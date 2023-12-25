Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili 'çocuk istismarı'ndan tutuklandı

Sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K tutuklandı.

Sosyal medyada araştırmalarını yayınlayan Metin Cihan X hesabından, müdürün, çocuk sporculara cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı.

Paylaşımlardan kısa süre sonra Ağrı Valiliği, müdür hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

E.K. önceki gün gözaltına alınmıştı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü Skandalı' başlıklı haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 20/12/2023 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan derhal soruşturmaya başlanılmıştır.



"Ele geçirilen CD'de yer alan mesaj ve kayıtlarda mağdur olduğu değerlendirilen çocukların ifadeleri uzman/pedagog eşliğinde alınmıştır.



"Olayda adı geçen şüpheli E.K'nın yakalanarak gözaltına alınması talimatı üzerine şüpheli 23/12/2023 tarihinde kolluk görevlilerince gözaltına alınmıştır.



"İdari makamlarca başlatılan soruşturma kapsamında E.K açığa alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir." (AÖ)