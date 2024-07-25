Tekirdağ’da 16 yaşındaki çocuk işçiyi istismar eden erkek hakkında tutuklama kararı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde eczane işletmecisi A.K.G., eczanede çalışan 16 yaşındaki çocuk işçiyi istismar etti. Şarköy Sulh Ceza Hakimliği “fail” hakkında tutuklama kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre 16 Temmuz 2024 Salı günü meydana gelen olayda eczane çalışanı 16 yaşındaki çocuk, üst raftan ilaç almaya çalışırken, yanından geçen eczane işletmecisi olarak bilinen A.K.G. çocuğu istismar etti.

Canı yanan genç kız tuvalete giderek kalçasında tahriş olan bölgenin cep telefonuyla görüntüsünü aldı.

İstanbul’da bulunan annesine durumu anlattı. 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi’ne giden anne-kız olayla ilgili şikâyetçi oldu.

İstismar kamerada kayıtlarında da görülüyor

Eczanedeki güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde çocuğa yapılan istismar, kamera kayıtlarında da görülüyor.

Şikayet üzerine A.K.G. gözaltına alındı. 18 Temmuz 2024 Perşembe günü Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan A.K.G.’nin kiracısı olması nedeniyle hakim değişikliğine gidildi.

Mahkemede A.K.G. tarafından iki avukatın yer aldığı öğrenilirken, İstanbul’dan önemli bir hukuk bürosundan da bir avukatın geldiği öğrenildi.

Şarköy Sulh Ceza Hakimliğinde görülen ilk duruşmaya sanık A.K.G.’nin kiracısı hakim yerine giren kadın hakim, çocuğa karşı rızası dışında cinsel istismar suçundan tutuklama kararı verdi.

Edinilen bilgiye göre A.K.G.’nin savunmasında, cinsel amaçlı vurmadığını beyan ettiği öğrenildi.

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(YKÖ/EMK)