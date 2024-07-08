TİP: İrfan’ın cesur açıklamasından güç buluyoruz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) LGBTİ+ Bürosu, sosyal medyada ayrımcı ve homofobik söylemlere maruz kalan gazeteci ve TİP Parti Meclisi (PM) üyesi İrfan Değirmenci ile ilgili bugün yazılı açıklama yayımladı.

“Ne yalnızız ne de yanlış” başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

“Parti Meclisi üyemiz İrfan Değirmenci, son günlerde faşizm karşıtı açıklamaları sebebiyle hedef alınmıştır. Toplumsal barışı tehdit edecek tüm ayrımcılıklara karşı duruşunu koruması, ayrımcılıktan beslenen grupları rahatsız edecektir. İrfan’ın maruz kaldığı zorbalığa verdiği cesur açıklamasından güç buluyoruz: ‘Kendimizle barışığız, yara almayız!’

“Bizi hayattan, siyasetten, sınıf mücadelesinden dışlamaya çalışanları örgütümüzle, dayanışmamızla selamlıyoruz. Organize nefret çabanıza karşı ne İrfan Değirmenci’nin ne de başka bir LGBTİ+ üyemizin hedef gösterilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

Gazeteci Değirmenci: Ben LGBTİ kimliğimle barışığım, yara almam