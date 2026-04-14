ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 14.04.2026 12:12 14 Nisan 2026 12:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.04.2026 15:01 14 Nisan 2026 15:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Hatay'da çocukların yazdığı masal animasyona dönüştü

Depremden etkilenen çocukların katılımıyla geliştirilen zorbalıkla mücadele kampanyasında, “Bir Şans Daha” adlı masal Save the Children Türkiye tarafından animasyon filme taşındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hatay'da çocukların yazdığı masal animasyona dönüştü
Save the Children Türkiye tarafından hazırlanan animasyondan bir sahne

Save the Children Türkiye, Hatay’da depremlerden etkilenen çocukların katılımıyla yürütülen çocuk merkezli zorbalıkla mücadele kampanyası kapsamında, çocukların yazdığı bir masalı 2D animasyon filme dönüştürdü.

Kampanya, Save the Children US (SCUS) desteğiyle hayata geçirildi.

Hatay’da masal atölyeleri düzenlendi

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da, 6–9 ve 10–13 yaş gruplarından toplam 24 çocuğun katılımıyla üç günlük masal ve hikaye anlatıcılığı atölyeleri gerçekleştirildi.

Atölyelerde oyun temelli öğrenme, karakter oluşturma, duygu paylaşımı ve yaratıcı yazım çalışmaları yapıldı. Çocuklar zorbalık, arkadaşlık, empati ve kapsayıcılık gibi temaları güvenli bir ortamda ele aldı.

Kampanya kapsamında çocukların yalnızca katılımcı değil, aynı zamanda fikir ve çözüm üreten aktif öznelere dönüştüğü vurgulandı.

Bir Şans Daha: Çocukların yazdığı masal

Atölye çalışmalarının sonunda çocuklar, kolektif olarak “Bir Şans Daha” adlı masalı kaleme aldı.

Masal, Hatay’da konteyner yerleşim alanında yaşayan 6–9 yaş aralığındaki 12 çocuk tarafından yazıldı. Çocuklar kendi deneyimlerinden yola çıkarak çatışma, yanlış anlaşılma ve uzlaşma temalarını işledi.

Save the Children Türkiye, çocukların anlatı dilini koruyarak masalı 2D animasyon filme uyarladı. Film, çocuk besteci ve piyanist İpek Nisa Göker’in özgün müzikleriyle zenginleştirildi.

Zorbalıkla mücadele için kaynaklar hazırlandı

Kampanya kapsamında çocuklar, aileler ve eğitimciler için çeşitli farkındalık materyalleri hazırlandı:

Zorbalıkla Mücadele Kitapçığı (Türkçe & Arapça)

  • 6–12 yaş arası çocuklara yönelik hazırlandı.
  • Save the Children Kaynak Merkezi üzerinden açık erişime sunuldu.
  • Sesli formatta da erişilebilir.
  • Atölyede yazılan “Bir Şans Daha” masalını içeriyor.

Zorbalıkla Mücadele Bilgilendirici Video Serisi

  • 10 kısa çocuk dostu video hazırlandı
  • Save the Children Türkiye web sitesi ve sosyal medya kanallarında yayımlandı.
  • Empati, zorbalığın önlenmesi ve sağlıklı akran ilişkilerine odaklanıyor.
“Çocuklar değişimin aktif özneleri”

Save the Children Türkiye, yaratıcı ifade ve çocuk katılımını psikososyal destek yaklaşımıyla birleştirerek özellikle afet sonrası dönemlerde çocukların dayanıklılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

“Bir Şans Daha” animasyonu ile çocukların yalnızca zorbalıktan korunmadığı, aynı zamanda hikaye anlatıcısı ve akran savunucusu olarak topluluklarında değişim yaratan aktörlere dönüştüğü ifade edildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
animasyon zorbalık akran zorbalığı hatay deprem bölgesindeki çocuklar Save the Children
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git