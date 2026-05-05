Almanya: Dedenin Nazi geçmişi artık aile sırrı değil, Nazilerin üye arşivi çevrimiçi erişime açıldı

Almanya’nın Nazi geçmişi yeniden gündemde: Ancak bu kez konu, tarihçilerin ve siyaset bilimcilerin yalıtık uzmanlık alanlarının dışına taştı: Her evde, internet erişimi olan her aile üyesi için “dedem, ninem, annem babam Nazilerin nesiydi?” sorusunun yanıtı artık bir tuş uzakta.

Almanya’nın nitelikli ve itibarlı haftalık haber gazetesi Die Zeit milyonlarca Almanya yurttaşının Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi (NSDAP) üyelik kartları arasında aradığı bilgiye birkaç saniye içinde erişmesini mümkün kılan bir uygulamayı kullanıma soktu.

Esasen bu arşiv hep mevcuttu, ancak erişimi bürokratik, teknik engellerle dolu ve sınırlıydı. Şimdi Nazi partisi merkez üye arşivinden yaklaşık 4,5 milyon, bölgesel idari-siyasi birimler olan Gau arşivlerinden 8,2 milyon belge aranabilir hale geldi.

Almanya’da siyaset bilimi ve özellikle Nazizmin toplumsal tabanı, NSDAP üyeliği, seçim davranışı, siyasal aşırılık ve yabancı düşmanlığı üzerine çalışan en önemli araştırmacılardan biri olan Jürgen Falter’in değerlendirmesine göre merkez arşivin yüzde 44’ü, Gau arşivinin yüzde 77’si korunmuş; iki kayıt grubu birlikte eski NSDAP üyelerinin yaklaşık yüzde 90’ının kayıtlarına ulaşmayı mümkün kılıyor.

Hafıza kültürü yeniden kuruluyor

Bu gelişme yalnızca dijital arşivcilik bahsinde bir sıçramaya yol açmakla sınırlı kalmayacak, Almanya’da hafıza kültürünün yön değiştirdiği bir dönemin de başlangıcı olabilir. Çünkü Nazi geçmişi tartışması artık “Almanya o zaman ne yaptı?” genelliğinden “Bizim ailemiz ne yaptı?” tikelliğine iniyor.

Guardian’ın haberine göre sistem, Die Zeit’in 7 Nisan 2026’da erişime açmasından bu yana milyonlarca kez kullanıldı, binlerce kez paylaşıldı ve gazeteye binden fazla okur yorumu geldi.

Gazetenin tarih editörü Christian Staas bu ilgiyi iki nedene bağlıyor: “Burada iki şey birlikte işliyor: Geçen zaman ve araştırma yapmayı mümkün kılan yeni teknolojik olanaklar.” Staas’a göre, 1945 sonrasında Almanların çoğu kendilerini önce “kurban” olarak görmüş, kendi rollerini, seyirci ya da suç ortağı konumlarını, rejimin suçları hakkındaki bilgilerini aile içinde pek az konuşmuşlardı. Şimdi tanık/fail kuşağı dünyayı terk ederken, aile anlatılarını belgeyle sınamak kolaylaşıyor.

Arşivin açtığı ilk politik sonuç bu: Almanya’da “Erinnerungskultur”, yani Nazi geçmişiyle yüzleşme kültürü, kamusal törenlerden özel aile tarihine doğru yayılıyor. Spiegel editörü ve “Kornblumenblau” (Peygamberçiçeği mavisi) kitabının yazarı Susanne Beyer’in sert bir sonuca varıyor: “Çoğu Alman kendi ailesi hakkında illüzyonlar taşıyor.” Beyer’e göre hafıza kültürü insanlara büyük savaş suçlularının ne yaptığını öğretti; ama konu kişinin kendi ailesine geldiğinde hâlâ fazla yakıcı. Beyer’in yargısı, yeni arşiv uygulamasının neden bir anda politik önem kazandığını açıklıyor: Almanya Nazi geçmişini biliyordu, ama birçok aile için bu evin dışındaydı, hâlâ başkalarının geçmişiydi.

