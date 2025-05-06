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Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2025 15:37
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2025 16:22
4 dk Okuma

ÇEDES kapsamında gittiği okulda 12 yaşındaki çocuğu istismar eden müftü beraat etti

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü'nün Urfa'ya atandığını hatırlatan Yıldırım Kaya, çocuk istismarı davalarında sadece faili yargılamanın yeterli olmadığına vurgu yaparak sistemin değişmesi gerektiğini söyledi.

Ayşegül Başar
Ayşegül Başar

Ayşegül Başar
Görseli Büyüt
İstismarın Affı Olmaz yazılı döviz
Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org

“Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında gittiği okulda 12 yaşındaki öğrenciyi istismar eden Urfa'nın Akçakale ilçesinin eski müftüsü H.B. hakkında beraat kararı verildi.

Yargılama boyunca avukatlar, soruşturmanın derinleştirilmesi yönünde talepte bulundu ancak mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Diğer yandan mahkeme, fail H.B. yerine şikâyetçi çocuğu ve aileyi yargıladı.

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Fail değil, çocuk yargılandı

Davanın 7’nci duruşması Urfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Müşteki avukatlarından Arkın Hürtaş, davanın başından itibaren mahkeme tarafından ailenin ve çocuğun suçlanmasına tepki gösterdi. Hürtaş, savcının önce beraat istediğini ancak delilleri inceleyip, avukatları dinledikten sonra kararını değiştirdiğini, müftünün yüksek sınırdan ceza almasını istediğini hatırlattı. Kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Karaman'dan Urfa'ya

ÇEDES projesini sık sık TBMM gündemine taşıyan, hatta bu nedenle üç ayrı cemaate bağlı vâkfın da hedefi haline gelen 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili ve Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, kararı bianet’e değerlendirdi.

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Olayın, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü’nün Urfa’ya atanmasından sonra yaşandığına dikkat çeken Yıldırım Kaya, şunları kaydetti: 

“Karaman'da yaşları 8 ve 10 yaşında olan erkek öğrencilere yapılan cinsel istismardan dolayı bir öğretmen 518 yıl hapis cezası aldı. Peki, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü, o dönem orada görevli olan kişi nerede? Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde… Soruşturulması gerekirken Karaman’dan Urfa’ya atanıyor. Akçakale müftüsü derslere o Urfa’da görevdeyken gidiyor. Çok somut bir örnek. Eğer siz Karaman'da yaşanan olayları sadece bir öğretmene maal ederek sorunun köklü çözümünü hayata geçirmezseniz bu sürer gider. İşte Urfa’da da şimdi benzerini yaşıyoruz.”

"Danıştay iptal etti, MEB isim değiştirdi"

Akçakale’deki çocuk istismarı davasını hem soru önergesiyle hem de araştırma önergesiyle defalarca Meclis gündemine taşıdığını hatırlatan Kaya, “ÇEDES projesi hayata geçirildiğinde HÜDA-PAR’dan Ülkü Ocakları'na, farklı tarikat ve cemaatlere uzanan kurumlarla anlaşmalar, protokoller yapıldı. Bu protokolleri sendikalar iptal davası açtı. Danıştay sendikaların açtığı davaları haklı görerek uygulamayı, protokolleri iptal etti. Ancak Milliyetin Bakanlığı protokollerin arkasından dolandı. Birkaç cümlesini değiştirip yeniden gündeme soktu” dedi.

"Pilot uygulama algısı yaratıldı"

Kaya, önce pilot uygulama gibi gösterilen ancak fiilen hayata geçirilmiş olan proje hakkında şunları söyledi:

“ÇEDES projesi ilk önce toplumda sanki pilot uygulama gibi algılandı. Sadece İzmir, Eskişehir ve Tekirdağ'da uygulanıyormuş gibi algı yaratıldı. Fakat Türkiye'nin her yerinde bu proje ne yazık ki hayata geçilmiş. Her yıl din, kültürü ve ahlak bilgisi kadrosunda atanan öğretmen sayısı; matematik, fizik, kimya, rehberlik ve Türkçe dersleri için atanan öğretmenlerin neredeyse iki katı. Ama tüm bunlara rağmen belki de okuma yazması bile olmayan, ilkokul diploması olmayan hafız, müezzin ya da imam okullarda öğrencilere gelip dersler vermeye başladı.”

"MEB'i Diyanet'e dönüştürme projesi"

Yıldırım Kaya son olarak şu ifadeleri kullandı:

“ÇEDES projesinin ana hedefi Cumhuriyetle hesaplaşmaktır. Eğitim devrimleriyle hesaplaşmaktır. Velinin izni olmadan ÇEDES projesi de olsa sınıfa herhangi biri giremez. Fakat veli ben izin vermezsem çocuğum dışlanır kaygısıyla ne yazık ki izin verirdi halde. Bu uygulama Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönüştürme uygulamasıdır. Yaklaşık olarak yirmi iki yıldır adım adım uygulanan bu uygulama Yusuf Tekin'in döneminde hız kazandı. Akçakale'de yaşananların çok somut olmasına rağmen yargı bu sebeple üzerine gitmiyor.”

Ne olmuştu?

Urfa’nın Akçakale ilçesinde 12 Ekim'de bir okulda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan ÇEDES projesi kapsamında "manevi danışman" olarak görev alan Akçakale İlçe Müftüsü H.B., bir çocuğu istismar etti.

Çocuğun yaşadıklarını öğretmenine anlatmasından sonra müftü 20 Ekim'de gözaltına alınarak, tutuklandı. 27 Mart'ta görülen ara duruşmada, "tutuklama tedbirini gerektirecek somut delillerin olmayışı", "mevcut dosya durumu" ve "failin tutuklulukta geçirdiği süre" gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

H.B.'nin davası sürerken görev yeri değiştirilerek önce Urfa İl Müftü Yardımcısı oldu daha sonra Adana'ya vaiz olarak atandı. 

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Arkın Hürtaş Yıldırım Kaya çocuğa istismar
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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/haber/agri-il-kultur-ve-turizm-mudur-vekili-cocuk-istismari-ndan-tutuklandi-289737
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/haber/tbmm-cocuk-istismarinin-arastirilmasi-komisyonu-ilk-toplantisini-yapti-272771
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