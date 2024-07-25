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Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 11:34
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024 11:38
2 dk Okuma

Tekirdağ’da 16 yaşındaki çocuk işçiyi istismar eden erkek hakkında tutuklama kararı

Eczanedeki güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde çocuğa yapılan istismar görülüyor.

Yakup Önal
Yakup Önal

Yakup Önal
Görseli Büyüt
Tekirdağ’da 16 yaşındaki çocuk işçiyi istismar eden erkek hakkında tutuklama kararı
Fotoğraf: csgorselarsiv.org/Emre Orman

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde eczane işletmecisi A.K.G.,  eczanede çalışan 16 yaşındaki çocuk işçiyi istismar etti. Şarköy Sulh Ceza Hakimliği “fail” hakkında tutuklama kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre 16 Temmuz 2024 Salı günü meydana gelen olayda eczane çalışanı 16 yaşındaki çocuk, üst raftan ilaç almaya çalışırken, yanından geçen eczane işletmecisi olarak bilinen A.K.G. çocuğu istismar etti.

Canı yanan genç kız tuvalete giderek kalçasında tahriş olan bölgenin cep telefonuyla görüntüsünü aldı.

İstanbul’da bulunan annesine durumu anlattı. 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi’ne giden anne-kız olayla ilgili şikâyetçi oldu.

İstismar kamerada kayıtlarında da görülüyor

Eczanedeki güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde çocuğa yapılan istismar, kamera kayıtlarında da görülüyor.

Şikayet üzerine A.K.G. gözaltına alındı. 18 Temmuz 2024 Perşembe günü Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan A.K.G.’nin kiracısı olması nedeniyle hakim değişikliğine gidildi.

Mahkemede A.K.G. tarafından iki avukatın yer aldığı öğrenilirken, İstanbul’dan önemli bir hukuk bürosundan da bir avukatın geldiği öğrenildi.

Şarköy Sulh Ceza Hakimliğinde görülen ilk duruşmaya sanık A.K.G.’nin kiracısı hakim yerine giren kadın hakim, çocuğa karşı rızası dışında cinsel istismar suçundan tutuklama kararı verdi.

Edinilen bilgiye göre A.K.G.’nin savunmasında, cinsel amaçlı vurmadığını beyan ettiği öğrenildi.

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(YKÖ/EMK)

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Yakup Önal
Yakup Önal
[email protected] tüm yazıları

Şarköyün Sesi gazetesi yazı işleri müdürü.

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/haber/tarikatta-cocuk-istismari-yargida-ilk-durusma-mayis-2023-te-271215
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8 Aralık 2022
/haber/hdp-cocuk-komisyonu-uc-bakanliga-cocuk-istismarini-sordu-271122
Urfa'da çocuk istismarına takipsizlik: “Bekareti bozulmadı”
11 Kasım 2021
/haber/urfa-da-cocuk-istismarina-takipsizlik-bekareti-bozulmadi-253139
TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ilk toplantısını yaptı
13 Ocak 2023
/haber/tbmm-cocuk-istismarinin-arastirilmasi-komisyonu-ilk-toplantisini-yapti-272771
25 MADDEDE LANZAROTE SÖZLEŞMESİ
Çocuk istismarı nasıl engellenir?
14 Eylül 2022
/haber/cocuk-istismari-nasil-engellenir-267092
KADINLARIN GÜNDEMİ / EVRİM KEPENEK
Kadına şiddet, çocuk istismarı siyasetin konusudur
11 Aralık 2022
/yazi/kadina-siddet-cocuk-istismari-siyasetin-konusudur-271256
Kadınlar 11 Aralık'ta çocuk istismarına karşı Kadıköy'e çağrı yaptı
8 Aralık 2022
/haber/kadinlar-11-aralik-ta-cocuk-istismarina-karsi-kadikoy-e-cagri-yapti-271147
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili 'çocuk istismarı'ndan tutuklandı
25 Aralık 2023
/haber/agri-il-kultur-ve-turizm-mudur-vekili-cocuk-istismari-ndan-tutuklandi-289737
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