Tarihçilik açısından büyük kazanım

Tarihçi Frank Bajohr’un Die Zeit’e söylediği gibi: “Mitläufer (rejimin peşine takılanlar) ve failleri de görmemiz gerekiyor. Geç olsun da güç olmasın.” Bunu tarihçilik için büyük bir kazanım sayan Bajohr’un işaret ettiği “Mitläufer” kategorisi kritik: Bunlar, rejimin en tepesindeki karar vericiler değil, ona ayak uyduranlar, kariyer için katılanlar, susanlar, uyum sağlayanlar, yerel düzeyde düzenin işlemesini mümkün kılanlar. Bajohr ayrıca “fırsatçılık” savunmasını da geçersiz sayıyor: Kariyerini güvenceye almak için NSDAP’ye giren kişi de Nazi rejimi lehine “ilkesel bir karar” vermiştir.

Ama aynı açıklığın Almanya’nın politik tartışma kültürünü yeni tehlikelerle de karşı karşıya bırakması mümkün. Bir NSDAP üyelik kartının önemli bir belge olduğu bir gerçek. Fakat tek başına o kişinin bütün yaşam öyküsünü özetlemez. Kişi partiye ne zaman üye oldu? Kaç yaşındaydı? Aktif miydi? SA, SS, yerel parti yönetimi, devlet memurluğu ve savaş ekonomisiyle ilişkisi var mıydı? Savaş sonrası ne yaptı? Bu soruların yanıtları alınmadan “kart bulundu, mesele bitti” dendiğinde, tarihçilik yerini teşhire bırakmış olur. Arşiv, demokratik yüzleşmenin aracı olabileceği gibi, sosyal medya linci ve soykütükçü suçlamanın cephaneliğine de dönüşebilir.

Bu nokta özellikle günümüz siyaseti açısından hassas bir dengeyi ansızın bir yana yıkabilir. Bir siyasetçinin dedesinin NSDAP üyesi olması, tek başına o siyasetçinin bugünkü çizgisini kanıtlamaya yetmez ama aynı siyasetçinin Nazi geçmişini önemsileştiriyor, hatırlama kültürüne saldırıyor, göçmenleri ve azınlıkları hedef gösteriyor, “Alman suçluluk kültürü” söylemiyle tarihsel sorumluluğu sıfırlamaya çabalıyorsa aile geçmişiyle kurduğu ilişki kamusal bir anlam yüklenir. Demokratik ölçütün “kimin dedesi Naziydi?” değil, “bugün bu kişi bu geçmişle nasıl yüzleşiyor?” olması gerekir.

AfD-Nazizm sürekliliği mi?

AfD tartışması bu hassasiyetin iyice önem kazandığı bir ana denk geliyor. Bu partinin sorunu, tek tek üyelerinin aile sicilinden çok, Almanya’nın Nazi geçmişiyle yüzleşme kültürüne karşı yürüttüğü tarihsel-politik saldırıda yatıyor.

AfD Thüringen eyalet örgütünün lideri ve Thüringen eyalet parlamentosunda AfD grubunun önde gelenlerinden Björn Höcke 2017’de Dresden’de yaptığı konuşmada Berlin’deki Holocaust Anıtı için Almanya’nın başkentinin ortasında bir “utanç anıtı” ifadesini kullanmış ve Almanya’nın hafıza kültüründe “180 derecelik dönüş” istemesi bu tavrın en biline örneği. Bu söylem, Nazi geçmişini inkâr etmese bile onu kamusal vicdanın merkezinden çıkarmaya, ulusal gurur anlatısıyla dengelemeye, hatta bastırmaya yöneliyor.

AfD coğrafyası ile Nazi coğrafyası nasıl örtüşüyor

AfD ile tarihsel Nazi geçmişi arasındaki bağlantı sadece polemik düzeyinde kalmıyor. Davide Cantoni, Felix Hagemeister ve Mark Westcott’un “Sağcı Siyasal İdeolojinin Direnci ve Etkinlik Kazanması” (Persistence and Activation of Right-Wing Political Ideology) başlıklı yapıtları, 1933’te NSDAP’ye yüksek oy veren belediyelerin 2015 sonrası AfD’ye daha çok yönelme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Yazarların bulgusu önemli bir ayrımı da içeriyor: AfD 2013’te daha çok avro karşıtı, finans politikaları kapsamında muhafazakâr bir parti görünümündeyken belirgin olmayan bu ilişki partinin 2015 sonrası milliyetçi, göçmen karşıtı ve sağ-popülist bir doğrultu kazanmasıyla birlikte tarihsel bağıntı gözle görünür hale geliyor. Çalışmanın ana sonucu şu: “1933’te Nazi Partisi’ne güçlü destek vermiş belediyeler seçmenleri bugün AfD’ye oy vermeye daha yatkındır.”

