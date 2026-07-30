Davutoğlu siyaseti bıraktı
"“Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme kararı almış bulunuyoruz"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,X sosyal medya platformunda siyaseti bıraktığını açıkladı.
Ahmet Davutoğlu Kimdir?
21 Ağustos 2014
Davutoğlu şöyle dedi:
“Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz."
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(EMK)
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