis, 10 eylemciyi gözaltına aldı. Polis saldırısını kayıt altına almak isteyen gazetecilerin çekim yapması engellendi.

Gözaltına alınan 10 kişi sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünde avukatları ile görüştürülmeyen LGBTİ+ aktivistleri, saldırıyı ve kötü muameleyi sloganlar ile protesto etti.

Müvekkillerini görmek istediğini belirten Avukat Hasan Çayır, polisten “Görüştürmüyorum, bu benim inisiyatifim” yanıtını aldı. Gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistlerine, avukatlar tarafından su verilmesi de polis tarafından engellendi.

Eylemciler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için karakola götürüldü. (TY)