79. Cannes Film Festivali, ikinci gününde devam ediyor

Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali, salı günü (12 Mayıs) Fransa’nın Riviera kıyısındaki Cannes kentinde başladı.

Jürisinde Demi Moore ile Ruth Negga’nın yer aldığı festival, bu yıl da yıldız isimlerle uluslararası auteur sinemasının önemli yönetmenlerini Croisette’ta bir araya getiriyor.

“Yüzüklerin Efendisi” (The Lord of the Rings) üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson, açılış töreninde fahri Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Ödülü kendisine, seride Frodo karakterini canlandıran Elijah Wood takdim etti.

Bu yıl festivalde büyük Amerikan yapımlarının sayısı önceki yıllara göre daha sınırlı olsa da Scarlett Johansson, Rami Malek, Javier Bardem, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Sebastian Stan, Charles Melton ve Sandra Hüller gibi isimlerin Cannes’a katılması bekleniyor.

ABD merkezli Variety dergisinin aktardığına göre, kırmızı halıda görüntülenen isimler arasında Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, James Franco, Heidi Klum, Jane Fonda ve Joan Collins dikkat çekti.

Festivalde yeni filmleri merakla beklenen yönetmenler arasında ise Pedro Almodóvar, James Gray, Cristian Mungiu, Ryusuke Hamaguchi ve Diego Luna yer alıyor.

Festival, 23 Mayıs’a dek devam edecek.