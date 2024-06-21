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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 10:30
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2024 10:36
1 dk Okuma

Pera Film Onur Ayı’nı kutluyor

“hiçbir şeyden korkmuyorum” başlığıyla haziran ayında gösterilecek filmler, Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pera Film Onur Ayı’nı kutluyor
Görsel: "Priscilla Çöller Kraliçesi" filminden bir kare

Pera Film, kimliklerin önemini ve normların dışında yaşamanın zenginliğini vurgulayan Onur Ayı programı “hiçbir şeyden korkmuyorum”u duyurdu.

Benzersiz yolculuklarında cesurca ilerleyen LGBTİ+ karakterlerin hikâyelerini takip eden program; ilham verici öyküleri, müzikleri, sahne performansları, kostüm ve makyajlarıyla kuir kültürünü ana akım sinema aracılığıyla geniş kitlelerle buluşturan, ikonikleşmiş iki kült filmi bir araya getiriyor.

Filmler

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek program kapsamında gösterilen ve bu yıl 30. yaşını kutlayan "Priscilla Çöller Kraliçesi", üç drag queen’in Avustralya çöllerinde yaşadığı renkli ve eğlenceli maceraları takip ederken John Cameron Mitchell imzalı "Hedwig ve Kızgın Çıkıntısı", Berlin Duvarı’nın yıkıldığı dönemde rock yıldızı olma hayalleriyle Almanya’dan Amerika’ya göç eden Hedwig’in etkileyici yolculuğunu perdeye yansıtıyor. 

Onur Ayı (Pride Month), LGBTİ+ topluluğunun onurunu kutlamak ve haklarını savunmak amacıyla her yıl haziran ayında dünya genelinde düzenlenen etkinlik ve kutlamaları kapsayan ay.

Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

pera film Pera Müzesi onur ayı 2024 Onur Yürüyüşü
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