YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 17:16 1 Nisan 2026 17:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 17:16 1 Nisan 2026 17:16
Okuma Okuma:  2 dakika

79. Cannes, Pierre Salvadori’nin yeni filmi ‘Elektrikli Venüs’ ile açılıyor

Festival, 12 Mayıs Salı günü oyuncu Eye Haïdara’nın sunumuyla başlayacak.

BİA Haber Merkezi

“Elektrikli Venüs” (La Vénus électrique) filminden bir kare.

Fransız yönetmen ve senarist Pierre Salvadori’nin merakla beklenen yeni filmi “Elektrikli Venüs” (La Vénus électrique), 12 Mayıs Salı günü 79. Cannes Film Festivali’nin açılışını yapacak.

Filmin dünya prömiyeri, Grand Théâtre Lumière’deki açılış töreninin ardından gerçekleşecek.

France Télévisions ve Brut tarafından canlı yayınlanacak tören, oyuncu Eye Haïdara’nın sunumuyla izleyiciyle buluşacak.

Geçen seneki 78. Cannes Film Festivali’nde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları festivalin önemli bir parçası oldu. Açılış töreninde jüri başkanı Juliette Binoche, Gazze’de öldürülen Filistinli gazeteci Fatma Hassouna’yı andı. Festival boyunca birçok oyuncu, yönetmen ve sektör temsilcisi de Gazze ve Filistin’le dayanışma mesajları vererek saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

“Cannes, sinemada sevdiğim her şeyi kutluyor”

Cannes Film Festivali bülteninde yer alan bilgilere göre, festival hakkında konuşan Salvadori, “Cannes, sinemada sevdiğim her şeyi kutluyor: Yönetmenlik, cesaret, özgürlük ve yazarlık. Festival onları keşfediyor, destekliyor ve onurlandırıyor. Benim filmim de mesleğime duyduğum inanç ve sevgiyi taşımayı amaçlıyor. Filmimin, festivalin açılış filmi olması beni gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor,” dedi.

34 yıllık kariyerinde 11. uzun metrajına imza atan Salvadori, filminde günümüz Fransız sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor ve 20. yüzyıl başı Parisi’nde geçen bir dönem masalı sunuyor.

Yönetmen, ilk senaryosu ve dört yıl sonra çektiği ilk filmi Cible émouvante’den bu yana tüm projelerini Philippe Martin’in (Les Films Pelléas) yapımcılığında hayata geçiriyor.

79. Cannes Film Festivali, Fédération Nationale des Cinémas Français’in desteğiyle, France Télévisions ve Brut ortaklığında gerçekleştirilecek. (TY)

79. Cannes Film Festivali Pierre Salvadori La Vénus électrique
