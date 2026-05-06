HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.05.2026 22:39 6 Mayıs 2026 22:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.05.2026 23:03 6 Mayıs 2026 23:03
Okuma Okuma:  1 dakika

Almanya: Neonazilere operasyon, 12 eyalette 36 kişi gözaltında

"Aşırı sağcı suç örgütü kurma" suçlamasıyla, "şiddet eğilimli" 36 şüpheli yakalandı. Çarşamba sabah saatlerinde 12 eyalette, 50 adrese düzenlenen polis baskınlarında Nazi yönelimli "Genç ve Güçlü" ve "Alman Gençliği İleri" örgütlerinin üyeleri hedef alındı.

BİA Haber Merkezi

Almanya'da neonaziliğin alameti farikalarından erkeklerde dazlak traş ve abartılı "vatan" vurgusu/Fotoğraf: İMAGO

Almanya Federal Başsavcılığı, çarşamba sabahı gerçekleştirilen operasyonlarda Nazi eğilimli   "Genç ve Güçlü" (JS) ve "Alman Gençliği İleri" ( DJV) (Deutsche Jugend Voran) örgütlerinin lideri kabul edilen 36 şüpheliye eşzamanlı 12 eyalette, 50 adreste eşzamanlı polis baskınlarının düzenlendiğini açıkladı.

Suç örgütü kurmakla suçlanıyorlar

DW'nin haberine göre, soruşturmayı yürüten makamlardan sızan bilgilere göre gözaltına alınanlardan  bazıları geçmişte de şiddete karışmış genç ve orta yaşlı sabıkalılar; operasyonlar "suç örgütü kurma" şüphesiyle yürütülüyor.

Operasyonun hedefindeki 36 şüpheliden 8'i hakkında halen ağır yaralama suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Şüphelilerin lideri oldukları DJV ve JS yapılanmalarının da şiddet eğilimli olduğu ve yaklaşık yüzer üyeye sahip oldukları ileri sürüldü.

Almanya genelinde örgütlüler

İki grup da 2024 ortasından beri faaliyet gösteriyor, Almanya genelinde örgütlü olan DJV ve JS'nin eyaletlerde bölgesel kuruluşları var.

Üyelerin hem çevrimiçi, hem de düzenli toplantılarla iletişim kurdukları ve bu toplantılarda siyasi muhaliflere ve pedofil oldukları iddia edilen kişilere yönelik şiddet çağrısı yapıldığı iddia ediliyor.

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) geçtiğimiz yıl aşırı sağcı gençlik yapılanmalarında ve şiddet eylemlerinde artış olduğunu duyurmuştu.

(AEK

Haber Yeri
Berlin
almanya neonazi almanya'da aşırı sağ
