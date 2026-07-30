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YT: Yayın Tarihi: 30.07.2026 08:35 30 Temmuz 2026 08:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.07.2026 08:38 30 Temmuz 2026 08:38
Okuma Okuma:  1 dakika

Davutoğlu siyaseti bıraktı

"“Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme kararı almış bulunuyoruz"

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Davutoğlu siyaseti bıraktı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,X sosyal medya platformunda siyaseti bıraktığını açıkladı. 

Ahmet Davutoğlu Kimdir?
Ahmet Davutoğlu Kimdir?
21 Ağustos 2014

Davutoğlu şöyle dedi:

“Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz."

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6 Temmuz 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ahmet davutoğlu başbakan ahmet Davutoğlu
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