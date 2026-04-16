HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 21:29 16 Nisan 2026 21:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 22:22 16 Nisan 2026 22:22
Okuma Okuma:  2 dakika

Almanya: Protofaşist AfD partisi son anketten birinci çıktı

Ülkenin Nazi geçmişiyle barışmayı savunan, soykırım inkarcısı Almanya için Alternatif (AfD) uluslararası kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un güncel anketine göre oy oranını yüzde 27'ye yükseltti. Koalisyon ortakları SPD ve CDU'nun önünde birinci parti konumuna yükseldi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Düşüşteki koalisyon hükümetinin Başbakanı Friedrich Merz, sert eleştirilerle karşı karşıya/Fotoğraf: dpa

YouGov anketine göre AfD yükselirken koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) kan kaybediyor. Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU'nun toplam oy oranı 3 puan gerileyerek yüzde 23'e indi. SPD'ye destek de bir puanlık düşüşle yüzde 13'te kaldı.

Yeşiller bir puan yükselerek oyunu yüzde 14'e, Sol Parti de bir puan yükselerek yüzde 10'a  çıkardı. Hür Demokrat Parti (FDP) ve adını "Sosyal Adalet ve Ekonomik Sağduyu İttifakı" olarak değiştiren Sahra Wagenknecht İttifakı BSW barajın altında yüzde 4 düzeyinde kaldı. Bu sonuçlarla her iki parti sonraki genel seçimde de parlamento dışında kalabilir.

Halk hükümetten memnun değil

DW'nin haberine göre, anket, halkın iktidardaki koalisyondan memnuniyetsizliğinin de artmaya devam ettiğini gösteriyor. Anketi yanıtlayanların yüzde 79'u hükümetten memnun değil. Haziran 2025'te, hükümetin göreve gelmesinden  az sonra gene YouGov'un yaptığı ankette bu oran yüzde 55'ti.

Memnuniyetsizliğin partilere dağılımına bakıldığında en çok Hristiyan Birlik partilerinin seçmeni hoşnutsuz. Martta hükümetin görev onayı Hristiyan Birlik partilerinin seçmenlerinde yüzde 48 iken nisanda oran yüzde 34'e geriledi.

Bununla birlikte, partilere bağlılık eğiliminin giderek düşmesi ve seçmenlerin nihai kararlarını son dakikaya bırakma eğilimlerinin yükselmesi nedeniyle anketlerin yalnızca anketin yapıldığı andaki fotoğrafa işaret ettiği, olası seçim sonuçlarına dair sonuç çıkarmak açısından bir tahmin olarak yorumlanmaması gerektiği konusunda uzmanlar birleşiyor.

AfD, son dönemde yapılan diğer anketlerde de yer yer en güçlü parti konumunda görünse de, diğer partilerle arasında minimal farklar gözlenmişti. Kamu yayıncısı ARD'nin, Infratest şirketine yaptırdığı  Deutschlandtrend  (Almanya eğilim) anketinde de Birlik partilerinin oy oranı nisan başında yüzde 26, AfD'nin oy oranı yüzde 25 olarak ölçülmüştü.

(AEK)

Haber Yeri
Berlin
almanya afd SPD CDU-SPD koalisyonu kamuoyu araştırması
