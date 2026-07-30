TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 30.07.2026 11:12 30 Tîrmeh 2026 11:12
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.07.2026 11:19 30 Tîrmeh 2026 11:19
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Ahmet Davutoglu dev ji siyasetê berda

Serokê Giştî yê Partiya Gelecekê Ahmet Davutoglu ragihand ku wî dev jî siyasetê berdaye û Partiya Gelecekê jî xebatên xwe yên siyasî bi dawî kiriye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Ahmet Davutoglu dev ji siyasetê berda
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serokê Partiya Gelecekê Ahmet Davutoglu li ser hesabê xwe yê Xê bi daxuyaniyeke ragihand ku wî dev jî siyasetê berdaye û Partiya Gelecekê jî xebatên xwe bi dawî kiriye.

Ahmet Davutoglu ragihand ku wan bi hevalên xwe yên partiyê re biryar girtine ku ew nabin parçeyekî siyaseta qirêj û li ser wê biryar girtine ku dê xebatên xwe bi dawî bikin.

Davutoglu plan dike ku piştî berdana siyasetê saziyeke ramanê ava bike ku berê qeyûm tayînî Weqfa Zanist û Hunerê (BÎSAV) ya ku wî ava kiribû hatibû kirin.

Tê çaverêkirin ku Davutoglu ji bo avakirina saziyeke nû ya ramanê dest bi xebatan bike.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
ahmet davutoğlu Partiya Gelecekê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê