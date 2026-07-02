ALİKEV, gençlerin taleplerini Hatay’ın yeniden inşa sürecine taşıyor

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da yaşayan gençlerin gündelik hayatında barınma, eğitim, istihdam, psikososyal destek ve sosyal yaşam alanlarına erişim temel sorunlar olarak öne çıkıyor.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) Programlar Sorumlusu Şehriban Diler, depremlerin gençlerin yalnızca fiziksel yaşam koşullarını değil, eğitim süreçlerini, sosyal ilişkilerini, psikolojik dayanıklılıklarını ve geleceğe dair planlarını da etkilediğini söyledi.

Diler’e göre deprem sonrasında güvenli ve yaşanabilir alanlara erişim güçleşirken, okulların ve üniversite altyapılarının zarar görmesi gençlerin öğrenme süreçlerini kesintiye uğrattı. Ekonomik belirsizlik, işsizlik ve istihdam olanaklarına erişimde yaşanan zorluklar da gençlerin gelecek kaygısını artırdı.

Diler, “Gençlerin gündelik yaşamlarının evler ve konteynerlerle sınırlı hâle gelmesi, kültürel etkinliklere erişimin azalması, travma ve kaygı durumları gençlerin yaşamlarını doğrudan etkileyen ciddi sorunlar olarak öne çıkıyor” dedi.

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“Yeniden Hatay yalnızca fiziksel inşa değil”

ALİKEV’in 2025’te gençlik örgütleriyle birlikte yürüttüğü Gençlik Ağı Araştırması Raporu’na göre, acil geliştirme ve iyileştirme ihtiyacı duyulan alanların başında “sosyalleşecek yeterli alan bulunamaması”, “kültür ve sanat etkinliklerinin azalması” ve “devam eden korku, kaygı, travma ve depresyon” geliyor.

Diler, “Yeniden Hatay” denildiğinde yalnızca binaların ve fiziksel yapıların yeniden yapılmasının anlaşılmaması gerektiğini vurguladı:

Gençler, fiziksel yaşam alanlarının kurulmasıyla beraber kendilerini ait hissedebilecekleri, güven bağı kurabilecekleri ve fikirlerinin değer gördüğü bir yaşam ekosistemi oluşturmak istiyorlar.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) Programlar Sorumlusu Şehriban Diler

Diler’e göre Hatay’ın yeniden kuruluşu, gençlerin eğitim, kültür-sanat, sosyal yaşam ve istihdam alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri, üretebilecekleri ve kente katkı sunabilecekleri bir süreç olarak ele alınmalı.

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“Gençlerin ihtiyaçları yeterince görünür değil”

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Hrant Dink Vakfı tarafından yürütülen “Sivil Toplumu Güçlendirme 2025-2027 Hibe Programı” kapsamında başlayan “Gençlerin Sözüyle Yeniden Hatay” projesi, deprem sonrası Hatay’da gençlerin toplumsal yaşama eşit, güvenli ve sürdürülebilir biçimde katılabildiği bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

Diler, gençlerin barınma, eğitim ve istihdam alanlarındaki ihtiyaçlarının hâlâ yeterince görünür olmadığını belirterek şunları söyledi:

Gençlerin kente dair karar süreçlerinde görünür olmaması büyük bir boşluk yaratıyor. Gençler, yerel yönetimlerle temas kurmak, kendi ihtiyaçlarını ifade etmek ve yeniden inşa süreçlerine katkı sunmak için alan arıyor. Ancak mevcut iletişim kanallarının yetersizliği nedeniyle sürece dahil olamıyorlar.

Diler, gençlere ilişkin kararların çoğu zaman gençlerin ihtiyaçları, talepleri ve önerileri yeterince dikkate alınmadan alındığını söyledi. Güvenli yaşam alanlarına, nitelikli eğitim olanaklarına, kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlara ve istihdam imkanlarına duyulan ihtiyacın çoğu zaman geri planda kaldığını belirtti.

Hatay Gençlik Bildirisi hazırlanacak

“Gençlerin Sözüyle Yeniden Hatay” projesi kapsamında araştırmalar, anketler ve odak grup görüşmeleriyle gençlerin sorunları ve öncelikleri belirlenecek. Ardından atölyeler ve buluşmalarla gençlerin katılım, savunuculuk, kent hakkı ve iyi olma hâli gibi alanlarda güçlenmesi hedeflenecek.

Proje kapsamında “Gençler Hatay’ı Yeniden Düşlüyor” Kampı da düzenlenecek. Sürecin sonunda gençlerin ortak talepleri “Hatay Gençlik Bildirisi”ne dönüştürülecek.

Hazırlanacak politika belgesi ve düzenlenecek diyalog toplantısıyla gençlerin sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle paylaşılacak.

Diler, ALİKEV’in bu süreçte gençlerin sesiyle karar vericiler arasında köprü görevi üstlenmeyi hedeflediğini söyledi:

Yapılacak araştırmalar, anketler ve buluşmalarla gençlerin yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarını doğrudan ifade edebilecekleri bir alan yaratılmış olacak.

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“Gençler kentin aktif özneleri”

Hatay’ın yeniden inşa sürecinde gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımının önemine dikkat çeken Diler, gençlerin yalnızca destek alan kişiler olarak değil, çözüm üreten ve kentin bugününü ve geleceğini şekillendiren aktif özneler olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Diler’e göre daha adil, yaşanabilir ve kapsayıcı bir Hatay için gençlerin güvenli barınma, nitelikli eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve karar alma süreçlerine katılım talepleri merkeze alınmalı.

Kısacası gençlere kulak verilerek şehirde neleri kaybettikleri, nelere ihtiyaç duydukları ve nasıl bir Hatay hayal ettikleri dikkate alınmalı. Katılımcı ve kapsayıcı bir yeniden yapılanma süreci yürütülmeli.

(NÖ)