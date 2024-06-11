Eskişehir Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest

Eskişehir’de iki gün önce (9 Haziran) Ulus Anıtı önünde yapılması planlanan 4. Eskişehir Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı.

• Dün (10 Haziran) gözaltılardan üçü tutuklama, biri ise adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edilmişti.

“Meydanlar bizim”

Haberi duyuran Eskişehir Onur Haftası Komitesi, gözaltılardan sonra şu açıklamayı yaptı:

“Onurumuz işkenceden güçlü. Biz LGBTİ+'lar 24 saat polis şiddetine karşı kazandık. Eskişehir polisinin orantısız müdahalesi nedeniyle bir gece boyunca gözaltına alınan ve işkence gören arkadaşlarımızı geri aldık. Türk hükümetinin LGBTİ+ fobik politikalarına izin vermeyeceğiz! Biz var olduğumuz sürece şehirler, sokaklar, meydanlar bizimdir. LGBTİ+ hakları insan haklarıdır.



“Yasa dışı yasaklara, transfobiye, homofobiye karşı direniş ve zafer bizimdir. Bu süreçte yanımızda olan tüm kurumlara, insan hakları savunucularına, hukukçulara, basın çalışanlarına, partilere, şehir ve ülke muhalefetine, LGBTİ+ mücadelesini başka şehir ve ülkelerde yaygınlaştıran tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Artık bize hukuki yollardan şiddet uygulayan tüm polislerden hesap sorma zamanıdır. Polis yargılanacak! 5.Eskişehir Onur Haftası'nda görüşmek üzere.” (TY)