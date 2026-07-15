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YT: Yayın Tarihi: 15.07.2026 16:35 15 Temmuz 2026 16:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.07.2026 16:49 15 Temmuz 2026 16:49
Okuma Okuma:  3 dakika

Haluk Levent: İddialar karşısında İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade veren şarkıcı, suçlamaları reddederek operasyonun "kasıtlı" olduğunu savundu. Levent, derneğin faaliyetlerinin önceki yıllarda denetlendiğini de hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Haluk Levent: İddialar karşısında İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor
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Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, dernek kurucusu şarkıcı Haluk Levent ile 23 kişi savcılığa sevk edildi.

Levent, emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmayı reddetti ve operasyonun kasıtlı olduğunu savundu. Şarkıcı, asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı hesapları yönettiğini, Ahbap çek ve senetlerini teminat olarak kullandığını, yüksek miktarda borçlandığını kabul ederek “Usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz,” dedi. 

6 Şubat Maraş depremleri döneminde ekonomik sorunlar yaşadığını ve borsa işlemleri yaptığını belirten Levent, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin 2023-2025 yıllarında Ahbap’ı denetlediğini ve herhangi bir usulsüzlük bulmadığını vurguladı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent ile birlikte 23 kişi, savcılık ifadelerini vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 

Levent’e İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği soruldu, Levent ise faydalanmak istemediğini söyledi. 

“Kasıtlı bir operasyon”

T24’ten Sibel Yükler’in haberine göre, Levent’in emniyetteki ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

“Hakkımda yürütülen soruşturma ve isnat edilen suçlama hakkında bilgi sahibi oldum. Dosyanın müştekilerinde olan Hüseyin Başaran ile aramızda gerçekleşen gayrimenkul ticareti alacak/verecek meselesi ile ilgilidir. Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur. 

Yeliz Kaya isimli şahsın üzerine kayıtlı olan Vakıfbank ve Halkbank bankalarında bulunan hesapları ben yönetmekteyim. Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Zafer Yay isimli şahıs üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabım vardır. Geçmişte adıma kayıtlı olan Halk Bankası’na ait bir adet kredi kartım vardı ancak şu anda kapalı durumdadır ve kredi kartı kullanmamaktayım.

“Ben bugün yani 14 Temmuz 2026 salı günü gözaltına alınsaydım şu anda Ahbap Derneği’nden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı. Ama operasyon sırf herkes örgüt üyesi olsun ve herkes alınsın diye eşyanın tabiatına uygun olmayarak 12 Temmuz 2026 günü yani Pazar günü öğlene alındı. Eğer 1 (bir) gün daha beklenseydi Ahbap Derneği’nden Yeliz Kaya’ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti ve insanlar gözaltına alınmayacaktı. Bu bilinçli, kasıtlı yapılan bir operasyondur.

Levent’in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya da banka hesaplarını Levent’in kullandığını söylüyor. Dosyada, Ahbap’ta resmî görevi bulunmadığı belirtilen Kaya’nın, Levent’in kardeşi Berkant Acil’e ait bir şirkette çalıştığı ve 2025-2026 yılları arasında Ahbap adına yaklaşık 100 tapu işlemi yürüttüğü iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında ayrıca, Ahbap Derneği üzerinden Yeliz Kaya adına kayıtlı hesaba yaklaşık 120 milyon TL aktarıldığı öne sürülüyor.

“Usulsüzlük diyebilirsiniz; ama yolsuzluk diyemezsiniz”

“Haluk Levent olarak ben ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz; ama yolsuzluk diyemezsiniz. 

“Peki neden bu çek ve senetler yazılmaya başlandı? Sorgu tutanağında nedeni olmadan sonuç açıklanamaz. Her şey art arda büyüdü. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap derneğinden para alıp oynamadım.

“Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığı’nın Başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşlarımızın alın teriyle, küçücük çocuklarımızın harçlarıyla yardımda bulunduğu Ahbap derneğinin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bunu ben değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporları ile ilettiler. Bu raporlar ilgili kuruluşta mevcuttur ve Ahbap Derneği resmi sosyal medyasında her yıl açık bir şekilde görülebilir.”

“Söyleyeceklerimin kayıtlara geçmesini istemiyorlar”

Levent, dün (14 Temmuz) de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadesi sırasında bazı siyasetçilere ve devlet kurumlarına ilişkin beyanlarının “soruyla ilgili olmadığı” gerekçesiyle tutanağa geçirilmediğini belirterek bu nedenle susma hakkını kullandığını duyurmuştu. 

Avukatları da Levent’in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin sözlerinin tutanağa alınmadığını, bunun savunma hakkını kısıtladığını belirtmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
haluk levent ahbap derneği istanbul cumhuriyet başsavcılığı İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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bu haberin uzantıları
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Bugün 09:35
/haber/ahbap-dernegi-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinan-23-supheli-adliyede-321504
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