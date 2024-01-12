Kültür ve sanat ajandası (6)
İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da bu hafta gerçekleşecek olan kültür-sanat etkinliklerini sizler için derledik.
İstanbul’da bu hafta
🖼️ “In the Forests of the Night” sergisi
Melike Kılıç’ın C.A.M. Gallery’deki ilk sergisi olan In the Forests of the Night, farklı hikayeler anlatan sahneleri bizler ile buluşturuyor. William Blake’in şiirlerindeki saflık teması ve farklı sembollerden esinlenerek ortaya koyduğu eserleri, insanları kendi zihinlerindeki ormanlarda ufak bir gezintiye çıkartıyor. Katman Katman tasarlanmış olan eserler sanatseverleri akışkan bir maceraya davet ediyor. Sanatçının fantastik bir dünya yarattığı bu sergi, 27 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.
🎭 Sözcükler Can Yücel’i Özler
Usta yazar ve şair Can Yücel’in yaşama ve sanata olan mizahi bakış açısını konu alan bu oyun; Yücel’in hayatı boyunca bir arada olduğu insanlara, sanatçı duruşuna değiniyor. Oyun Can Yücel’in eserlerine ve bu eserlerin belgelenmesine de odaklanıyor. Her oyun sonrasında seyircilerden edinilen anekdotlar ise oyuna katılıyor ve oyun giderek büyümeye devam ediyor. Yücel’in eserleri ile baş başa kalacağımız bu oyun 13 Ocak Cumartesi Pikola Sahnesi'nde olacak.
🎭 Ziyafet Sofrası
Üsküdar’daki soğuk bir kış gününde geçen hikaye, sarhoş karakterlerimizin Hüdai Dergahına denk gelmesi ve karınlarını doyurmak için içeriye girdiklerinde yemekten daha fazlası ile karşılaşmalarını anlatıyor. Karın tokluğu için girdikleri dergâhta manevi açlıklarını da giderecek olan karakterlerimiz Ahmet ve Mehmet kardeşler yeni bir yaşamı tanımaya başlıyor. Ön yargılar ve çekinceler işin içine girince ve bilgisizlik ile birleşince komik sahneler ortaya çıkıyor. Bu komedi oyunu, 12 Ocak Cuma günü Bahçelievler Kültür Merkezi Yayla Sahnesinde seyircisi ile buluşacak.
🎭 Yüksek İrtifada
İranlı üç kadının gerçek hikayelerine dayanan oyun, karakterlerin 1980 sonrası sosyal hayatı ve evrensel hikayelerinden oluşuyor. “Yüksek irtifada yürümek yerde yürümekle aynı değil” sözü üzerinden ilerleyen oyun, bu kadınların hayat hikayelerinin yüksek irtifada kesişmesini anlatıyor. Zaman ve mekandan ayrışıp yeni bir zamana geçiş yapan bu hikayeler, oyun aracılığı ile seyirciye ulaştırılıyor. Bu üç İranlı kadının hayatlarına tanıklık edeceğimiz oyun, 15 Ocak Pazartesi günü Kadıköy Boa Sahne'de olacak.
İzmir’de bu hafta
🖼️ Recep Hüseyin Çeliktaş Resim Sergisi
Hayatı boyunca farklı türler ve konular üzerine çalışmış olan sanatçı, kendine özgü üslubu ile öne çıkmayı başarmış. Sanatçının kişisel sergilerinde biri olan bu etkinlik ise bu orijinal eserleri deneyimlemek ve gözlemleyebilmek için güzel bir fırsat. 29 Ocak Pazartesi gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak olan sergi; sanatçının eserleri, üslubu ve kullandığı farklı teknikleri gözlemlemek için İzmir Sanat Galerisi'nde olacak.
🎭 Balık Kılçığı
Oyun, Bir kasabada yaşanan felaket sonrası bir anıt tasarlanması için görevlendirilen mimar karakterimiz ile kör yaşlı bir kadın arasında geçen bir hikayeyi anlatıyor. Anıtı tasarlayacak olan mimara kasaba ve olay hakkında bilgi vermek için mimarın yanına giden yaşlı kadın, kasabanın hikayesini anlatmaya başlar. Konuşmanın kapsamı genişleyerek etik, inanç, kadın olmak gibi toplumsal konulara evrilir. Psikolojik gerilim olma özellikleri taşıyan oyun, birçok değeri sorgulamamıza neden oluyor. Bireyin kendini çözümlemesi ve karşılaştıklarıyla yüzleşmesini anlatan bu oyun, 13 Ocak Cumartesi günü Tiyatro Salt Sahnesi'nde olacak.
🎭 Otobüs Durağında Üç Bencil
Bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi temaların üzerine yazılmış olan oyun karakterlerin aralarındaki etkileşimleri sahneye taşıyor. Clown oyunculuk biçimi ile öne çıkan anlatım bireylerin duyarsızlığının, topluma ve ilişkilere verdiği zararların üzerine gidiyor. Eğlendirirken bir yandan da düşündürecek olan oyun, 14 Ocak Pazar günü Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde olacak.
