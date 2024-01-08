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Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 17:32
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2024 17:35
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Konya'da lise öğrencisine cinsel istismar davasında karar

Okul müdürleri Harun A. ile Asuman S.K'ye "cinsel istismara yardım etme" suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezası veren heyet, sanıkların tahliyesini kararlaştırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Konya'da lise öğrencisine cinsel istismar davasında karar

Konya'da lise öğrencisine cinsel istismar davasında karar açıklandı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet M, okul müdürleri Asuman S.K. ve Harun A. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Ahmet M'ye "cinsel istismar" suçundan 22 yıl hapis cezası verdi.

Okul müdürleri Harun A. ile Asuman S.K'ye "cinsel istismara yardım etme" suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezası veren heyet, sanıkların tahliyesini kararlaştırdı.

Asuman S.K'nin eşi M.K, B.K. ve H.K'nin beraatine karar veren mahkeme, Ahmet M'nin ortağı Ali A'yı da 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 

Ne olmuştu?

Konya'da eğitim gören lise öğrencisi G.A, okulunda "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" vaadi ve tehditlerle istismar edildiği iddiasıyla 2022 yılı aralık ayında ailesiyle şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet M. okul müdürü Harun A. ve başka bir okulun müdürü Asuman S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, okul müdürü Harun A'nın 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A'ya, derslerinde başarılı olduğu için kendisini Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) aldıracağını söyleyerek Ahmet M. (35) ile tanıştırdığı belirtilmişti. İddianamede, kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet M'nin G.A'ya aynı vaat ve tehditlerle cinsel istismarda bulunduğu ifade edilmişti. İddianamede Ahmet M'nin G.A. ile dini nikahla evlendiğine yer verilmişti.

İddianamede, Ahmet M. ile okul müdürü Harun A. ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen başka bir okulun müdürü Asuman S.K. hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. (EMK)

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/haber/agri-il-kultur-ve-turizm-mudur-vekili-cocuk-istismari-ndan-tutuklandi-289737
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1 Ekim 2023
/proje/erkek-siddeti-cetelesi-285345
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27 Eylül 2023
/haber/aymden-erkek-siddeti-davalari-icin-ornek-karar-285438
Çocuk istismarı görüntüsünü yayınlayan gazeteci gözaltına alındı
27 Haziran 2023
/haber/cocuk-istismari-goruntusunu-yayinlayan-gazeteci-gozaltina-alindi-280884
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13 Ocak 2023
/haber/tbmm-cocuk-istismarinin-arastirilmasi-komisyonu-ilk-toplantisini-yapti-272771
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4 Ocak 2023
/haber/cocuk-istismarinin-onlenmesine-iliskin-meclis-arastirma-komisyonu-kuruldu-272360
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