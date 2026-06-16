33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri başvuruları başladı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin (DFG) düzenlediği 33. Musa Anter ve Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı. "Hakikat savunucuları hakikatin izini sürenlerle buluşuyor" şiarıyla düzenlenen yarışmada bu yıl, yaşamını yitiren gazeteci Hüseyin Aykol'un anısına "Basın Özgürlüğü Onur Ödülü" de verilecek. Başvurular 5 Eylül'e kadar sürecek, sonuçlar 15 Eylül'de açıklanacak. Ödül töreni ise Musa Anter'in katledilişinin yıldönümü olan 20 Eylül'de Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Otuz yılı aşkın geçmişe sahip ödüller, özgür basın geleneğinin hafızasını yaşatmayı ve baskılara rağmen gazetecilik yapanların mücadelesini görünür kılmayı amaçlıyor. Yarışma Türkçe haber, Kürtçe haber, fotoğraf, karikatür ve görsel haber dallarında düzenleniyor. Başvurular [email protected] adresine yapılabilir.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) düzenlediği 33. Musa Anter ve Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı. Yarışma bu yıl, “Hakikat savunucuları hakikatin izini sürenlerle buluşuyor” şiarıyla düzenleniyor.

bianet Editörü Ferid Demirel’e Musa Anter ödülü

Bu yıl yaşamını yitiren gazeteci Hüseyin Aykol’un anısına “Basın Özgürlüğü Onur Ödülü” de verilecek. Başvurular 5 Eylül’e kadar sürecek.

Başvuru duyurusunu yayımlayan DFG, şöyle dedi:

“Kürt Basınının çınarı ve öncü isimlerinden biri olan Musa Anter’in (Apê Mûsa) anısını yaşatmak, özgür basın mücadelesinde yaşamını yitiren gazetecileri saygıyla anmak ve hakikatin peşinde yürüyen gazetecilerin emeğini görünür kılmak amacıyla düzenlenen Musa Anter ve Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin 33’üncüsü bu yıl Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) öncülüğünde gerçekleştiriliyor.”

“Otuz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ödüller, yalnızca mesleki başarıları ödüllendiren bir organizasyon olmanın ötesinde, Türkiye’de ve Kürdistan’da Özgür Basın geleneğinin hafızasını yaşatan önemli bir buluşma niteliği taşıyor. Bu ödüller, baskılara, sansüre, kapatmalara, gözaltılara ve tutuklamalara rağmen gazetecilikten vazgeçmeyenlerin ortak hafızasını ve direncini temsil ediyor. Geride kalan yıllar boyunca yüzlerce gazetecinin kalemi, fotoğraf makinesi ve kamerasıyla ortaya koyduğu çalışmalar bu ödüller aracılığıyla kamuoyuyla buluşmuş; halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin mücadelesi görünür kılınmıştır. Apê Musa’nın ‘Hakikat mutlaka yolunu bulur’ anlayışıyla şekillenen bu gelenek, bugün de özgür basın emekçilerinin yolunu aydınlatmaya devam etmekte. Gazeteciliğin her geçen gün daha fazla baskı altına alınmaya çalışıldığı, çok sayıda gazetecinin yargılandığı, tutuklandığı ve mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef gösterildiği bir dönemde düzenlenecek olan ödüller, hakikatin susturulamayacağına dair güçlü bir mesaj niteliğindedir.”

Yarışmanın son başvuru tarihi ise 5 Eylül. Yarışmanın sonuçları 15 Eylül tarihinde açıklanacak, öte yandan ödül töreni de, bu sene Apê Musa’nın katledilişinin yıldönümü olan 20 Eylül’de Diyarbakır’da düzenlenecek .

Yarışma için belirlenen şartlar:

“* Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Yarışması’nın teknik şartnamesinde belirtilen koşullara haiz, eser sahibi herkes yarışmaya katılabilir.

* Yarışmaya seçici kurul üyeleri (jüri olduğu yıl) ve düzenleyici kurulda yer alanlar katılamaz.

* Yarışmaya katılan eserlerin daha önce yayımlanmamış ya da 5 Eylül 2025 tarihinden sonra yayımlanmış olması gerekmektedir.

* Kürtçe Haber Dalı’nda Kürtçe’nin bütün lehçeleri ile katılım sağlanabilir

* Yarışmaya gönderilen eserler, gazetecilik ilkelerine uygun biçimde hazırlanmış olmalı; haber değeri taşımalı, kamu yararını gözetmeli ve özgün bir gazetecilik çalışması niteliğinde olmalıdır.

* Katılımcı, daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almamış eserleriyle katılabilir.

* Eserin, daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme aldığının ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır; alınan ödül iptal edilir. Ödül alınmışsa, katılımcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Bu işlem diğer katılımcılar için herhangi bir talep hakkı doğurmaz. Yarışmaya gönderilen eser üzerinde, eser kendisinin olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve jüriyi yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında jüri tarafından kural ihlali işlemi uygulanır.

* Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcıların, şartnamede belirtilen hususları kabul ettikleri kabul edilir. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

* Eser yayınlanmamış ise eserin adı, çekildiği ya da çizildiği yer ve zaman; yayınlanmış ise yayınlandığı gazete, dergi, ajans, internet sitesi, TV ile yayın tarihi bilgileri ve yayının bir kopyasının dosyada yer alması gerekmektedir.

