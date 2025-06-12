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HABER
Yayın Tarihi: 12 Haziran 2025 10:58
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2025 11:01
2 dk Okuma

Musa Anter Gazetecilik Ödülleri’ne başvurular başladı

Son başvuru tarihi 10 Eylül 2025 olarak belirlendi. Seçilen eserler 18 Eylül'de açıklanacak. Ödüller ise, gazetenin açıklayacağı bir tarihte törenle sahiplerine verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Musa Anter Gazetecilik Ödülleri’ne başvurular başladı

Bu yıl 32’ncisi düzenlenecek olan Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri için başvuru süreci başladı. Yarışma, 1992 yılında Diyarbakır’da katledilen gazeteci-yazar Musa Anter (Apê Musa) ve mesleklerini icra ederken yaşamını yitiren özgür basın emekçileri anısına düzenleniyor. Etkinlik bu yıl da Yeni Yaşam Gazetesi tarafından organize ediliyor.

6 kategoride yarışma

Gazetecilik ödülleri, bu yıl şu 6 kategoride verilecek:

·         Türkçe Haber

·         Kürtçe Haber

·         Video/Görüntülü Haber

·         Haber Fotoğrafı

·         Karikatür

·         Kadın Haberciliği

Her katılımcı sadece bir kategoride ve bir eserle başvuru yapabilecek.

Yarışma, “Türkçe haber”, “Video ve görüntülü haber”, “Kürtçe haber”, “Fotoğraf (Haber fotoğrafı)”, “Karikatür” ve “Kadın haberciliği" olmak üzere 6 ayrı dalda düzenleniyor. Her katılımcı, sadece bir dalda ve sadece bir eserle yarışmaya katılabiliyor.

Son başvuru tarihi 10 Eylül 2025 olarak belirlendi. Seçilen eserler 18 Eylül'de açıklanacak. Ödüller ise, gazetenin açıklayacağı bir tarihte törenle sahiplerine verilecek.

Katılım Koşulları

 Yazılı Haber:

·         Yayınlandığı yer belirtilecek.

·         İnternet için Word, basılı yayınlar için PDF formatında gönderilmeli.

Video/Görüntülü Haber:

·         Wetransfer ile gönderilmeli.

·         Yayınlanmışsa linki belirtilmeli.

Fotoğraf Dalı:

·         JPG formatında, kısa kenar minimum 2000 piksel, 300 DPI.

·         Üzerinde oynanmış, gerçekliği değiştirilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecek.

·         Etiketle isim, yer, tarih bilgileri girilmeli.

Karikatür Dalı:

·         A4 – A3 boyutlarında olmalı.

·         Dijital baskılar kabul edilir, ancak sanatçı imzası zorunlu.

·         JPG formatında gönderilmeli.

Seçici Kurul (Jüriler)

Türkçe Haber ve Video Jürisi:
Faruk Bildirici, Ali Duran Topuz, Banu Güven, Candan Yıldız, Nezahat Doğan, Mehmet Ali Çelebi

Kürtçe Haber Jürisi:
Sîma Birokê, Munevver Karademîr, Îdrîs Kara, Bişar Durgut, Ramazan Ölçen

Kadın Haberciliği Jürisi:
Dilek Arjin Öncel, Derya Ceylan, Elif Ekin Saltık, Gülfem Karataş, Bircan Değirmenci

Fotoğraf Jürisi:
Ramazan Öztürk, Öznur Değer, Salih Yeşil, Özcan Yaman, Murat Baykara

Karikatür Jürisi:
Kemal Gökhan Gürses, Erceren, Aslı Alpar, Ronî Batte

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Başvuru Adresleri

[email protected]
Telefon: 0 212 252 83 99
Faks: 0 212 252 83 90
Adres: Şehit Muhtar Mah. Bekâr Sokak No: 7/3 Beyoğlu/İstanbul

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(EMK)

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