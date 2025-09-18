Musa Anter Gazetecilik Ödülleri'nin kazananları açıklandı

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nde bu yılın kazananları belli oldu.

Türkçe Haber dalında birinciliğe “Welatê Xerîbîye’ye Yolculuk” çalışmasıyla 1+1 Express’ten Adem Özgür layık görüldü.

“Kavga ettikleri çocuğun babası kaymakam çıkınca hayatları karardı: Mezitli karakolunda yaşananlar kan dondurdu” haberiyle HalkTv.com.tr’den Cengiz Karagöz Türkçe Haber dalında Jüri Özel Ödülü kazandı.

Video-Görüntülü Haber dalında Voys Media’dan Murat Baykara ve Tunca Öğreten’i “Vatanda İşkence: Gizlenen Darp Raporlarının İzinde” çalışmasıyla birincilik ödülüne layık gördü.

Fotoğraf dalında oy çokluğuyla Zana Deniz “göç” temalı fotoğrafıyla ödül aldı.

Nuri Doğan’ın ‘Keder Değil” adlı eseri de karikatür darında ödüle layık gördü. Karikatür Dalı Jüri Özel Ödülü ise Mahmut Ulusan’a (Konya Ereğli Cezaevi’nden) gitti.

Kürtçe ve kadın haberlerine bu sene ödül yok

Sîma Birokê, Munevver Karademîr, İdris Kara, Bişar Durgut ve Ramazan Olçen’den oluşan Kürtçe Bölüm Jürisi bu yıl Kürtçe Haber ödülü vermedi.

Jüri üyeleri, yarışmaya gönderilen haberlerden üçünün rutin haberler düzeyinde olduğu için ödüle layık görülmediğini, kalan üç haber üzerinde ise uzun tartışmalar yapıldığını kaydetti.

Juri bu haberlere de neden ödül verilmediğini “Konular önemli, ilgi çekici ve yürek burkan bir gerçeğe işaret ediyordu. Ancak, haberlerin unsurları eksik, yazım tarzı zayıf, tekrara düşülmüş, haber içeriğinin kaynağına dair birçok soru yanıtsız bırakılmış ve rutin haberler düzeyinde kaldığı için jüri tarafından ödüle layık görülmemiştir.” ifadeleriyle anlattı.

Dilek Arjin Öncel, Derya Ceylan, Elif Ekin Saltık, Gülfem Karataş ve Bircan Değirmenci’den oluşan jüri ‘Kadın’ kategorisinde de bu sene birinciliğe değer haber görmedi. Ancak Jüri Özel Ödülü verdi. JİNNEWS’ten Elfazi Toral’in Barış Anneleri’nin hikayesini anlattığı ‘İlmek İlmek Barış Mücadelesi’ haberi Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Jüri neden bu katögmride birincilik ödülü vermediğini şöyle açıkladı:

“Biz kadın haberciliği jürisi olarak iktidarın kadınlar üzerindeki baskısını giderek artıran politikalara hız verdiği, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin arttığı, her geçen gün emek sömürüsüne maruz kaldıkları, devletin ‘güvenlik’ söylemi altında sürdürdüğü savaş politikalarının kadınların hayatını daha da zindana çevirdiği bu süreçte kadınların sesi olmayı önemsiyoruz.

Tüm bunlarla birlikte Kürt sorununun çözümüne dair umudu ve ‘barışın sesi’ni en çok da kadınların yükselttiği bir dönemde kadın ve çocuk haberciliğiyle görünmeyenleri görünür kılmanın, sesi duyulmayanların sesi olmanın bu alanda emek veren kadın gazeteciler olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğunu düşünüyoruz.

Haberleri de bir bütün olarak bu sorumluluk çerçevesinde değerlendirmeye çalıştık. Haberlerin her birinin önemli bir emek sonucu ortaya çıktığı ve her bir kadın gazetecinin bu emeklerinin değeri tartışılmazdır. Ancak ortak yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül alacak niteliğe sahip bir haberin olmadığı kanaatindeyiz. Burada bir parantez açmak gerekirse, içinde bulunduğumuz sürecin önemi itibarıyla Elfazi Toral’ın Barış Anneleri’nin hikayesini anlattığı “İlmek İlmek Barış Mücadelesi” haberine “Jüri Özel Ödülü” verilmesi fikrinde birleşiyoruz.”

Ödüller 20 Eylül’de Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde saat 18.00’da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

(HA)