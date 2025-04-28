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HABER
Yayın Tarihi: 28 Nisan 2025 16:07
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2025 16:18
1 dk Okuma

Hacettepe'de öğrenciler "Aile Yılı" Sempozyumunu protesto etti

Sempozyum öncesinde öğrencilere gönderilen maillerde etkinliğin tüm öğrencilere açık olacağı belirtilmesine rağmen, protesto amacıyla salon önüne gelen kadın öğrenciler içeri alınmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bir grup genç, bir binanın (üzerinde "B GİRİŞ" yazılı olan) cam cephesi önünde toplanmış. Ön planda, yere yığılmış metal bariyerlerin üstünde bir gökkuşağı bayrağı (LGBTİ+ hareketini simgeleyen bayrak) dalgalanıyor.
Fotoğraf: Öğrenci Faaliyeti Sosyal Medya

Hacettepe Üniversitesi’nde bugün düzenlenen “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu” protestolarla karşılandı.


BirGün'ün haberine göre etkinliğe "Aile değil mücadele yılı" sloganıyla tepki gösteren öğrenciler, Özel Güvenlik Birimi'nin  (ÖGB) kendilerini darp ve taciz ettiklerini söyledi. 

AKP'nin 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte, ülke genelinde mahallelerden üniversitelere kadar çeşitli alanlarda "aile" temalı etkinlikler düzenlenmeye başladı. Bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sempozyum da öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Sempozyum öncesinde öğrencilere gönderilen maillerde etkinliğin tüm öğrencilere açık olacağı belirtilmesine rağmen, protesto amacıyla salon önüne gelen kadın öğrenciler içeri alınmadı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Aile Yılı Öğrenci Kolektifleri Öğrenci faaliyeti protesto
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