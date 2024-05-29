77. Cannes Film Festivali ve karpuz dilimleri

14 Mayıs’ta başlayan Cannes Film Festivali, 25 Mayıs'ta sona erdi.

Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen festivalde 22 film, Altın Palmiye Ödülü için yarıştı. Festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı.

Altın Palmiye ödülü, Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın "Anora" drama filmine verildi. Fransız yönetmen Coralie Fargeat'nın "The Substance" filmi, "En İyi Senaryo" ödülüne layık görüldü.

Jüri Özel Ödülü'nün sahibi, Fransız senarist ve yönetmen Jacques Audiard'ın "Emilia Perez" filmi oldu. İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un "The Seed of the Sacred Fig" filmine "Özel Ödül" verildi.

Büyük Ödül'e Payal Kapadia'nın "All We Imagine as Light" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Grand Tour" filmi ile Portekizli yönetmen Miguel Gomes'e sunuldu.

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü "Emilia Perez" filmindeki performanslarıyla Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon ve Selena Gomez'e verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Kinds of Kindness" filmindeki rolüyle Jesse Plemons oldu.

Altın Kamera ödülü de "Armand" filmiyle Norveçli yönetmen Halfdan Ullman Tondel'e verildi.

Festivalin açılış töreni, sinema sektörü çalışanlarının eylemi ile başladı.

Ünlülerin kırmızı halıda yürüdüğü esnada, sinema çalışanlarından oluşan "Ekranların Arkasındaki Yoksulluk (Sous les Ecrans la Deche)" kolektifi üyesi bir grup, Festival Sarayı'nın çatısına çıkarak pankart açtı. Yaklaşık 20 kişilik grup da festival kalabalığının dikkatini çekmek için ıslık çalarak sloganlar attı.

Kolektif, festivalin açılışından bir hafta önce hem festival çalışanlarını hem de diğer sinema çalışanlarını kapsayan "etkinliği sekteye uğratabilecek" grev çağrısında bulunmuştu.

Tartışmalar

Öte yandan, festival süresince gerçekleştirilen creative extremism (yaratıcı aktivizm) örnekleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları tekrar sinema ve moda dünyasının gündemine taşıdı.

11 gün süren festival boyunca protestoları önlemek için Boulevard de la Croisette ve çevresine eylem yasağı getirildi. Aynı şekilde festival yönetimi, aralarında Eva Green ve Lily Gladstone'un da bulunduğu jüri üyelerini takip etmeleri ve eylemcilerin onlara yaklaşmasını engellemek için özel güvenlik tuttu.

Cate Blanchett, Cannes kırmızı halısında Filistin’le dayanıştı

Festival başlangıçta Arap sinemacıların Gazze'de kuşatma altındaki Filistinlilere destek veren rozetler takmalarına sıcak bakarken, rotasını değiştirdi ve bu rozetlerin yanı sıra öldürülen ve Hamas tarafından rehin alınan İsraillilere saygı duruşu niteliğindeki rozetlerin dağıtımını da yapmayacağını duyurdu. Festival Başkanı Thierry Frémaux açılış gecesi kutlamaları öncesinde düzenlediği basın toplantısında, “Hepimizin burada bulunmasının asıl amacının sinema olduğundan emin olmak için bu yıl polemiksiz bir festival düzenlemeye karar verdik, dolayısıyla başka polemikler varsa da bu bizi ilgilendirmiyor,” dedi.

2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cannes'ın açılış törenine video aracılığıyla katılarak ülkesinin Rusya'ya karşı “bu savaşı kazanacağı” sözünü vermiş ve büyük alkış almıştı. Ukrayna işgali sürecinde Rusya, pek çok etkinlikten men edilmiş ve bu iptaller, kültürel boykot tartışmalarını daha da görünür kılmıştı.



Dünya genelindeki Filistin protestoları ise katı bir şekilde engelleniyor ya da protestocuların “antisemitizmle” suçlanmasıyla son buluyor. Ancak tüm bu engelleme ve yasaklara rağmen, festivale katılan isimler, kırmızı halıda yürüdükleri esnada gerek kıyafetleri gerekse takılarıyla Filistin'e destek verdi.

Protestolar

Bu protestoların en önemlilerinden biri Oscar ödüllü Cate Blanchett’in önü siyah, arkası açık pembe ve yeşil astarlı kıyafetini Cannes kırmızı halısı ile birleştirerek Filistin bayrağı renklerini tamamlamasıydı. Blanchett, daha önce de Gazze için ateşkes çağrısı yapmıştı.

Filistinli-Amerikalı model Bella Hadid, kefiyeler kullanılarak tasarlanan kırmızı bir elbise giydi.

İngiliz oyuncu Pascale Kann, festivale üzerinde Arapça “Filistin” yazan bir kıyafetle katıldı.

Hint oyuncu Kani Kusruti, festivalde gösterilen filminin prömiyerine Filistin ile dayanışmanın sembolü olan karpuz dilimi şeklindeki çantasıyla katıldı.

Bir dilim direniş alır mıydınız?

Cezayirli-Fransız oyuncu Leila Bekhti, karpuz motifli bir broş taktı.

İtalyan oyuncu Jasmine Trinca da Filistin'e desteğini kırmızı halıda yürürken kıyafetine taktığı Filistin bayrağı desenli broş ile gösterdi.

Avustralyalı oyuncu Guy Pearce, Filistin bayrağının renklerinden oluşan bileklik taktı.

Faslı yönetmen Asmae El Moudir de gazetecilere, eldivenine diktirdiği Filistin bayrağını göstererek poz verdi.

Festivalin jüri üyesi Camera d'Or Gilles Porte da, kapanış etkinliğine karpuz dilimi şeklindeki rozet ile katıldı. (TY)