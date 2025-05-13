Cannes, kırmızı halıda 'çıplaklığı' ve aşırı hacimli kıyafetleri yasakladı

Jüri başkanlığını Fransız oyuncu Juliette Binoche’nin üstlendiği 78. Cannes Film Festivali, bugün Fransa'da başladı.

Festival, artık resmî olarak çıplaklık ve “aşırı hacimli” kıyafetlerin Palais’nin kırmızı halısında istenmediğini duyurdu.

2022 yılında bir eylemcinin kırmızı halıda üstsüz yürümesi ve bu yıl Grammy Ödülleri'nde Bianca Censori'nin şeffaf elbisesiyle dikkat çekmesinin ardından, festival organizatörleri "kurumsal çerçeve" ve Fransız yasaları doğrultusunda yeni bir açıklama yaptı.

Variety'de yer alan habere göre, festivalin yeni yönergelerinde şu ifadeler yer aldı:

“Bu yıl Cannes Film Festivali, uzun süredir fiilen uygulanan bazı kuralları resmen yönetmeliğe dahil etti. Amaç, doğrudan giyimi denetlemek değil; Fransız yasalarına ve festivalin kurumsal yapısına uygun olarak kırmızı halıda çıplaklığı yasaklamak.”

Festival öncesinde jüri üyeleri Payal Kapadia (sağda), Leila Salmani (solda), Halle Berry (sol 2), Juliette Binoche (ortada) ve Alba Rohrwacher (sağ 2) basın mensuplarına poz verirken, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kadınlara yönelik ayrımcı tutum

Festival yönetimi ayrıca, “diğer davetlilerin hareketini engelleyebilecek ya da salonlardaki oturma düzenini zorlaştırabilecek kıyafetler giyen kişilerin girişine izin verilmeyebileceğini” duyurdu.

Festival düzenleyicilerine göre uzun kuyruklu elbiseler, Palais’nin ünlü merdivenlerinde trafik yaratabiliyor ve güvenlik açısından tehlike oluşturabiliyor.

Öte yandan, son yıllarda Cannes Film Festivali, kırmızı halı giyim kuralları nedeniyle eleştiriliyor.

Akşam gösterimlerinde “şık” ayakkabı zorunluluğu, özellikle kadınlara yönelik ayrımcı bir tutum olarak değerlendiriliyor. Festival, uzun süre “şık” tanımını neredeyse sadece yüksek topuklu ayakkabılarla sınırlı tuttu. Bugün düşük topuklu ayakkabılar daha fazla kabul görse de –spor ayakkabılar hariç– 2022’de yerli bir yapımcının mokasen giydiği için geri çevrilmesi gibi olaylar hâlâ yaşanabiliyor. (TY)