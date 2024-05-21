Cate Blanchett, Cannes kırmızı halısında Filistin’le dayanıştı

İki Oscar, dört BAFTA, dört de Altın Küre ödüllü Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett, dün akşam 77’incisi düzenlenen Cannes Film Festivaline katıldı.

Donald Trump'ın biyografik filmi The Apprentice'ın prömiyerini izleyen 55 yaşındaki oyuncu, kırmızı halıda sessiz ama politik bir gösteri yaptı. Siyah, yeşil ve beyazdan oluşan bir kıyafetle yürüdü. Kıyafeti ve kırmızı halı Filistin bayrağını oluşturdu. Dayanışma mesajı verdi.

Ateşkes çağrısı yapmıştı

2016'dan beri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) İyi Niyet Elçisi olan Blanchett, 7 Ekim’in ertesinde Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na katıldı. Birleşmiş Milletler’in Gazze'deki ateşkes çağrısını dile getirdi.

"Ben Suriyeli, Ukraynalı, Yemenli, Afgan, Güney Sudanlı, İsrailli, Filistinli veya siyasetçi değilim. Hatta uzman da değilim. Ancak ben şahidim. Dünya genelinde mültecileri ziyaret ederken savaşın insan hayatına olan etkilerine, şiddete, zulümlere şahit oldum” dedi.

Blanchett'in sözleri AP milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Cate Blanchett hakkında

Avustralyalı oyuncu. 14 Mayıs 1969 doğumlu. Kendi kuşağının en iyi sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor.

Ulusal Dramatik Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Kariyerine 1992'de Electra ve 1994'te Hamlet'teki rolleriyle başladı. Sydney Tiyatrosu'nu ortağı Andrew Upton ile altı yıl boyunca ortak Sanat Yönetmeni ve CEO olarak yönetti. Birçok bağımsız ve gişe rekoru kıran filmde oynadı.

Rol aldığı bazı önemli filmleri şöyle: Yüzüklerin Efendisi, Carol,Mavi Yasemin, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi, Babil, Küçük Balık

(HA)