KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 13:01 14 Mayıs 2026 13:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.05.2026 14:58 14 Mayıs 2026 14:58
Okuma Okuma:  2 dakika

79. Cannes Film Festivali, ikinci gününde devam ediyor

Filistinli yönetmen Mohammed Alshareef, festivalde gösterilecek filmi için hâlâ vize alamadı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali, salı günü (12 Mayıs) Fransa’nın Riviera kıyısındaki Cannes kentinde başladı.

Jürisinde Demi Moore ile Ruth Negga’nın yer aldığı festival, bu yıl da yıldız isimlerle uluslararası auteur sinemasının önemli yönetmenlerini Croisette’ta bir araya getiriyor.

Yüzüklerin Efendisi” (The Lord of the Rings) üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson, açılış töreninde fahri Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Ödülü kendisine, seride Frodo karakterini canlandıran Elijah Wood takdim etti.

Bu yıl festivalde büyük Amerikan yapımlarının sayısı önceki yıllara göre daha sınırlı olsa da Scarlett Johansson, Rami Malek, Javier Bardem, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Sebastian Stan, Charles Melton ve Sandra Hüller gibi isimlerin Cannes’a katılması bekleniyor. 

ABD merkezli Variety dergisinin aktardığına göre, kırmızı halıda görüntülenen isimler arasında Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, James Franco, Heidi Klum, Jane Fonda ve Joan Collins dikkat çekti.

Festivalde yeni filmleri merakla beklenen yönetmenler arasında ise Pedro Almodóvar, James Gray, Cristian Mungiu, Ryusuke Hamaguchi ve Diego Luna yer alıyor.

Festival, 23 Mayıs’a dek devam edecek. 

Filistinli yönetmene vize yok

Öte yandan, Filistinli yönetmen Mohammed Alshareef, festival programında yer alan “Super Sila” adlı filminin gösterimine katılmak için hâlâ vize alamadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, bakanlığın haftalık basın toplantısında Alshareef’in durumuna ilişkin bir soruya, “Durumunu yakından takip ediyoruz,” yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Confavreux, Gazze’ye yönelik saldırıların ve Ortadoğu’daki çatışmalı ortamın, festivalde farklı kategorilerde aday gösterilen kişilerin bölgeden tahliye edilmesini zorlaştırdığını söyledi. Lübnan’daki gelişmelerin de kendilerini “son derece endişelendirdiğini” ifade etti.

Bölgede ilân edilen ateşkesin hem İsrail hem de Hizbullah tarafından ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Confavreux, “Tarafları ateşkese titizlikle uymaya ve sivilleri koşulsuz biçimde korumaya çağırıyoruz” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
79. Cannes Film Festivali yüzüklerin efendisi Demi Moore İsrail'e kültürel boykot Mohammed Alshareef