Ankara’da bu hafta
🎭 Rat Garaj
Toplum içerisinde çokça karşılaştığımız “normal” algısını sorgulayan oyun, herkesin yaptığının mı, yoksa kişinin kendi içinden gelen hisler sonucu yaptıklarının mı? normal olduğu soruları üzerine gidiyor. Bu soruların, kişiden kişiye değişen cevapları aynı şekilde bu oyunda da kesin olarak verilmiyor ve seyirciye bırakılıyor. Normalliğin herkese göre farklı olması nedeniyle kimsenin suçlanamayacağını savunan oyun, 17 Ocak Çarşamba günü Bambu Sahnede seyircisi ile bir araya gelecek.
🎭 Muhteris Sükûnet
“Her insan matruşka gibidir aslında” ifadesi üzerine odaklanan oyun set işçisi olan karakterimizin bir oyuncuyu kaçırdıktan bodrum katındaki evine getirmesi ve bu noktada aralarında geçen konuşmalara değiniyor. Toplumsal eşitsizlik, adil yaşam, sosyal sınıf gibi konularda geçen bu konuşmalar seyircisini germesinin yanında aynı zamanda düşündürüyor da. Psikolojik gerilim türünde olan oyun kimin gerçek kimin hayal olduğunu anlayamadığınız, algılarınızla oynayan bir hale bürünüyor. Finalinde bizleri bir sürprizin karşıladığı oyun 13 Ocak Cumartesi günü Bambu Sahne'de olacak.
🖼️ Yolcular sergisi
Kişinin kendini uzun bir yolculuğa çıkarması, aradığını bulması ve sonrasında da dönüp bakması gerektiği üzerine kurgulanmış olan sergi Binnur Yücebaş Ruocco’nun bu manifesto üzerine olan eserlerinden oluşuyor. Hayat kargaşasına yüklemiş olduğumuz ve büyüttüğümüz problemlerimiz ile aramıza bir mesafe koyabilmek, biraz ara verip parçaya değil de hayata bir bütün olarak odaklanmayı vurguluyor. Biraz uzaklaşıp, kendimize yeniden fakat farklı bir bakış açısı ile bakmaya fırsat tanıyan sergi 23 Ocak Salı gününe kadar Galeri Soyut’ta ziyarete açık olacak.
🎭 Eksi Bir
Oyun, geçmişteki ilişkileri nedeniyle çektikleri sıkıntıları ve yaraları birlikte sarmaya çalışan iki kadının hikayesini anlatıyor. Bodrum katında geçmiş ömürleri ve o ana kadar hayatlarını büyük boyutlarda etkilemiş olan kişilerden kurtulmaya çalışan karakterlerimiz Melis ve Sude arasında geçen oyun kadınların toplum içerisindeki sıkışmışlıklarına da ayna tutuyor. Bir karar vermeye mecbur kalacak ve işin içinden nasıl çıkacaklarını bulmaya çalışacak olan karakterleri izleyeceğimiz oyun 13 Ocak Cumartesi günü Farabi Sahnesi'nde olacak.
Diyarbakır’da bu hafta
🎭 Sığıntılar
Düşünce suçlusu bir aydın ile tek derdi para kazanmak olan bir köylünün karşılaşması sonucu gelişen olayları anlatan oyundaki karakterler; kendi kimliklerinden uzaklaşmış, kendilerini bulmaya çalışırken kaybolmuş ve benliklerinden uzaklaşmış iki bireye dönüşmüşlerdir. Sınıf farklılıklarını eleştiren, insanın varoluşunu irdeleyen bu yapıt, karakterlerin kendilerinden uzaklaşması ile birlikte seyircisini de bu olguları sorgulamaya itiyor. Çokça düşündüren Sığıntılar oyunu 16-17 Ocak tarihlerinde Oda Tiyatrosu'nda olacak.
📖 Wêjegeh Amed | "Sebr" söyleşisi
Bedriye Topaç; yedi yaşına kadar Dersim'in dağ köylerinde büyümüş, orada ana dili olan Zazaca ile şekillenmiş, değerli bir hikaye ve şiir yazarıdır. Bölgenin kültürel değerleri ile kendini harmanlamış fakat Ankara’ya göç etmesi nedeniyle bu süreçler kesintiye uğramıştır. Son şiir kitabı olan Sebr ve Zazacanın ses verdiği diğer eserleri gibi Dersim’in ve edebiyat içerisindeki kadın sesini yükseltme konusunda önemli bir isim. Vate Yayınları’ndan çıkan son kitabı Sebr’in söyleşisi, Wêjegeh Amed ev sahipliğinde 17 Ocak Çarşamba günü, saat 18.30’da gerçekleşecek.
📖 Wêjegeh Amed | "Ölür Çünkü Babalar" söyleşisi
Eleştirel yazıları ile bilinen yazar Mıhemed Şarman, yazmış olduğu Kürtçe öykü ve romanlardan sonra, en son çıkartmış olduğu “Ölür Çünkü Babalar” adlı eseri ile babanın varlığı ve yokluğunun ortaya koyduğu sonuçların bireyler üzerinde oluşturduğu öğretici ve bir o kadar da iyileştirici etkilerini sorguluyor. Everest yayınları aracılığı ile çıkartmış olduğu Türkçe olan bu anlatı kitabının söyleşi etkinliği, Wêjegeh Amed ev sahipliğinde 19 Ocak Cuma günü, saat 18.30’da gerçekleşecek.
Wêjegeh Amed’in Ocak programı belli oldu
(CA/VC)