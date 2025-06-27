Çocuk istismarını duyurduğu için dava açılan Çetiner, beraat etti

Psikolog ve çocuk hakları savunucusu Emine Gizem Çetiner, iki yıl önce Urfa'da yaşanan çocuk istismarı haberini sosyal medyadan paylaşması nedeniyle hakkında dava açılmıştı. Bugün 3'üncü duruşması görülen davada Çetiner, beraat etti.

Urfa’da çocuk istismarını protesto eden Çetiner’e dava: Susturulmak isteniyorum

Çetiner, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmesi nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezası alan 75 yaşındaki N.Y.'nin, bir köye muhtar olduğunu sosyal medyada duyurmuştu.

Çetiner beraat etti

Hakkında dava açılan 75 yaşındaki N.Y., Şanlıurfa 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Çetiner'e ise "kişisel verileri yayma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Çetiner, üçüncü duruşmada berrat etti. Muhtarın, kendisine açtığı tazminat davası ise Eylül'de görülecek.

"Cesaret ödüllendirildi"

Kararın ardından bianet’e konuşan Çetiner, "Çok mutluyum, cesaretin ödüllendirildiği arsızlığın cezalandırıldığı bir gün oldu. Beraat almam benim çocuk hakları noktasında daha da güçlü mücadele edeceğim anlamına geliyor. Aynı zamanda babam için de bir mücadele demekti bu dava benim için. Yas süreciyle mücadele sürecini beraber yürüttüm" ifadelerini kullandı.

Babasının istediği çerçevede 'cesur, çocuk ve insan haklarına saygılı' bir birey olmaya devam edeceğini söyleyen Çetiner, duruşmada kendisini yalnız bırakmayan avukat ve STK’lara teşekkür etti.

(NÖ)