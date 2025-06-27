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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 17:15
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 17:52
1 dk Okuma

Çocuk istismarını duyurduğu için dava açılan Çetiner, beraat etti

Karara ilişkin konuşan çocuk hakları savunucusu Emine Gizem Çetiner, "Cesaretin ödüllendirildiği, arsızlığın cezalandırıldığı bir gün oldu" dedi.

Nazlı Özbiçen

Nazlı Özbiçen

Nazlı Özbiçen

Görseli Büyüt
Çocuk istismarını duyurduğu için dava açılan Çetiner, beraat etti
Fotoğraf: bianet

Psikolog ve çocuk hakları savunucusu Emine Gizem Çetiner, iki yıl önce Urfa'da yaşanan çocuk istismarı haberini sosyal medyadan paylaşması nedeniyle hakkında dava açılmıştı. Bugün 3'üncü duruşması görülen davada Çetiner, beraat etti.

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Çetiner, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmesi nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezası alan 75 yaşındaki N.Y.'nin, bir köye muhtar olduğunu sosyal medyada duyurmuştu.

Çetiner beraat etti

Hakkında dava açılan 75 yaşındaki N.Y., Şanlıurfa 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Çetiner'e ise "kişisel verileri yayma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Çetiner, üçüncü duruşmada berrat etti. Muhtarın, kendisine açtığı tazminat davası ise Eylül'de görülecek.

"Cesaret ödüllendirildi"

Kararın ardından bianet’e konuşan Çetiner, "Çok mutluyum, cesaretin ödüllendirildiği arsızlığın cezalandırıldığı bir gün oldu. Beraat almam benim çocuk hakları noktasında daha da güçlü mücadele edeceğim anlamına geliyor. Aynı zamanda babam için de bir mücadele demekti bu dava benim için. Yas süreciyle mücadele sürecini beraber yürüttüm" ifadelerini kullandı.

Babasının istediği çerçevede 'cesur, çocuk ve insan haklarına saygılı' bir birey olmaya devam edeceğini söyleyen Çetiner, duruşmada kendisini yalnız bırakmayan avukat ve STK’lara teşekkür etti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Emine Gizem Çetiner çocuk istismarı urfa
Nazlı Özbiçen
Nazlı Özbiçen
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Akdeniz Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde okuyor. Haziran 2025 stajyeri.

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/haber/yargitay-hiranur-vakfi-ndaki-cocuk-istismari-davasinda-mahkumiyeti-usulden-bozdu-308617
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25 Aralık 2023
/haber/agri-il-kultur-ve-turizm-mudur-vekili-cocuk-istismari-ndan-tutuklandi-289737
Çocuk istismarı görüntüsünü yayınlayan gazeteci gözaltına alındı
27 Haziran 2023
/haber/cocuk-istismari-goruntusunu-yayinlayan-gazeteci-gozaltina-alindi-280884
Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
4 Ocak 2023
/haber/cocuk-istismarinin-onlenmesine-iliskin-meclis-arastirma-komisyonu-kuruldu-272360
Çocuk istismarı nasıl engellenecek?
14 Aralık 2022
/yazi/cocuk-istismari-nasil-engellenecek-271391
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/haber/muftulere-nikah-kiyma-yetkisi-verildi-cocuk-istismarinin-onu-acildi-271303
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/haber/ihd-cocuk-istismarinin-evlilik-yoluyla-mesrulastirilmasina-son-verilsin-271272
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