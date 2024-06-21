Pera Film Onur Ayı’nı kutluyor

Pera Film, kimliklerin önemini ve normların dışında yaşamanın zenginliğini vurgulayan Onur Ayı programı “hiçbir şeyden korkmuyorum”u duyurdu.

Benzersiz yolculuklarında cesurca ilerleyen LGBTİ+ karakterlerin hikâyelerini takip eden program; ilham verici öyküleri, müzikleri, sahne performansları, kostüm ve makyajlarıyla kuir kültürünü ana akım sinema aracılığıyla geniş kitlelerle buluşturan, ikonikleşmiş iki kült filmi bir araya getiriyor.

Filmler

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek program kapsamında gösterilen ve bu yıl 30. yaşını kutlayan "Priscilla Çöller Kraliçesi", üç drag queen’in Avustralya çöllerinde yaşadığı renkli ve eğlenceli maceraları takip ederken John Cameron Mitchell imzalı "Hedwig ve Kızgın Çıkıntısı", Berlin Duvarı’nın yıkıldığı dönemde rock yıldızı olma hayalleriyle Almanya’dan Amerika’ya göç eden Hedwig’in etkileyici yolculuğunu perdeye yansıtıyor.

Onur Ayı (Pride Month), LGBTİ+ topluluğunun onurunu kutlamak ve haklarını savunmak amacıyla her yıl haziran ayında dünya genelinde düzenlenen etkinlik ve kutlamaları kapsayan ay.

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