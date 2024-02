Kültür ve sanat ajandası (6)

İstanbul’da bu hafta

🖼️ “In the Forests of the Night” sergisi

Melike Kılıç’ın C.A.M. Gallery’deki ilk sergisi olan In the Forests of the Night, farklı hikayeler anlatan sahneleri bizler ile buluşturuyor. William Blake’in şiirlerindeki saflık teması ve farklı sembollerden esinlenerek ortaya koyduğu eserleri, insanları kendi zihinlerindeki ormanlarda ufak bir gezintiye çıkartıyor. Katman Katman tasarlanmış olan eserler sanatseverleri akışkan bir maceraya davet ediyor. Sanatçının fantastik bir dünya yarattığı bu sergi, 27 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

🎭 Sözcükler Can Yücel’i Özler

Usta yazar ve şair Can Yücel’in yaşama ve sanata olan mizahi bakış açısını konu alan bu oyun; Yücel’in hayatı boyunca bir arada olduğu insanlara, sanatçı duruşuna değiniyor. Oyun Can Yücel’in eserlerine ve bu eserlerin belgelenmesine de odaklanıyor. Her oyun sonrasında seyircilerden edinilen anekdotlar ise oyuna katılıyor ve oyun giderek büyümeye devam ediyor. Yücel’in eserleri ile baş başa kalacağımız bu oyun 13 Ocak Cumartesi Pikola Sahnesi'nde olacak.

🎭 Ziyafet Sofrası

Üsküdar’daki soğuk bir kış gününde geçen hikaye, sarhoş karakterlerimizin Hüdai Dergahına denk gelmesi ve karınlarını doyurmak için içeriye girdiklerinde yemekten daha fazlası ile karşılaşmalarını anlatıyor. Karın tokluğu için girdikleri dergâhta manevi açlıklarını da giderecek olan karakterlerimiz Ahmet ve Mehmet kardeşler yeni bir yaşamı tanımaya başlıyor. Ön yargılar ve çekinceler işin içine girince ve bilgisizlik ile birleşince komik sahneler ortaya çıkıyor. Bu komedi oyunu, 12 Ocak Cuma günü Bahçelievler Kültür Merkezi Yayla Sahnesinde seyircisi ile buluşacak.

🎭 Yüksek İrtifada

İranlı üç kadının gerçek hikayelerine dayanan oyun, karakterlerin 1980 sonrası sosyal hayatı ve evrensel hikayelerinden oluşuyor. “Yüksek irtifada yürümek yerde yürümekle aynı değil” sözü üzerinden ilerleyen oyun, bu kadınların hayat hikayelerinin yüksek irtifada kesişmesini anlatıyor. Zaman ve mekandan ayrışıp yeni bir zamana geçiş yapan bu hikayeler, oyun aracılığı ile seyirciye ulaştırılıyor. Bu üç İranlı kadının hayatlarına tanıklık edeceğimiz oyun, 15 Ocak Pazartesi günü Kadıköy Boa Sahne'de olacak.