* Katılımcılar; özgeçmiş, iletişim adresi ve eser hakkındaki bilgi yazısı ile bir adet fotoğrafını başvuru dosyasına eklemelidir.

* Gönderilen eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve düzenleyici kurul tarafından belirlenen yayın organlarında yayımlanabilecek.

Yarışma dalları

* Katılımcılar, politika, ekonomi, ekoloji, eğitim, sağlık, toplum-yaşam, kültür-sanat ve spor gibi kategorilerde haber değeri taşıyan çalışmalarla katılım sağlayabilirler.

* Yarışmaya katılacak haberler yazılı basında yayınlanmış ise PDF formatında, internet medyasında yayınlanmış ise word formatında da belirtilen e-mail adresine gönderilebilir.

* Fotoğraf dalında yarışmaya gönderilen çalışmaların arka yüzlerinin sol alt köşesine, eser sahibinin adı soyadı ve eserin adı bir etiketle yazılacaktır. Fotoğrafın çekildiği zaman, mekân ile haber adı belirtilmelidir. Fotoğraf dalında yarışmaya gönderilecek eserlerin boyutları; kısa kenar minimum 2000 piksel, JPG formatında, 300DPİ çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde olarak sunulmalıdır. Seçici kurul gerek görürse katılımcıdan fotoğrafın orijinal halini (Raw) talep edebilir. Üzerinde oynanmış ve gerçekliğini değiştirecek şekilde değiştirilmiş (ışık, renk, kontrast ayarları hariç) fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Fotoğraflar, JPG formatında aşağıda belirtilen e-mail adresine gönderilebilir. Fotoğrafların “haber fotoğrafı” niteliği taşıması gerekmektedir.

* Karikatür dalında yarışmaya gönderilen eserlerin ismi eserin arka yüzlerinin sol alt köşesine, bir etiketle yazılacaktır. Çizer kullandığı teknikte serbesttir. Ancak eserler orijinal olmalıdır. Sanatçı tarafından (ıslak imza) imzalanması koşulu ile dijital baskı ürünler kabul edilir. Karikatür boyutları en az A4 (21 cm × 29,7 cm) en fazla A3 (29,7 cm x 42 cm) olmalı ve herhangi bir zemine yapıştırılmamalıdır. Karikatürler JPG formatında aşağıda belirtilen e-mail adresine gönderilebilir.

* Görsel Haber (Video Haber) dalında yarışmaya gönderilecek eserlerin, televizyon, internet televizyonu, haber ajansı, dijital haber platformları veya bağımsız gazetecilik mecralarında yayımlanmış haber niteliği taşıması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilecek eserlerle birlikte; eser sahibinin adı-soyadı, eserin adı, yayımlandığı mecra, yayın tarihi, haberin konusu ile çekildiği yer ve zaman bilgileri belirtilmelidir.

* Eserler MP4, MOV veya MPEG formatında, minimum Full HD (1920x1080) çözünürlükte ve orijinal yayın kalitesinde gönderilmelidir. Video haberlerin süresi en fazla 15 dakika olmalıdır. Daha uzun çalışmalar ancak seçici kurulun uygun görmesi halinde değerlendirmeye alınabilir.

* Görüntüler üzerinde haberin gerçekliğini değiştirecek nitelikte herhangi bir manipülasyon yapılamaz. Kurgu, ses düzenlemesi, renk ve ışık düzeltmeleri gibi teknik işlemler kabul edilir; ancak görüntüye sonradan kişi, nesne veya olay eklenmesi ya da çıkarılması, haberin içeriğini ve gerçekliğini değiştirecek müdahaleler değerlendirme dışı bırakılma nedenidir.

* Seçici kurul gerekli gördüğü durumlarda yarışmacıdan görüntülerin ham kayıtlarını (orijinal görüntü dosyalarını) veya haberin yayımlandığını gösteren belge ve bağlantıları talep edebilir.

* Yarışmaya gönderilecek eserler dijital ortamda, aşağıda belirtilen e-posta adresine ‘wetransfer’ yoluyla veya duyurulacak dijital başvuru sistemi üzerinden iletilebilir. Eserlerin ‘video haber/görsel haber’ niteliği taşıması ve gazetecilik faaliyetinin ürünü olması zorunludur.”

Jüride kimler bar?

Türkçe haber jürisi: Ali Duran Topuz, Candan Yıldız, Faruk Bildirici, Mahmut Bozarslan, Özlem Akarsu Çelik, Serdar Altan.

Kürtçe haber jürisi: Botan Germiyanî, Elîf Can Alkan, Mehmet Alî Ertas, Munever Karademîr, Turabî Kîşîn, Zinar Yildiz.

Görsel (Video) haber jürisi: Banu Güven, Heval Arslan, Kazım Kızıl, Kesira Önel, Turgut Dedeoğlu.

Fotoğraf jürisi: Abdurrahman Gök, Aylin Kızıl, Bülent Kılıç, Gülşin Ketenci, Mehmet Masum Süer, Özcan Yaman.

Karikatür jürisi: Aslı Alpar, Erceren, Roni Batte.

Başvuru Eserlerin gönderileceği adresler: * e-posta: [email protected] * Telefon: 0 (530) 186 80 76 * Adres: Kooperatifler Mah. Ofis Sanat Sokağı, Halitoğlu Sanat Apt. Dışkapı No:17, İçkapı No: 3 Yenişehir/Diyarbakır

(EMK)