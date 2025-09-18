RTÜK, dijital platformlara "Aile Yılı" cezası kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “milli ve manevi değerlere aykırılık” iddiasıyla beş dijital platforma üst sınırdan para cezası kesti ve içeriklerin katalogdan çıkartılmasına karar verdi.

Daha önce eleştirilere neden olan “Aile Yılı” kapsamında denetimler yürütüldüğünü açıklayan RTÜK, bunun “çocukları zararlı içeriklerden korumak, Türk aile yapısını ve toplumun ortak değerlerini tehdit eden yapımlara karşı mücadele etmek” amacıyla yapıldığını savundu.

Bu kapsamda da Disney+’ta yayınlanan "All of Us Strangers" filmine, Prime Video'da yayınlanan "Those About To Die" dizisine, Netflix'te yayınlanan "Kobalt Mavisi" filmine, HBO Max'ta yayınlanan "Looking: The Movie" filmine ve MUBI'de yayınlanan "Benedetta" filmine ceza verdi.

İçeriklerin eş cinselliği olumlandığını, aile değerlerini hiçe saydığını ve toplumun ortak değerleriyle çatıştığını iddia etti.

Platformlar ceza kapsamında yıllık cirolarının yüzde 3’ü kadar ceza ödeyecek.

Keser: Çifte standart

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncay Keser cezalara ana akım medyadaki gündüz kuşağı programlarını örnek göstererek tepki gösterdi. Keser “Gündüz kuşağı programlarında, reyting uğruna aile kurumu neredeyse her gün dinamitlenirken, RTÜK’ün, yetişkinlerin bedel ödeyerek eriştiği şifreli ve isteğe bağlı platformlardaki akıllı işaretli kurgusal yapımlar üzerinden ‘toplumu koruma’ iddiası ciddi bir çelişki ve çifte standarttır. Toplumsal değerleri ve aile kurumunu doğrudan etkileyen sansasyonel içeriklerin işlendiği canlı yayınların, şifreli film içeriklerine kıyasla çok daha belirleyici ve somut bir etki doğurabileceği açıktır.” dedi.

(HA)