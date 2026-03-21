DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 21.03.2026 14:10 21 Mart 2026 14:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.03.2026 14:10 21 Mart 2026 14:10
İsrail Savunma Bakanı: Gelecek hafta İran’a saldırıları yoğunlaştıracağız

Bakan, İsrail ve ABD çıkarlarına yönelik her türlü “güvenlik tehdidini” ortadan kaldırana kadar saldırılarını sürdüreceklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail Savunma Bakanı: Gelecek hafta İran’a saldırıları yoğunlaştıracağız
Fotoğraf: Israel Katz'ın kurumsal X hesabı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordu komuta kademesiyle gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmesi toplantısında İran’a 22 gündür sürdürdükleri saldırıları ele aldı.

ABD ile birlikte İran’a düzenledikleri saldırıların yoğunluğunun önümüzdeki hafta “önemli ölçüde” artacağına işaret eden Katz, İran’ın askeri komuta kademesini ve stratejik noktaları vurmaya devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Katz, İsrail ve ABD çıkarlarına yönelik her türlü “güvenlik tehdidini” ortadan kaldırana kadar İran’a yönelik saldırıları sürdüreceklerini duyurdu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırılar başlattı.

İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İranlı yetkililere göre saldırılarda ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı. (TY)

2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları israil saldırısı İsrail Savunma Bakanı Israel Katz benjamin netanyahu militarizm
