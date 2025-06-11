"İstismardan" yargılanan öğretmen öğrenciler hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Avcılar’daki bir lisede Y.K., isimli bir öğretmene, 8 kız öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 28 Mayıs’ta Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Öğrencilerin avukatları, en hapsinde tutulan sanığın tutuklanmasını talep etti ancak mahkeme talebi reddetti. Ev hapsi kararı da kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca okulun rehberlik öğretmeni ile birlikte yürütülen soruşturma ile olayın duyulmasının ardından öğretmen okuldaki görevinden alınmıştı.

Duruşmada öğrenciler, sanığın kendilerini istismar ettiğini anlattı. Tanık ifadeleriyle de desteklenen bu beyanlar, dava dosyasına girdi.

“Kanıtlar var”

Sanık savunmasında, iddiaları reddederek meslek hayatı boyunca öğrencilerine karşı hiçbir uygunsuz davranışta bulunmadığını söyledi.

Avukatlar okul yönetiminin ifadelerinin alınmadığını ve delillerin etkin şekilde toplanmadığını belirterek sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu aşamada talebi reddederek sanığın tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Ev hapsi kararı da kaldırıldı.

Duruşmadan sonra sanık öğretmen, öğrenciler ve aileleri hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

bianet’e konuşan okuldaki bir öğretmen, “Çocukların bazıları okulu bıraktı, bazıları sırf okula gelmemek için MESEM’e geçmek istediğini belirtti. Biz iddianamede yer alan sayıdan çok daha fazla sayıda öğrenci olduğunu biliyoruz. Rehber öğretmenimizde bunun kayıtları var. Öğrenciler ve veliler mağdur. Velilerin büyük bir kısmı korkuyor kendilerini güvende hissetmiyor. Durum böyle iken yargılanan öğretmen çocuklar hakkında usaklaştırma kararı aldırdı” dedi.

(EMK)