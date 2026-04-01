Akitu Bayramı kutlu olsun!

Süryani halkının yeni yılı olan; baharın gelişi, bereket ve dirilişi simgeleyen Akitu Bayramı bu yıl 6776’ncı kez kutlanıyor.

Gündüz ile gecenin eşitlendiği 21 Mart’ta başlayan Akitu Bayramı, 12 gün boyunca devam ediyor.

Süryaniler bu bayramı anadillerinde, “Akitu Brikho - ܐܟܝܬܘ ܒܪܝ̣ܟܐ” şeklinde kutluyor.

Akitu, antik Akad dilinde “arpa” anlamına geliyor. Uzun yıllar kutlanmasına izin verilmeyen bayram, 2005’te Mardin, Midyat’ta içeriği boşaltılarak devlet nezdinde “Süryani Bahar Bayramı” adı altında kutlandı. 2025 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 15 ila 25 bin Süryani olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa Süryaniler Birliği (European Syriac Union - ESU), yazılı bir açıklama yayımlayarak Akitu Bayramı’nı kutladı.

“Kolektif hafızamızın canlı bir ifadesi”

Agos Gazetesi’nin aktardığına göre, ESU’nun mesajı kısaca şöyle:

“Akitu Bayramı, Akad, Babil ve Asur medeniyetlerinden günümüze ulaşan, halkımızın kimliğini, tarihsel sürekliliğini ve kültürel varlığını temsil eden en köklü ulusal değerlerden biridir. Günümüzde, Ortadoğu’nun farklı coğrafyalarında bu kadim bayram, çeşitli halklar tarafından çoğunlukla 21 Mart’ta kutlanıyor. Ancak Süryani halkı için Akitu, her yıl 1 Nisan’da, tarihi yurdumuz Bethnahrin’de, güçlü bir tarihsel aidiyet ve ulusal bilinçle kutlanıyor. Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki kutlamalar binlerce insanın katılımıyla gerçekleşmekte, bu bayram hem ulusal kimliğimizin bir ifadesi hem de baharın gelişini müjdeleyen tarihsel bir sembol olarak yaşatılıyor.

“Akitu Bayramı, Süryani halkının ulusal ve tarihsel varlığının, meşru ulusal kimliğinin güçlü bir göstergesidir. Buna rağmen halkımızın anavatanında tarihsel, kültürel ve siyasal haklarının tam anlamıyla güvence altına alınmamış olması kabul edilemez bir durumdur. Süryani halkının varlığı, dili, kültürü ve kimliği evrensel insan hakları çerçevesinde korunmalı, başta siyasal temsil, kültürel haklar ve güvenlik olmak üzere temel hakları eksiksiz şekilde tanınmalıdır. Avrupa Süryaniler Birliği olarak Akitu Bayramı vesilesiyle, uluslararası toplumu ve ilgili tüm kurumları Süryani halkının tarihsel haklarını tanımaya, kültürel mirasını korumaya ve anavatanında onurlu, güvenli ve eşit bir yaşam sürmesini garanti altına almaya çağırıyoruz.

“Avrupa’da ve Bethnahrin’de yaşayan Süryaniler olarak bizler de kimliğimizi, dilimizi ve kültürel değerlerimizi koruma ve güçlendirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Akitu Bayramı, bu mücadelenin ve kolektif hafızamızın canlı bir ifadesidir. 6776. Akitu Ulusal Bayramı’nın halkımız için özgürlük, adalet, barış ve eşitlik mücadelesini daha da güçlendirmesini temenni ediyor; bu anlamlı günün ulusal birliğimizi pekiştirmesini diliyoruz.”