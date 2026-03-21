İsrail Savunma Bakanı: Gelecek hafta İran’a saldırıları yoğunlaştıracağız

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordu komuta kademesiyle gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmesi toplantısında İran’a 22 gündür sürdürdükleri saldırıları ele aldı.

ABD ile birlikte İran’a düzenledikleri saldırıların yoğunluğunun önümüzdeki hafta “önemli ölçüde” artacağına işaret eden Katz, İran’ın askeri komuta kademesini ve stratejik noktaları vurmaya devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Katz, İsrail ve ABD çıkarlarına yönelik her türlü “güvenlik tehdidini” ortadan kaldırana kadar İran’a yönelik saldırıları sürdüreceklerini duyurdu.