Bu bulgu “AfD seçmeni Nazi torunudur” anlamına gelmese de kimi yerel sağcı-otoriter siyasal kültürlerin kuşaklar boyunca zayıf, bastırılmış ya da görünmez biçimde yaşayabildiklerini; AfD gibi nispeten meşru, parlamenter ve “normal” görünen bir kanal ortaya çıktığında yeniden etkinleşebileceğine dair bir karine olabilir. Bu nedenle yeni arşivle AfD seçim coğrafyasını kabaca üst üste bindirmek yanıltıcı olur; ama bu arşiv sayesinde Nazi geçmişinin aile, kasaba, meslek ağı ve yerel siyasal kültür düzeyindeki izlerini araştırmak artık daha mümkün hale gelmiştir.

Siyasetçiler için biyografik yüzleşme testi

Almanya’da kamusal şahsiyetler bu arşivin işlediği koşullarda özellikle göç, antisemitizm, AfD, Almanya Ordusu, savaş sorumluluğu, İsrail-Filistin ya da tarih politikası konuşurken kendi aile geçmişleriyle ilgili sorularla daha sık karşılaşabilecekler. Bu mutlaka kötü bir şey olmayabilir. Bir siyasetçi “Evet, geçmişte ailemde NSDAP üyeleri vardı; bu suskunlukla yüzleşmek zorundayız” diyebilirse, kamusal güven artabilir. Ama aynı bilgi “deden de Naziymiş” türü kolay polemiklere indirgendiğinde sağcı popülizmin “seçkinler Alman ailesinin kutsallığına saldırıyor” teranelerini de besleyebilir.

Anaakım siyasetin yeni hafıza iklimiyle sınavı

Arşivlerle ilgili tartışma yayılırken Şansölye Friedrich Merz, Hristiyan Demokratların (CDU/CSU) AfD ile ortaklık kurmayacağını yineledi. “Sözde Almanya için Alternatif’in ülkemizi mahvetmesine izin vermeyeceğiz” dedi.



Bu, merkez sağın “Brandmauer” (yanngın duvarı) çizgisini sürdüreceğine dair standart beyanından ileri gitmiyor. Yeni arşivle birlikte sorun yalnızca AfD ile koalisyon yapılıp yapılmayacağı değil; merkez sağın kendi tarihsel süreklilikleri, eski Nazi kadrolarının savaş sonrası muhafazakâr kurumlara sızmış mirasıyla ne yapacağı ve günümüzdeki sağcı popülist baskı karşısında hangi dile başvuracağı sorusu.

Araştırmacı gazetecilik için yeni bir alan

Bu gelişme gazetecilikte de yeni bir alan açacak. Artık yalnızca “şu kişinin dedesi NSDAP üyesi çıktı” haberleri değil; “şu kentte savaş sonrası belediye kodamanları kimlerden oluştu?”, “şu üniversitenin, mahkemenin, şirketin, medya kuruluşunun yönetiminde ne kadar eski NSDAP üyesi vardı ve ne kadar etkiliydi?”, “AfD’nin güçlü olduğu ilçelerde tarihsel Nazi oyları ve üyelik şebekesi nasıl dağılıyordu?” türünden veri temelli haberler imkân dahiline girecek. Bu, başarılabilirse Almanya’nın savaş sonrası sürekliliklerine daha güçlü bir ayna tutulabilir. Elbette, magazinleşme ve ailelerin herhangi bir güvenceden yoksun olarak teşhir nesnesine dönüşme tehlikesi de kapıda bekliyor.

Nazi geçmişi genetik olmasa da sağcı tarih nüksedebilir

Die Zeit’ın herkes için erişilebilir kıldığı arşivin asıl politik anlamı şurada Nazi geçmişi genetik değildir; ama suskunlukla, aklamayla, mağduriyet anlatısıyla ve sağcı tarih politikasıyla yeniden üretilebilir de aynı geçmiş, açık yüzleşmeyle anti-faşist bilince de dönüşebilir.

1998-2005 arasında Gerhard Schröder hükümetinde Federal Çevre Bakanı olan Almanya Yeşiller Partisi’nin eski önde gelen siyasetçilerinden Jürgen Trittin’in Silahlı SS Birlikleri’nden gelen babasının çocuklarını Bergen-Belsen toplama kampına götürüp “Bakın, bu [suçu] biz işledik; böyle bir şeyin bir daha olmasına asla izin vermemelisiniz” dediğini anlatması bu ikinci yolun çarpıcı örnekleri arasında.

(AEK)