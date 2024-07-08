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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 16:08
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 16:08
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TİP: İrfan’ın cesur açıklamasından güç buluyoruz

TİP LGBTİ+ Bürosu, yöneliminden ötürü ayrımcılığa uğrayan TİP PM Üyesi ve gazeteci İrfan Değirmenci’nin yanında olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TİP: İrfan’ın cesur açıklamasından güç buluyoruz
Fotoğraf: İrfan Değirmenci'nin X hesabı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) LGBTİ+ Bürosu, sosyal medyada ayrımcı ve homofobik söylemlere maruz kalan gazeteci ve TİP Parti Meclisi (PM) üyesi İrfan Değirmenci ile ilgili bugün yazılı açıklama yayımladı.

“Ne yalnızız ne de yanlış” başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

“Parti Meclisi üyemiz İrfan Değirmenci, son günlerde faşizm karşıtı açıklamaları sebebiyle hedef alınmıştır. Toplumsal barışı tehdit edecek tüm ayrımcılıklara karşı duruşunu koruması, ayrımcılıktan beslenen grupları rahatsız edecektir. İrfan’ın maruz kaldığı zorbalığa verdiği cesur açıklamasından güç buluyoruz: ‘Kendimizle barışığız, yara almayız!’

“Bizi hayattan, siyasetten, sınıf mücadelesinden dışlamaya çalışanları örgütümüzle, dayanışmamızla selamlıyoruz. Organize nefret çabanıza karşı ne İrfan Değirmenci’nin ne de başka bir LGBTİ+ üyemizin hedef gösterilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

Gazeteci Değirmenci: Ben LGBTİ kimliğimle barışığım, yara almam
Gazeteci Değirmenci: Ben LGBTİ kimliğimle barışığım, yara almam
6 Temmuz 2024

İrfan Değirmenci’nin 2 Temmuz'daki EURO 2024 Avusturya-Türkiye maçında, Türkiye A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’ı eleştirdiği ve 3 Temmuz’da Youtube’da yayınlanan videosunun bir bölümü kesilerek sosyal medyada bir saldırı kampanyasına dönüştürüldü. 

Videoya gelen ayrımcı yorumlara 6 Temmuz’da yanıt veren Değirmenci “Beni hal ve hareketlerim üzerinden linç etmek isteyenler bel altı vurmaya çalışmış. Ben LGBTİ kimliğimle barışığım. Yara almam. Boşuna uğraşırsınız," dedi. (TY)

irfan değirmenci TİP merih demiral ayrımcılık homofobi
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