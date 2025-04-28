Hacettepe'de öğrenciler "Aile Yılı" Sempozyumunu protesto etti

Hacettepe Üniversitesi’nde bugün düzenlenen “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu” protestolarla karşılandı.

ÖĞRENCİLER "AİLE YILI" ETKİNLİĞİNE KARŞI ÖGB BARİKATINI AŞTI!



Hacettepe Üniversitesinde bakanlık desteğiyle "Aile Yılı kapsamında" düzenleneceği ifade edilen etkinliğe karşı öğrenciler bir araya geldi, kampüsteki diğer tüm öğrencileri Hukuk Fakültesi önüne çağırdı. pic.twitter.com/kB0Jw6WVVm — Hacettepe Gazetesi (@hacettepegztsi) April 28, 2025



BirGün'ün haberine göre etkinliğe "Aile değil mücadele yılı" sloganıyla tepki gösteren öğrenciler, Özel Güvenlik Birimi'nin (ÖGB) kendilerini darp ve taciz ettiklerini söyledi.

AKP'nin 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte, ülke genelinde mahallelerden üniversitelere kadar çeşitli alanlarda "aile" temalı etkinlikler düzenlenmeye başladı. Bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sempozyum da öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Sempozyum öncesinde öğrencilere gönderilen maillerde etkinliğin tüm öğrencilere açık olacağı belirtilmesine rağmen, protesto amacıyla salon önüne gelen kadın öğrenciler içeri alınmadı.

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(EMK)